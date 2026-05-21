Nhà giáo tâm huyết, sáng tạo

Hơn 20 năm gắn bó với sự nghiệp “trồng người”, cô giáo Nguyễn Thị Thu Hà, giáo viên Trường THCS Cù Chính Lan đã không ngừng nỗ lực, rèn luyện và sáng tạo trong công tác giảng dạy, đặc biệt là bồi dưỡng học sinh giỏi môn Ngữ văn. Bằng tinh thần trách nhiệm, lòng yêu nghề và sự tận tâm với học sinh, cô trở thành một trong những tấm gương tiêu biểu được đồng nghiệp tin tưởng, học sinh yêu mến.

Cô giáo Nguyễn Thị Thu Hà trong giờ dạy học. Ảnh: Thanh Huê

Sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Hồng Đức, chuyên ngành Sư phạm Ngữ văn, cô Hà bắt đầu công tác trong ngành giáo dục và trải qua nhiều môi trường giảng dạy khác nhau. Dù ở bất kỳ vị trí nào, cô cũng luôn giữ vững tinh thần cầu thị, không ngừng học hỏi, tích lũy kinh nghiệm để nâng cao chuyên môn, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.

Trong quá trình giảng dạy, cô Hà luôn chủ động cập nhật kiến thức, nghiên cứu tài liệu chuyên môn và tích cực đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh. Cô quan niệm rằng, môn Ngữ văn không chỉ là môn học về chữ nghĩa mà còn là môn học bồi dưỡng tâm hồn, nhân cách, giúp học sinh biết cảm thụ cái hay, cái đẹp và hình thành lối sống tích cực. Chính vì vậy, trong từng bài giảng, cô luôn tìm tòi những phương pháp truyền đạt linh hoạt, sinh động, kết hợp giữa lý thuyết và thực tiễn. Những dẫn chứng từ thơ ca, tác phẩm văn học, bài nghiên cứu, bình luận chuyên ngành... được cô khéo léo lồng ghép, giúp bài học trở nên gần gũi, dễ hiểu và giàu sức gợi mở.

Cô giáo Nguyễn Thị Thu Hà chia sẻ: “Tôi luôn tâm niệm rằng, để dạy tốt môn Ngữ văn, ngoài lòng yêu nghề và sự tâm huyết, người giáo viên cần không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy, trau dồi kỹ năng truyền đạt và khả năng biểu cảm. Quan trọng hơn là phải giúp học sinh cảm nhận được giá trị nhân văn, từ đó hình thành tư duy tích cực và lối sống đẹp. Việc liên hệ nội dung bài học với thực tiễn cuộc sống có vai trò quan trọng trong việc giúp học sinh hiểu sâu tác phẩm. Từ những chi tiết, nhân vật, tình huống trong văn học, tôi luôn gợi mở để học sinh liên hệ với những vấn đề đời sống hằng ngày, từ đó rút ra bài học về tình yêu thương, lòng nhân ái, sự sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng”.

Nhờ phương pháp giảng dạy linh hoạt, gần gũi và giàu tính nhân văn, các tiết học Ngữ văn do cô Hà đảm nhiệm luôn tạo được hứng thú cho học sinh. Không khí lớp học vì thế trở nên sôi nổi, tích cực, học sinh chủ động tham gia trao đổi, thảo luận và bày tỏ quan điểm cá nhân.

Một điều đáng ghi nhận ở cô giáo Hà là luôn biết khắc phục khó khăn, nên dù ở vai trò, nhiệm vụ nào cô cũng luôn hoàn thành bằng cả cái tâm và lòng nhiệt huyết. Do vậy, cô Hà đã có nhiều thành tích nổi bật trong công tác giảng dạy, đặc biệt trong bồi dưỡng học sinh giỏi môn Ngữ văn. Từ năm 2021 đến nay, cô đã bồi dưỡng 8 học sinh đoạt giải cấp tỉnh, trong đó có 2 giải nhất, 4 giải nhì, 2 giải khuyến khích; đồng thời có 20 học sinh đoạt giải cấp thành phố (cũ) và cấp phường. Trong vai trò giáo viên chủ nhiệm, cô Hà luôn gần gũi, lắng nghe và thấu hiểu học sinh. Cô thường xuyên phối hợp với phụ huynh để nắm bắt tình hình học tập, rèn luyện của từng em, từ đó kịp thời động viên, định hướng và uốn nắn. Nhiều học sinh coi cô không chỉ là giáo viên mà còn là người bạn đồng hành, sẵn sàng chia sẻ những khó khăn trong học tập cũng như cuộc sống.

Nhờ sự nỗ lực bền bỉ, nhiều năm liền cô giáo Nguyễn Thị Thu Hà đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, được công nhận là giáo viên giỏi cấp tỉnh; được Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa (cũ) và UBND phường Hạc Thành tặng giấy khen. Đây là sự ghi nhận xứng đáng những đóng góp của cô đối với sự nghiệp giáo dục địa phương.

Nhận xét về đồng nghiệp, cô Lê Thị Hoa, Hiệu trưởng Trường THCS Cù Chính Lan cho biết: “Cô giáo Nguyễn Thị Thu Hà là giáo viên có tinh thần trách nhiệm cao, luôn gương mẫu trong các hoạt động chuyên môn và phong trào của nhà trường; đồng thời không ngừng học tập, bồi dưỡng chuyên môn, tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. Không chỉ giàu kinh nghiệm trong giảng dạy, cô Hà còn là giáo viên tận tâm, có tinh thần cầu thị, luôn hết lòng vì học sinh. Những đóng góp bền bỉ, hiệu quả của cô trong công tác giảng dạy và bồi dưỡng học sinh giỏi đã góp phần quan trọng vào thành tích chung của nhà trường, được đồng nghiệp và học sinh ghi nhận, đánh giá cao”.

Thanh Huê