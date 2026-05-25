Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh thăm, chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh và các chức sắc, tăng ni, phật tử

Nhân dịp Lễ Phật đản Phật lịch 2570 - Dương lịch 2026, sáng 25/5, đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo (GHPG) Việt Nam tỉnh Thanh Hóa cùng các chức sắc, tăng ni, phật tử tại chùa Thanh Hà và Hương Quang (phường Hạc Thành).

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh tặng hoa chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa.

Cùng tham gia có đồng chí Đỗ Thị Toán, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành chức năng của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh thăm, chúc mừng Thượng Tọa Thích Tâm Đức, Chứng minh Ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, Trụ trì Chùa Thanh Hà cùng các tăng ni, phật tử.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh cùng các thành viên đoàn công tác đã đến thăm, chúc mừng Ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh Thanh Hóa; Thượng tọa Thích Tâm Đức, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương GHPG Việt Nam, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Pháp chế Trung ương GHPG Việt Nam, Chứng minh Ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, Trụ trì Chùa Thanh Hà; Thượng tọa Thích Tâm Định, Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương GHPG Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh Thanh Hóa; Ni trưởng Thích Nữ Đàm Nhung, nguyên Trưởng ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, Trụ trì Chùa Hương Quang cùng các tăng ni, phật tử GHPG Thanh Hóa.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh phát biểu chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa.

Trong niềm hoan hỉ nhân Lễ Phật đản Phật lịch 2570 - Dương lịch 2026, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh gửi tới các vị Thượng tọa, Ni trưởng, các chức sắc và tăng ni, phật tử trong tỉnh lời chúc mừng mùa Phật đản sức khỏe, hạnh phúc, an lạc.

Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao và trân trọng cảm ơn những đóng góp tích cực, quan trọng, trách nhiệm của Ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh Thanh Hóa cùng các tăng ni, phật tử trong tỉnh đã chung tay, góp sức cùng các cấp chính quyền, đoàn thể thực hiện hiệu quả mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, công tác an sinh xã hội, nhân rộng các phong trào thi đua yêu nước cũng như xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân trong thời gian qua.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn Ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh Thanh Hóa cùng các tăng ni, phật tử trong tỉnh tiếp tục gắn bó, đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền trong phát triển kinh tế - xã hội; tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động an sinh xã hội, góp phần đưa tỉnh Thanh Hóa phát triển ngày càng giàu mạnh, trở thành tỉnh kiểu mẫu như sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong muốn.

Với phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh tin tưởng rằng, các hoạt động phật giáo của tỉnh Thanh Hóa tiếp tục gặt hái được nhiều thành quả viên mãn trong thời gian tới.

Thượng Tọa Thích Tâm Đức, Chứng minh Ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, Trụ trì Chùa Thanh Hà tặng quà lưu niệm cho Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Toán thăm, chúc mừng Ni trưởng Thích Nữ Đàm Nhung, nguyên Trưởng ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh Thanh Hóa.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh khẳng định: Tỉnh Thanh Hóa luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để các hoạt động Phật giáo trên địa bàn tỉnh diễn ra đúng quy định pháp luật, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng chính đáng của Nhân dân; đồng hành cùng GHPG Việt Nam tỉnh Thanh Hóa để cùng với cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể nỗ lực, đoàn kết, quyết tâm xây dựng quê hương Thanh Hóa ngày càng phát triển.

Thượng tọa Thích Tâm Đức, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương GHPG Việt Nam, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Pháp chế Trung ương GHPG Việt Nam, Chứng minh Ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, Trụ trì Chùa Thanh Hà phát biểu cảm ơn sự quan tâm của tỉnh đối với Phật giáo Thanh Hóa.

Thượng tọa Thích Tâm Định, Ủy viên Hội đồng trị sự GHPG Việt Nam, Trưởng ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh Thanh Hóa phát biểu cảm ơn sự quan tâm của tỉnh đối với Phật giáo Thanh Hóa.

Đại diện Ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh Thanh Hóa cùng các Trụ trì bày tỏ vui mừng và trân trọng cảm ơn sự quan tâm, cùng những tình cảm mà Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể dành cho GHPG tỉnh. Đồng thời khẳng định, Ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục đoàn kết; làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn nâng cao nhận thức của tăng ni, phật tử và quần chúng Nhân dân chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; động viên tăng ni, phật tử tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, cùng với các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và Nhân dân chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương Thanh Hóa ngày càng giàu mạnh.

Phong Sắc