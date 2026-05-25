Chuẩn bị kỹ lưỡng các điều kiện để tổ chức thành công các kỳ họp HĐND tỉnh

Các đại biểu HĐND cần tập trung đổi mới cách chất vấn theo hướng lựa chọn các vấn đề bức xúc, được cử tri quan tâm để nhìn thẳng vào hạn chế và chất vấn đến cùng, đưa ra giải pháp giải quyết căn cơ đối với các vấn đề theo lộ trình cụ thể. Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Phiên họp thứ 3 , Thường trực HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra chiều nay, 25/5.

Toàn cảnh phiên họp.

Chương trình Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026, HĐND tỉnh khóa XIX dự kiến sẽ diễn ra trong 2 ngày (khoảng từ ngày 6 đến ngày 10/7/2026) tại Trung tâm hội nghị 25B (phường Hạc Thành). Kỳ họp sẽ xem xét các báo cáo của UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026; báo cáo của UBND tỉnh về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 37, HĐND tỉnh khóa XVIII; thông báo của Ủy ban MTTQ tỉnh về công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thường lệ giữa năm 2026, HĐND tỉnh khóa XIX... Kỳ họp cũng xem xét 28 tờ trình của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh nhằm tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Để chuẩn bị chu đáo các điều kiện tổ chức kỳ họp, trên tinh thần đổi mới mạnh mẽ hoạt động của HĐND tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong nhấn mạnh: Các đơn vị cần nêu cao tinh thần chủ động, trách nhiệm, xây dựng báo cáo ngắn gọn, trọng tâm, trọng điểm, tránh dài dòng, sa đà vào việc liệt kê thành tích. Về phía HĐND tỉnh sẽ kiên quyết không xem xét, phê duyệt các báo cáo, tờ trình nộp quá hạn và không tuân thủ đúng, đủ quy trình.

Các đại biểu HĐND cần tập trung đổi mới cách chất vấn theo hướng lựa chọn vấn đề bức xúc, được cử tri quan tâm để nhìn thẳng vào hạn chế và chất vấn đến cùng, đưa ra giải pháp giải quyết căn cơ đối với các vấn đề theo lộ trình cụ thể. Cùng với đó là tích cực giám sát khắc phục hạn chế, không để tình trạng tồn đọng vấn đề chưa được giải quyết từ kỳ họp này sang kỳ họp khác.

Tại phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh cũng đã xem xét, cho ý kiến vào dự kiến chương trình, các tờ trình, báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XIX.

Dự kiến, Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ diễn ra vào ngày 27/5/2026 tại phòng họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Tại kỳ họp, HĐND tỉnh sẽ nghe, thảo luận và xem xét, quyết nghị các tờ trình của UBND tỉnh cùng báo cáo thẩm tra của các ban HĐND tỉnh liên quan đến nhiều nội dung quan trọng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm đời sống Nhân dân như: Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050; dự kiến nhu cầu Kế hoạch đầu tư trung hạn nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2026- 2030, tỉnh Thanh Hóa; Quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2026-2030, tỉnh Thanh Hóa...

Đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại phiên họp.

Phát biểu kết luận nội dung này, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong nêu rõ: Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 có ý nghĩa quan trọng nhằm quyết nghị nhiều nội dung định hướng cho sự phát triển của tỉnh trong năm 2026 và những năm tiếp theo, nhất là liên quan đến Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong đề nghị Thường trực HĐND tỉnh quan tâm chuẩn bị sớm tài liệu để các ban của HĐND tỉnh thẩm tra và đại biểu có thời gian nghiên cứu. Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh chủ động phối hợp với các Ban HĐND tỉnh và UBND tỉnh chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo các báo cáo, đồng thời chuẩn bị các điều kiện để kỳ họp được diễn ra thành công tốt đẹp.

Quốc Hương