Nông dân vượt khó thi đua làm giàu

Thông qua những mô hình sản xuất mới, phương thức canh tác hiện đại, an toàn, hội viên nông dân trên địa bàn phường Tĩnh Gia đã dần thay đổi tư duy, chuyển từ sản xuất nông nghiệp truyền thống sang làm kinh tế nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị các sản phẩm nông nghiệp. Nhiều mô hình trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản đã mang lại hiệu quả kinh tế vượt trội, đời sống của người dân khu vực nông thôn ngày càng khởi sắc với thu nhập ngày càng tăng cao.

Công nhân sơ chế sản phẩm tại Công ty TNHH Chế biến hải sản Hiệp Anh.

Với mong muốn giới thiệu, quảng bá các sản phẩm chế biến từ nguồn hải sản tươi ngon của địa phương đến với người tiêu dùng trên cả nước, chị Lê Thị Liễu ở tổ dân phố Đông Hải, phường Tĩnh Gia đã thành lập công ty, mở rộng phát triển nghề chế biến hải sản. Hiện doanh nghiệp do chị làm chủ đang có 4 sản phẩm OCOP và tạo việc làm thường xuyên cho 50 lao động trên địa bàn.

Sinh ra ở vùng quê ven biển, nơi có nhiều hộ dân sống bằng nghề khai thác và buôn bán hải sản; từ một cơ sở chế biến nhỏ với số vốn ít ỏi, sau 4 năm làm nghề, năm 2013 chị đã thành lập Công ty TNHH Chế biến hải sản Hiệp Anh, đồng thời liên kết với nhiều hộ khai thác thủy sản để chủ động nguyên liệu.

Giám đốc Công ty TNHH Chế biến hải sản Hiệp Anh Lê Thị Liễu cho biết: “Tôi đầu tư cho 50 hộ dân về ngư lưới cụ để ngư dân đánh bắt hải sản bán cho mình, vì vậy nên giá cả ổn định, nguyên liệu đảm bảo tươi ngon”.

Hiện nay, Công ty Hiệp Anh có trên 20 sản phẩm hải sản chế biến các loại, trong đó có 4 sản phẩm được công nhận là sản phẩm OCOP, gồm mực khô, cá cơm khô, moi khô và nước mắm. Công ty đang tiếp tục xây dựng thêm 2 sản phẩm OCOP trong năm 2025 này. Hiện doanh nghiệp do chị làm chủ tạo việc làm thường xuyên cho 50 lao động và gần 100 lao động thời vụ với mức thu nhập ổn định. Để mở rộng thị trường tiêu thụ, chị Liễu đã tích cực tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại trong và ngoài tỉnh. Sản phẩm của doanh nghiệp được tiêu thụ hầu khắp các tỉnh, thành miền Bắc, miền Trung và xuất khẩu sang Trung Quốc, với doanh thu hàng chục tỷ đồng mỗi năm.

Nuôi lươn không bùn đang là mô hình phát triển kinh tế được nhiều hộ nông dân áp dụng trong những năm gần đây. Sau khi tìm hiểu, anh Nguyễn Hồng Thanh ở tổ dân phố Thượng Nam, phường Tĩnh Gia đã lựa chọn mô hình này để khởi nghiệp. Vượt qua nhiều khó khăn, đến nay anh đã thành công và giúp nhiều hộ dân khác cùng sản xuất hiệu quả. Với diện tích khu nuôi rộng gần 1.000m2, anh xây 17 bể nuôi. Để sản xuất bền vững, ngoài chú trọng đầu tư kỹ thuật, anh đã tìm kiếm thị trường, liên kết với các đầu mối lớn để tiêu thụ sản phẩm thông qua các nền tảng công nghệ số. Nhờ đó, đến nay, lươn thương phẩm của gia đình anh không chỉ được tiêu thụ trong tỉnh mà còn tiêu thụ rộng rãi ở các tỉnh ngoài... Để bảo đảm cung ứng bền vững cho thị trường, anh đã thực hiện nuôi xen canh, gối vụ, theo từng giai đoạn nên sản phẩm ổn định quanh năm, lợi nhuận hàng trăm triệu đồng/năm.

Anh Thanh cho biết: "Để thực hiện thành công mô hình nuôi lươn không bùn này, việc đầu tiên là phải có nguồn nước sạch, không có vi khuẩn và lựa chọn được con giống bảo đảm. Không sử dụng giống lươn tự nhiên bởi lươn tự nhiên không thích nghi được với môi trường mới, dễ nhiễm bệnh, chết".

Sau hơn 3 năm triển khai thực hiện, đến nay mô hình của anh đã mang lại doanh thu hàng trăm triệu đồng/năm, là cơ sở cung cấp con giống, kỹ thuật cho nhiều địa phương trong, ngoài tỉnh.

Chủ tịch Hội Nông dân phường Tĩnh Gia Lê Trọng Đại cho biết: "Thời gian qua Hội Nông dân phường đã phối hợp hướng dẫn thành lập các mô hình kinh tế HTX, tổ hợp tác, câu lạc bộ liên kết sản xuất, với 570 hội viên, liên kết sản xuất - tiêu thụ ổn định cho các sản phẩm chủ lực của địa phương. Nhiều hội viên chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang liên kết chuỗi, tiếp cận thị trường ổn định, nâng cao giá trị sản phẩm và thu nhập. Hội đã phối hợp tổ chức 12 lớp tập huấn tập trung vào kỹ năng sản xuất và kinh doanh dịch vụ du lịch, chuyển đổi số, quảng bá sản phẩm nông nghiệp, hải sản, thu hút trên 750 lượt hội viên tham gia; vận động hội viên tham gia phát triển mô hình kinh tế dịch vụ - du lịch, hậu cần nghề cá, gắn với sản phẩm đặc trưng địa phương như chế biến hải sản, rau sạch, đồ lưu niệm phục vụ khách du lịch. Các mô hình này đã tạo việc làm thường xuyên cho hơn 570 lao động, giúp tăng thu nhập bình quân của hội viên. Phối hợp với hệ thống khuyến nông, khuyến lâm, các doanh nghiệp trong và ngoài phường tổ chức 18 lớp cho 895 lượt cán bộ, hội viên, nông dân về chuyển giao khoa học, công nghệ, sử dụng các chế phẩm sinh học trong chăn nuôi, trồng trọt, xử lý môi trường. Đến nay toàn phường có 303 lượt hộ nông dân đạt nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, lan tỏa khí thế thi đua vượt khó, làm giàu của nhiều hội viên nông dân trên địa bàn".

Bài và ảnh: Hoàng Lan