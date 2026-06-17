Nông dân trẻ dám nghĩ, dám làm

Làm theo lời Bác: “Nông dân ta giàu thì nước ta giàu, nông nghiệp ta thịnh thì nước ta thịnh”, anh Mai Văn Mạnh, thôn Đoài Tiến, xã Nga Sơn đã không ngừng nỗ lực vươn lên, làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương, đồng thời sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ bà con cùng phát triển.

Mô hình trồng dưa vàng của gia đình anh Mai Văn Mạnh. Ảnh: Lê Phượng

Anh Mạnh chia sẻ: "Ngay từ nhỏ, tôi đã sớm nuôi dưỡng niềm đam mê với nông nghiệp. Thậm chí, khi đang theo học tại Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thái Nguyên, tôi cũng không ngừng tìm tòi, học hỏi bằng cách lặn lội đến các địa phương để tham quan, tiếp cận các mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả. Mỗi lần trở về quê, tôi đều mang theo các loại giống cây trồng để thử nghiệm trên chính mảnh đất của gia đình".

Để hiện thực hóa ước mơ, năm 2015, sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thái Nguyên, anh Mạnh đã trở về quê với nhiều trăn trở lập thân, lập nghiệp. Nhận thấy tiềm năng đất đai tại địa phương, anh Mạnh đã mạnh dạn tìm tòi, nghiên cứu mô hình sản xuất phù hợp để phát triển kinh tế một cách bền vững. Theo đó, với nguồn tiền tiết kiệm, hỗ trợ từ gia đình, vay mượn người thân, bạn bè, đặc biệt là nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, anh Mạnh đã bắt tay cải tạo khoảng 1ha diện tích đất khô cằn, vườn tạp kém hiệu quả của gia đình để xây dựng nhà màng, nhà lưới trồng dưa vàng.

Những ngày đầu triển khai mô hình, mặc dù khó khăn chồng chất - từ thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm kỹ thuật đến việc tìm đầu ra cho sản phẩm, song với tinh thần ham học hỏi, cùng những kiến thức tích lũy từ thực tiễn, anh Mạnh từng bước khắc phục được các rào cản và kiên trì xây dựng thành công mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp tổng hợp của mình. Với phương châm “đa dạng hóa cây trồng”, anh Mạnh sáng tạo kết hợp trồng dưa vàng cùng một số loại hoa, qua đó từng bước nâng cao giá trị kinh tế trên cùng đơn vị diện tích. Sau thời gian ngắn triển khai, mô hình 1ha dưa vàng đã cho năng suất khoảng 30 tấn/ha, mang lại doanh thu khoảng 200 triệu đồng/ha/năm. Nhận thấy hiệu quả rõ rệt, gia đình anh Mạnh tiếp tục đầu tư mở rộng diện tích sản xuất lên khoảng 1,5ha, với gần 1.000 cây, sản lượng khoảng 45 tấn/năm, doanh thu đạt khoảng gần 300 triệu đồng/năm.

Không dừng lại ở đó, đầu năm 2024, anh tiếp tục mở rộng thêm 0,5ha, nâng tổng diện tích lên 2ha với khoảng 2.030 gốc dưa vàng. Từ mô hình sản xuất ngày càng phát triển đã khẳng định hướng đi đúng đắn, phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng địa phương của gia đình anh Mạnh. Hiện mô hình phát triển kinh tế của anh Mạnh đã tạo việc làm thường xuyên cho 5 lao động với thu nhập từ 6,5 - 7 triệu đồng/tháng, cùng 40 - 60 lao động thời vụ, thu nhập từ 200.000 - 300.000 đồng/ngày công. Cùng với việc tập trung sản xuất, để không ngừng mở rộng thị trường gắn với các nền tảng số, anh Mạnh cũng chú trọng đổi mới phương thức kinh doanh, tận dụng nền tảng mạng xã hội quảng bá sản phẩm nhằm ổn định đầu ra cho sản phẩm.

Không chỉ là gương điển hình làm kinh tế giỏi, anh Mạnh còn là thanh niên tiêu biểu, luôn chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ giúp đỡ một số hộ gia đình thanh niên có hoàn cảnh khó khăn cùng phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Bản thân anh Mạnh và gia đình luôn gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, đường lối chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, các quy định của địa phương. Trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, anh Mạnh luôn tích cực tham gia các phong trào, cuộc vận động, đặc biệt luôn tiên phong trong thực hiện phong trào lập thân, lập nghiệp, cống hiến sức mình cho quê hương, tạo việc làm cho thanh niên địa phương.

Bí thư Đoàn xã Nga Sơn Lê Duy Linh cho biết: Tấm gương khởi nghiệp của thanh niên Mai Văn Mạnh đã và đang lan tỏa mạnh mẽ tinh thần dám nghĩ, dám làm trong thanh niên nông thôn. Đây cũng là động lực để Đoàn xã Nga Sơn tiếp tục quan tâm, hỗ trợ thanh niên tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi, nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Với những thành tích nổi bật đạt được, anh Mai Văn Mạnh đã được Chủ tịch UBND xã Nga Sơn tặng Giấy khen điển hình tiên tiến giai đoạn 2020-2025; nhiều năm liền nhận Giấy khen của Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hóa.

Lê Phượng