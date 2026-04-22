Nông dân Thanh Hóa được mùa dứa

Dưới cái nóng đầu hè, nông dân tại các vùng dứa trong tỉnh vẫn hăng say thu hoạch lứa quả chính vụ. Năm nay, thời tiết thuận lợi, dứa cho năng suất, giá lại cao nên người trồng dứa ai cũng hân hoan, phấn khởi khi cây trồng mang lại “quả ngọt”.

Nông dân các vùng trồng dứa trong tỉnh đang tập trung nhân lực thu hoạch dứa.

Đến các vùng trồng dứa trên địa bàn tỉnh những ngày này, từng đoàn xe tải của các thương lái nối đuôi nhau thu mua dứa.

Gia đình ông Đào Văn Bắc, xã Hà Long trồng hơn 2 ha dứa. Thay vì trồng tập trung 1 vụ chính như trước đây, hai năm nay, ông chia ra trồng rải vụ, mỗi năm thu hoạch 3-4 đợt. Theo ông Bắc, trồng rải vụ giúp gia đình ông thu hoạch nhiều đợt, tránh quá tải thuê người thu hái, nguồn cung ra thị trường cũng không bị ùn ứ nên được giá hơn. Từ đầu năm đến nay, ông đã thu hoạch 1 lứa và bây giờ là lứa thứ 2. Với giá 9.000 đồng/kg như hiện nay, trừ chi phí có thể cho gia đình ông thu lãi hơn 100 triệu đồng.

Còn tại các đồi dứa xã Nguyệt Ấn, không khí thu hoạch dứa của người dân cũng tất bật hơn bao giờ hết. Niên vụ dứa 2025 - 2026, toàn xã trồng được 30 ha; năng suất bình quân ước đạt 65 tấn/ha, cao hơn mọi năm khoảng 5 tấn/ha . Để nâng cao giá trị cây dứa, chính quyền địa phương đã khuyến khích người dân đưa các giống dứa có năng suất cao, chất lượng tốt, được thị trường ưa chuộng vào trồng thay thế các giống cũ. Đồng thời, giao cho các đoàn thể như hội nông dân, phụ nữ... phối hợp với ngành chức năng tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho người dân. Nhờ đó, năng suất dứa trên địa bàn luôn duy trì mức cao.

Bà Phạm Thị Châu, Chủ tịch Hội Nông dân xã Nguyệt Ấn cho biết: “Cây dứa được xác định là một trong những cây trồng mang lại thu nhập ổn định cho nông dân trong xã. Vì vậy, Hội luôn quan tâm, hỗ trợ giúp các hộ tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật do Hội Nông dân tỉnh, Trung tâm khuyến nông tỉnh tổ chức, qua đó ứng dụng vào sản xuất, mang lại hiệu quả rõ rệt. Đặc biệt, từ đầu vụ đến nay, giá dứa cao nên nông dân trong xã rất phấn khởi, yên tâm tái sản xuất”.

Dứa được mùa nên quả đều, to, đẹp... năng suất ước đạt từ 55-60 tấn / ha.

Theo thống kê, tỉnh Thanh Hóa hiện có khoảng trên 3.000 ha dứa, tập trung ở các xã như Hà Long, Nguyệt Ấn, Vân Du, phường Bỉm Sơn... Năm nay, dứa đạt năng suất cao, quả to, đẹp với trọng lượng từ 0,8 – 1,4 kg/quả. Giá bán dao động khoảng 8.000 – 10.000 đồng/kg, sau khi trừ chi phí, người nông dân thu lãi khoảng 200 triệu đồng/ha.

Các hộ trồng dứa xã Nguyệt Ấn đang tích cực chăm sóc lứa dứa rải vụ, dự kiến thu hoạch vào tháng 7 tới.

Nhằm phát triển cây dứa bền vững, hiệu quả cao, những năm gần đây, các địa phương đã quan tâm quy hoạch lại diện tích vùng trồng. Khuyến khích Nhân dân áp dụng khoa học kỹ thuật gắn với trồng rải vụ, hạn chế tình trạng cung vượt cầu khi thu hoạch tập trung. Cách làm này vừa kéo dài thời gian thu hoạch vừa bán được giá cao hơn. Có thời điểm, giá dứa nguyên liệu lên đến 15.000 đồng/kg, giúp người trồng thu lãi lớn. Bên cạnh đó, nhiều địa phương cũng đã chủ động liên kết với các doanh nghiệp chế biến, ký hợp đồng tiêu thụ ổn định cho nông dân.

Từ một cây trồng giá trị kinh tế thấp, đến nay, cây dứa đã và đang trở thành cây trồng chủ lực mang lại nguồn thu nhập chính cho nhiều hộ dân trong tỉnh; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. Với việc áp dụng kỹ thuật canh tác hiện đại và liên kết chặt chẽ với doanh nghiệp đã tạo nên một chuỗi giá trị bền vững cho cây dứa xứ Thanh.

Hương Hạnh