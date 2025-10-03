Nông dân nuôi tôm lao đao sau bão

Những tấm bạt che bị gió bão xé nát, hệ thống đường ống gãy vỡ, bãi cát ven đầm chi chít hố sâu do sóng đánh... là những gì còn sót lại tại nhiều khu nuôi tôm công nghệ cao ở xã Hoằng Thanh (Thanh Hóa) sau cơn bão số 10.

Dọc bờ biển Hoằng Thanh, những ngày sau bão, khung cảnh ngổn ngang vẫn hiện rõ. Hàng loạt đầm tôm của thôn Đông Xuân Vy chịu ảnh hưởng của bão số 10 khiến thủy triều dâng, sóng lớn đánh sập bờ bao, mái che...

Cảnh sạt lở bể nuôi tôm sau bão số 10, toàn bộ bờ bao bị sóng đánh khoét sâu, nham nhở.

Với diện tích hơn 7.000m2 nuôi tôm công nghệ cao, gia đình ông Trần Văn Quân (51 tuổi, xã Hoằng Thanh) là một trong những hộ thiệt hại nặng nề nhất. Chỉ trong vòng 2 tháng, 2 cơn bão liên tiếp đã quét sạch toàn bộ 10 ao tôm, gây thiệt hại hơn 5 tỷ đồng.

Ông Quân cho biết, hồi cuối tháng 8, bão số 5 đã làm sập một số ao, thiệt hại khoảng 3 tỷ. Chưa kịp khắc phục thì bão số 10 (Bualoi) lại ập đến cuối tháng 9, nâng thủy triều, xô bờ, cuốn phăng toàn bộ phần còn lại.

Hệ thống bạt phủ và tường bao quanh ao tôm bị cuốn phăng, để lại khoảng trống loang lổ.

Ông Quân mong chính quyền sớm có chính sách hỗ trợ để người nuôi tôm có cơ hội khôi phục sản xuất. “Nuôi tôm hơn một thập kỷ rồi, tôi chưa bao giờ chứng kiến thiệt hại nặng đến vậy. Giờ thì bãi nuôi cũng bị sóng xâm thực, cơ hội gây dựng lại gần như bằng không,” ông Quân chua xót.

Hệ thống bạt phủ, dàn máy bơm, đường ống cấp thoát nước giờ chỉ còn là những đống phế liệu.

Người dân thẫn thờ đứng bên đầm tôm ngổn ngang, nơi từng là “cần câu cơm” của gia đình. Theo thống kê sơ bộ bão số 10 kèm mưa lớn đã gây thiệt hại nặng cho ngành thủy sản Thanh Hóa. Toàn tỉnh có hơn 3.840 ha nuôi trồng thủy, hải sản bị ảnh hưởng, 2,3 triệu con tôm giống chết, cùng khoảng 7km bờ bao bị sạt lở.

Hiện nay, chính quyền địa phương đang khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, rà soát thiệt hại, đồng thời hỗ trợ người dân dọn dẹp, khắc phục hệ thống bờ bao, kè biển. Các giải pháp trước mắt là giúp bà con ổn định đời sống, giảm bớt thiệt hại.

Hoàng Đông