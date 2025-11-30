Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi

Để khuyến khích nông dân tham gia phong trào sản xuất, kinh doanh (SXKD) giỏi, các cấp hội nông dân (HND) trong tỉnh đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả giúp hội viên nông dân nâng cao nhận thức, thay đổi tư duy, mạnh dạn chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

Mô hình nuôi chim yến và chế biến yến của ông Nguyễn Văn Tú (xã Hưng Lộc) - nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2023.

Tại các địa phương, HND đã tiến hành điều tra, khảo sát nhu cầu học nghề của hội viên nông dân, đồng thời làm tốt công tác tư vấn nghề, đào tạo nghề, tạo điều kiện cho nông dân tiếp cận vay vốn phát triển sản xuất thông qua các chương trình tín chấp và ủy thác với các ngân hàng, chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật cùng với kiến thức bản địa nuôi trồng cây, con đặc sản cho giá trị kinh tế cao như: trồng cây ăn quả, cây dược liệu, lúa nếp đặc sản... trên nền hữu cơ; nuôi vịt bản địa, hươu lấy nhung, dê sinh sản, lợn đen, gà đồi, cá dốc, cá lồng...

Các cấp hội từ tỉnh đến cơ sở đã ký và duy trì tốt 42 chương trình phối hợp, liên doanh, liên kết với các sở, ban, ngành, doanh nghiệp, trường học trong và ngoài tỉnh; đồng thời huy động được sức mạnh tổng hợp và nhiều nguồn lực hỗ trợ cho nông dân. Đến thời điểm hiện tại, Quỹ hỗ trợ nông dân toàn tỉnh quản lý trên 54 tỷ đồng cho 996 hộ vay ở 547 dự án. Các dự án đã và đang thực hiện xây dựng hàng trăm mô hình về trồng trọt, chăn nuôi, dịch vụ ngành nghề mang lại hiệu quả cao về kinh tế - xã hội và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm...

Bên cạnh đó, HND tỉnh đã hỗ trợ đào tạo, hướng dẫn quy trình thực hành nông nghiệp tốt, tem truy xuất, nhãn mác cho 26 sản phẩm và trực tiếp vận động, hướng dẫn xây dựng 89 sản phẩm OCOP; phối hợp với ngành tổ chức nhiều lớp tập huấn về cách vận hành và đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử. Đến nay, số nông sản đăng bán trên sàn thương mại điện tử Postmart là 1.104 sản phẩm, trong đó có 45 sản phẩm OCOP. Thông qua đó, đã hướng dẫn xây dựng và nhân rộng được hơn 2.000 mô hình kinh tế có hiệu quả, sản xuất theo hướng gia trại, trang trại, quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao và theo hướng công nghệ cao; xây dựng được gần 2.000 mô hình liên kết theo chuỗi giá trị, theo hướng VietGAP, VietGAHP và chuỗi sản xuất, cung ứng lúa gạo, rau, củ quả, thịt an toàn...

Từ phong trào đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, những tấm gương xuất sắc, tiêu biểu đại diện cho tinh thần lao động cần cù, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường của giai cấp nông dân. Tiêu biểu như ông Nguyễn Hữu Lựu, xã Hà Long là nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2022 với mô hình sản xuất, chế biến lúa gạo trên diện tích vùng nguyên liệu gần 1.000ha để phát triển 2 giống lúa đặc trưng của địa phương là nếp hạt cau Tiên Sơn ở xã Hà Lĩnh và nếp cái hoa vàng Gia Miêu ở xã Hà Long. Ông Lựu cũng liên kết với các tổ chức, nhà khoa học để bảo tồn, phục tráng các loại giống lúa quý và các giống lúa thuần khác như ST24, ST25,... đạt tiêu chuẩn VietGAP; đồng thời xây dựng nhà máy xay chế biến lúa gạo, liên kết sản xuất gắn với chế biến tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi từ các dây chuyền hoàn toàn tự động và bán tự động, từ khâu sấy lúa tươi, bảo quản, chế biến đến đóng gói thành phẩm.

Hiện mô hình của gia đình ông Lựu có tổng doanh thu hàng năm đạt trên 70 tỷ đồng, sau khi đã trừ thuế và các chi phí khác còn lợi nhuận bình quân từ 800 triệu đồng – 1 tỷ đồng/năm, tạo việc làm thường xuyên cho 35 lao động và 30 lao động thời vụ, với mức thu nhập 70 - 75 triệu đồng/người/năm.

Phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững đã khuyến khích, động viên hội viên, nông dân phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, giúp các hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bằng nhiều hình thức, như: giúp về vốn, giống, ngày công lao động, vật tư nông nghiệp, hướng dẫn kỹ thuật, cách làm ăn; chia sẻ với những khó khăn, mất mát của đồng bào các vùng gặp thiên tai lũ lụt, hạn hán, dịch bệnh. Hàng năm, các cấp hội đã vận động các hộ nông dân SXKD giỏi tạo việc làm tại chỗ cho hơn 238.000 lượt lao động, góp phần hỗ trợ, giúp đỡ 4 nghìn hộ nông dân có hoàn cảnh khó khăn thoát nghèo; tích cực tham gia XDNTM, các hoạt động xã hội.

Ông Vũ Tiến Dũng, Phó Chủ tịch HND tỉnh, Trưởng Ban công tác nông dân, cho biết: "Để phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi tiếp tục lan tỏa sâu rộng trong Nhân dân, trong những năm tới, các cấp HND trong tỉnh sẽ tập trung hỗ trợ các hộ nông dân SXKD giỏi về vốn, dạy nghề, chuyển giao khoa học - kỹ thuật, kết nối, xây dựng thương hiệu và tiêu thụ nông sản; đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, kỹ năng, ứng dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất... giúp người nông dân vững tin hơn trong quá trình phát triển SXKD, để họ trở thành những hạt nhân dẫn dắt quá trình thực hiện mục tiêu tri thức hóa nông dân.

Bài và ảnh: Hoàng Lan