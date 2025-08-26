Nước lũ lên nhanh khiến cuộc sống nhiều hộ dân xã Thường Xuân bị đảo lộn

Mưa lớn do hoàn lưu bão số 5 đã gây ngập sâu tại thôn 3, xã Thường Xuân (Thanh Hóa), khiến cuộc sống của nhiều hộ dân bị đảo lộn, tài sản bị thiệt hại.

Video: Người dân nghẹn ngào kể lại khoảnh khắc tài sản bị thiệt hại do nước lũ

Ghi nhận chiều 26/8, trên đoạn Quốc lộ 47 qua thôn 3, xã Thường Xuân (khu vực xã Xuân Dương, huyện Thường Xuân cũ) nước lũ vẫn dâng cao biến cả vùng thành biển nước.

Theo người dân cho biết, từ khoảng 21h tối 25/8, khu vực này bắt đầu xuất hiện ngập cục bộ. Đến sáng 26/8, nước dâng nhanh, có nơi sâu tới 50-60 cm, kéo dài 400-500 m, khiến hàng chục hộ dân rơi vào cảnh khó khăn.

Chị Trần Thị Thơm, người dân địa phương kể, trong đêm nhiều gia đình buộc phải thuê xe cẩu di chuyển đồ đạc ra ngoài để tránh hư hỏng. Tuy nhiên, nước lên nhanh nhiều người trở tay không kịp.

“Nước lên rất nhanh, chỉ trong vài tiếng đã tràn vào nhà. Gia đình tôi cùng nhiều hộ khác phải di chuyển gấp trong đêm, nhưng vẫn không kịp cứu hết tài sản”, chị Trần Thị Thơm chia sẻ.

Nhiều hộ kinh doanh buôn bán chịu ảnh hưởng nặng nề. Gia đình chị Lê Thị Quyên, chủ cửa hàng vật tư nông nghiệp, cho biết toàn bộ kho phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và hàng chục bao giống cây trồng ước tính khoảng 15 tấn đã bị nước nhấn chìm chỉ trong vài giờ.

“Kho hàng ngập quá nhanh, gia đình trở tay không kịp, ước tính thiệt hại khoảng 300 triệu đồng. Bao năm tích góp, giờ coi như mất trắng”, chị Quyên nghẹn ngào.

Không chỉ các hộ dân, khuôn viên một số doanh nghiệp trên địa bàn cũng chìm trong biển nước. Toàn bộ nhà xưởng, sân bãi của một công ty sản xuất giày bị ngập, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất.

Tình trạng ngập sâu khiến việc đi lại của người dân hết sức khó khăn. Ngoài đường, người lớn lội nước quá đầu gối, trẻ nhỏ phải được cha mẹ cõng hoặc bế qua đoạn ngập.

Tại một số đoạn ngập sâu trên Quốc lộ 47, nhiều xe ô tô, xe máy bị chết máy, người dân phải dắt bộ qua dòng nước xiết.

Nhiểu điểm nước ngập sâu gần nửa xe máy, từng đợt sóng nhỏ cuộn lên khi xe máy lao qua. Dòng nước chảy xiết khiến nhiều chiếc xe chao đảo, bánh trước trượt nghiêng, người điều khiển phải gồng mình giữ thăng bằng mới có thể đi tiếp.

Không ít ngôi nhà dân đã đóng cửa nhưng nước lớn cộng với những đợt sóng vỗ khi xe chạy qua làm bung cả cửa xếp.

Giao thông ách tắc cục bộ, nhiều phương tiện buộc phải quay đầu tìm đường vòng. Lực lượng chức năng đã có mặt, cắm biển cảnh báo, hướng dẫn người dân di chuyển an toàn, hạn chế rủi ro.

Đến chiều 26/8, nước đang rút nhưng rất chậm. Nhiều gia đình phải tạm thời sơ tán sang nhà người thân ở khu vực cao ráo để đảm bảo an toàn. Người dân lo ngại, nếu mưa lớn tiếp tục kéo dài, mức độ ngập lụt và thiệt hại sẽ còn nghiêm trọng hơn.

Hoàng Đông - Phương Đỗ