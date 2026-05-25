Khởi công xây dựng nhà ở cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

Sáng 25/5, UBND xã Hà Trung đã tổ chức Lễ khởi công xây dựng 3 nhà ở cho con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học tại gia đình các ông: Đỗ Thúc Hào, ở thôn 5; Hán Ngọc Thanh và Cao Viết Ngọc, cùng ở thôn Bình Lâm.

Đồng chí Lê Văn Dậu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã dự lễ khởi công xây dựng nhà ở tại gia đình ông Hán Ngọc Thanh, thôn Bình Lâm.

Tại buổi lễ khởi công, lãnh đạo UBND xã đã thăm hỏi, động viên các gia đình nỗ lực vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống; đồng thời khẳng định việc hỗ trợ xây dựng nhà ở không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, giúp các gia đình thêm niềm tin vươn lên trong cuộc sống.

Đồng chí Trịnh Hồng Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã phát biểu tại lễ khởi công xây dựng nhà ở tại gia đình ông Đỗ Thúc Hào, thôn 5.

Các hộ gia đình được hỗ trợ lần này đều là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, hiện đang sinh sống trong điều kiện nhà ở xuống cấp, thiếu an toàn, đời sống còn nhiều khó khăn. Việc xây dựng ngôi nhà mới sẽ giúp các gia đình có nơi ở ổn định hơn, yên tâm lao động sản xuất và chăm lo phát triển kinh tế gia đình.

Đồng chí Mai Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND xã và đoàn công tác dự lễ khởi công xây dựng nhà ở tại gia đình ông Cao Viết Ngọc, thôn Bình Lâm.

Mỗi gia đình được hỗ trợ 140 triệu đồng để xây dựng nhà ở, trong đó 80 triệu đồng từ nguồn ngân sách của tỉnh và 60 triệu đồng từ ngân sách xã. Việc hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các đối tượng chính sách là hoạt động mở đầu của chuỗi các hoạt động tri ân của Đảng bộ, chính quyền xã Hà Trung hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), tiếp nối truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc, góp phần thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước.

Các đại biểu dự lễ khởi công xây dựng nhà ở tại gia đình ông Đỗ Thúc Hào, thôn 5.

Đồng thời, đây cũng là minh chứng sinh động cho tinh thần đoàn kết, sẻ chia của cộng đồng đối với những hoàn cảnh còn nhiều khó khăn trong cuộc sống, góp phần xây dựng Hà Trung ngày càng phát triển, văn minh và giàu đẹp.

Phan Nga