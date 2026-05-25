Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái: Lực lượng vũ trang tỉnh chủ động nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, giữ vững ổn định địa bàn

Làm việc với Đảng ủy Quân sự tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương và công tác xây dựng Đảng vào chiều 25/5, đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh đề nghị Đảng ủy Quân sự tỉnh tiếp tục nâng cao năng lực tham mưu chiến lược, xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh “tinh, gọn, mạnh”, chủ động nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, giữ vững ổn định địa bàn ngay từ cơ sở.

Dự buổi làm việc có các đồng chí: Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Đại tá Đinh Bạt Văn, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh.

Chủ động tham mưu chiến lược, giữ vững ổn định địa bàn

Tại buổi làm việc, Đảng ủy Quân sự tỉnh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, công tác xây dựng Đảng bộ và xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh. Theo đó, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, biên phòng địa phương gắn với phát triển kinh tế - xã hội; bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Lực lượng vũ trang tỉnh đã triển khai hiệu quả việc sắp xếp cơ quan quân sự địa phương theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; phát huy vai trò nòng cốt trong phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn và thực hiện các chính sách an sinh xã hội, phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát, xây dựng nông thôn mới.

Công tác phối hợp giữa lực lượng quân sự với công an trong bảo đảm an ninh trật tự, đấu tranh phòng chống tội phạm tiếp tục được tăng cường; hoạt động đối ngoại quốc phòng, đối ngoại biên phòng giữa tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Hủa Phăn (Lào) được duy trì hiệu quả, góp phần củng cố quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào.

Với những nỗ lực, phấn đấu không ngừng, Đảng bộ Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Tỉnh ủy, UBND tỉnh tặng thưởng nhiều phần thưởng, danh hiệu thi đua; đặc biệt năm 2025, lực lượng vũ trang tỉnh vinh dự được đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng nhất - phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước trao tặng.

Xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”

Phát biểu chỉ đạo buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đạt được thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, Thanh Hóa là địa bàn trọng điểm về quốc phòng - an ninh, có đường biên giới trên bộ và trên biển, vì vậy nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Đảng ủy Quân sự tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu chiến lược cho cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, biên phòng địa phương; chủ động nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, kịp thời xử lý hiệu quả các tình huống phát sinh, không để bị động, bất ngờ.

Trong đó, cần tập trung quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Quân khu 4 và của tỉnh về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, lực lượng thường trực “tinh, gọn, mạnh”, lực lượng dân quân tự vệ rộng khắp, có chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu cao.

Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu tiếp tục rà soát, kiện toàn đội ngũ cán bộ quân sự cấp xã; phát huy hiệu quả hoạt động của cơ quan quân sự địa phương sau sắp xếp đơn vị hành chính; đẩy nhanh tiến độ xây dựng doanh trại Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã, góp phần giữ vững ổn định địa bàn ngay từ cơ sở.

Cùng với đó, tăng cường xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ các cấp; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy đổi mới, sâu sát cơ sở, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì nhiệm vụ chung.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục phát huy phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, tham gia hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, góp phần củng cố vững chắc “thế trận lòng dân” trên địa bàn tỉnh.

Minh Hiếu