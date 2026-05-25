Thanh Hóa quyết liệt đấu tranh, ngăn chặn, xử lý vi phạm quyền sở hữu trí tuệ

Các sở, ngành, đơn vị chức năng cần tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Công điện số 38/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ (SHTT). Đây là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ Công tác liên ngành chỉ đạo thực hiện các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền SHTT trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tại phiên họp của Tổ Công tác liên ngành diễn ra chiều nay, 25/5.

Theo báo cáo của Tổ Công tác liên ngành chỉ đạo thực hiện các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền SHTT trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, hoạt động sản xuất, buôn bán hàng xâm phạm quyền SHTT trên địa bàn tỉnh tuy không nổi cộm, nhưng vẫn còn diễn ra.

Các cơ sở kinh doanh đa phần còn trưng bày, buôn bán các mặt hàng giày, dép, quần áo, túi xách, mỹ phẩm, phụ kiện thời trang, linh kiện, phụ kiện điện thoại... giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng thế giới, sản xuất hàng hóa giả mạo nhãn hiệu...

Đặc biệt, đối tượng vi phạm pháp luật về sản xuất buôn bán hàng hóa xâm phạm quyền SHTT có sự chuyển dịch từ hình thức hình thức kinh doanh, mua bán, vận chuyển giao nhận trực tiếp (thương mại truyền thống) sang ứng dụng công nghệ số, thương mại điện tử, kinh doanh, vận chuyển hàng hóa vi phạm qua đường bưu chính, chuyển phát nhanh...

Trước thực trạng trên, bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, các bộ, ngành, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các đơn vị, lực lượng chức năng đã chủ động xây dựng, triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch sát tình hình; chủ động, quyết liệt chỉ đạo lực lượng, địa phương tham mưu và triển khai thực hiện, kiểm soát tình hình, đấu tranh ngăn chặn hoạt động kinh doanh hàng xâm phạm quyền SHTT.

Kết quả, trong 5 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh phát hiện, xử lý 114 vụ, trong đó 112 vụ xử lý hành chính; khởi tố hình sự 2 vụ; xử lý 118 đối tượng. Tổng số tiền xử phạt 1.268 triệu đồng; trị giá hàng hóa vi phạm 649,296 triệu đồng...

Đặc biệt, thực hiện Công điện số 38/CĐ-TTg, ngày 5/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền SHTT, từ ngày 7/5 đến 22/5/2026, toàn tỉnh phát hiện, xử lý 24 vụ; trong đó đã xử lý hành chính 14 vụ; xử lý 14 đối tượng; tổng số tiền xử phạt 102 triệu đồng; trị giá hàng hóa vi phạm 56,6 triệu đồng...

Với tinh thần quyết tâm, quyết liệt thực hiện các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý vi phạm quyền SHTT, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị chức năng tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Công điện số 38/CĐ-TTg, ngày 5/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ, góp phần bảo vệ quyền SHTT, tạo môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, lành mạnh, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của tổ chức, cá nhân kinh doanh chân chính và người tiêu dùng.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công thương chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện quyết định phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Tổ Công tác liên ngành chỉ đạo thực hiện các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền SHTT trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa để trình ký ban hành theo kế hoạch. Đồng thời tham mưu cho UBND tỉnh ban hành kế hoạch đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền SHTT năm 2026. Cùng với đó, phối hợp với các cơ quan có liên quan, tiến hành đợt ra quân kiểm tra xử lý vi phạm quyền SHTT trên địa bàn tỉnh ngay trong tuần cuối tháng 5/2026 theo hướng có trọng tâm, trọng điểm.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý các cơ quan truyền thông tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về SHTT, công tác đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền SHTT. Công an tỉnh phối hợp với các sở, ngành liên quan tập trung xác minh, điều ra, khởi tố một số vụ án nghiêm trọng xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan đến nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý theo quy định của pháp luật.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị theo chức năng nhiệm vụ được giao tăng cường phối hợp triển khai thực hiện nghiêm Công điện số 38/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh.

Phong Sắc