Nông dân nỗ lực chống nóng cho cây trồng

Lê Hợi
(Baothanhhoa.vn) - Giữa cái nắng như đổ lửa của những ngày cuối tháng 5/2026, khắp xứ đồng trên địa bàn tỉnh, nông dân vẫn cần mẫn bám ruộng, thực hiện các biện pháp chống nóng, cứu cây trồng trước nguy cơ khô héo, giảm năng suất.

Giữa cái nắng như đổ lửa của những ngày cuối tháng 5/2026, khắp xứ đồng trên địa bàn tỉnh, nông dân vẫn cần mẫn bám ruộng, thực hiện các biện pháp chống nóng, cứu cây trồng trước nguy cơ khô héo, giảm năng suất.

Dưới nền nhiệt có thời điểm vượt ngưỡng 39 độ C, người dân xã Hoằng Châu tất bật kéo từng xe lôi chở nước ra đồng để tưới cho rau màu.

Không chỉ tăng cường tưới nước, nhiều hộ dân còn chủ động phủ ni lông lên luống rau nhằm hạn chế bốc hơi nước, giữ độ ẩm cho đất.

Cùng với tưới nước, các hộ dân tận dụng thân cây phủ lên các luống rau màu chống nóng cho cây trồng.

Người dân xã Hậu Lộc ứng dụng công nghệ tưới phun sương giữ ẩm cho cây trồng.

Những cánh đồng gần khu dân cư, người dân sử dụng máy bơm tưới chống hạn cho cây màu.

Tại xã Ngọc Liên, để chống nắng cho cây dứa gai, một số hộ dân đầu tư hệ thống tưới tự động bảo đảm giữ ẩm cho cây trồng.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển và mở rộng về phía Đông Nam, trong các ngày 26 và 27/5/ 2026, khu vực Thanh Hóa tiếp tục xuất hiện nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 - 38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm thấp nhất từ 40 - 45%.

Theo ông Trịnh Văn Chất, Trưởng phòng Trồng trọt, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật - Sở Nông nghiệp và Môi trường: “Đợt nắng nóng kéo dài gây ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp, nhất là các loại rau màu ngắn ngày. Ngành nông nghiệp khuyến cáo các địa phương và người dân tăng cường tưới nước hợp lý, che phủ đất, áp dụng các biện pháp tưới tiết kiệm và chủ động chăm sóc cây trồng trong khung giờ phù hợp để hạn chế thiệt hại”.

Cùng với chăm sóc cho cây cây trồng, các lực lượng xã Yên Nhân tích cực hỗ trợ người dân thu hoạch lúa vụ xuân, giải phóng đất sản xuất vụ mùa bảo đảm tiến độ đề ra.

Để bảo đảm phòng chống hạn cho cây trồng, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành lập các đoàn công tác đi kiểm tra các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh, sẵn sàng các phương án bảo đảm nguồn nước tưới khi hạn hán xảy ra.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, từ tháng 5 đến tháng 7/2026, tình hình nắng nóng trên địa bàn tỉnh tiếp tục diễn biến phức tạp với khoảng 9 - 11 đợt nắng nóng, trong đó có từ 3 – 4 đợt nắng nóng gay gắt kéo dài. Cường độ nắng nóng có thể khốc liệt hơn so với cùng kỳ năm 2025, tiềm ẩn nguy cơ thiếu nước, hạn hán và xâm nhập mặn trên diện rộng.

Dự báo nắng nóng kéo dài trên diện rộng, diện tích có nguy cơ bị thiếu nước, hạn hán, xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh khoảng từ 14.000-15.000ha, trong đó diện tích có khả năng xảy ra hạn ảnh hưởng đến năng suất cây trồng từ 8.600-9.800ha.

