Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi

Với mô hình “Trồng trọt kết hợp với chăn nuôi và kinh doanh dịch vụ”, ông Phạm Ngọc Bích ở tổ dân phố số 13, phường Bỉm Sơn là một trong những điển hình tiêu biểu trong phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi trên địa bàn tỉnh.

Ông Phạm Ngọc Bích (giữa) giới thiệu mô hình “Trồng trọt kết hợp chăn nuôi và kinh doanh dịch vụ”.

Với tinh thần dám nghĩ, dám làm, ông Bích đã mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế tổng hợp trên diện tích khoảng 3ha. Gia đình ông tập trung trồng cây đào cảnh, cây quất, hoa hồng và kết hợp nuôi 1.000 đàn ong lấy mật, chăn nuôi gà thảo mộc, gà ri, gà lai chọi. Việc phát triển đa dạng các loại cây trồng, vật nuôi đã giúp mô hình duy trì nguồn thu ổn định, nâng cao hiệu quả sản xuất và tận dụng tốt tiềm năng đất đai. Trong quá trình sản xuất, ông luôn chú trọng áp dụng các phương pháp canh tác an toàn, thân thiện với môi trường. Gia đình chủ động sử dụng các chế phẩm sinh học và phân bón hữu cơ tự chế như cá ủ đậu tương, phân gà, mùn mía, mùn dừa để chăm sóc cây trồng, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm chi phí sản xuất.

Bên cạnh đó, gia đình ông đang tiếp tục đầu tư lắp đặt hệ thống tưới tự động nhằm tiết kiệm công lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất; từng bước mở rộng quy mô theo hướng hiện đại, bền vững, hạn chế tối đa việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong trồng trọt. Nhờ sự năng động, chịu khó học hỏi và áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, mô hình kinh tế tổng hợp của gia đình ông mang lại tổng thu nhập khoảng 2,5 tỷ đồng mỗi năm.

Không chỉ phát triển kinh tế gia đình, ông còn tích cực hỗ trợ, hướng dẫn kỹ thuật cho nhiều lao động và hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Hàng năm, gia đình ông giúp đỡ từ 15 - 20 lao động, trong đó có 7 hộ khó khăn; đồng thời tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương với thu nhập bình quân từ 5 - 6 triệu đồng/người/tháng.

Với phương châm phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường và đảm bảo an toàn thực phẩm, gia đình ông Bích luôn chú trọng xây dựng mô hình sản xuất sạch, bền vững. Trong quá trình sản xuất, kinh doanh, gia đình ông thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường, tích cực hưởng ứng các phong trào do Hội Nông dân phường và địa phương phát động như giữ gìn vệ sinh môi trường, phân loại rác thải tại nguồn, không xả rác bừa bãi, tham gia các đợt tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm, khơi thông cống rãnh, phát quang bụi rậm. Khu vực sản xuất, chăn nuôi và kinh doanh được bố trí gọn gàng, sạch sẽ, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

Không chỉ phát triển kinh tế hiệu quả, gia đình ông Bích còn tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện và phong trào thi đua do hội nông dân và địa phương phát động. Hàng năm, gia đình dành khoảng 15 triệu đồng để hỗ trợ, tặng quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn, người ốm đau, tàn tật; đồng thời ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” số tiền 20 triệu đồng. Những đóng góp thiết thực đó đã được Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bỉm Sơn ghi nhận và biểu dương với danh hiệu “Tấm lòng vàng” năm 2025. Ông cũng được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen tại hội nghị tổng kết phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn 2020-2025”.

Bài và ảnh: Hoàng Lan