“Nông dân muốn giàu, nông nghiệp muốn thịnh thì cần phải có hợp tác xã”

“...Nông dân muốn giàu, nông nghiệp muốn thịnh, thì cần phải có hợp tác xã" - câu nói của Bác Hồ trong thư gửi nông gia Việt Nam ngày 11/4/1946 đến nay vẫn còn nguyên giá trị, trở thành kim chỉ nam để các địa phương, HTX triển khai thực hiện. Tại Thanh Hóa, những mô hình HTX kiểu mới đang chứng minh vai trò là “hạt nhân” kết nối, biến những mảnh ruộng manh mún thành cánh đồng mẫu lớn, mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị giúp nông dân, thành viên HTX nâng cao thu nhập, vươn lên làm giàu bền vững.

Lãnh đạo Liên minh HTX Việt Nam và Liên minh HTX tỉnh thăm mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao của HTX dịch vụ nông nghiệp Thiệu Hưng, xã Thiệu Hóa.

Trước đây, nông nghiệp Thanh Hóa từng loay hoay với bài toán “được mùa mất giá”. Sản xuất manh mún, nhỏ lẻ khiến nông dân khó tiếp cận khoa học - kỹ thuật, chi phí đầu vào cao, trong khi đầu ra phụ thuộc hoàn toàn vào thương lái. Sự thiếu liên kết trong sản xuất nông nghiệp chính là rào cản trong phát triển kinh tế nông nghiệp, khiến nông dân khó có thể làm giàu. Ông Nguyễn Đình Tuấn, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh, cho biết: “Nhận thức rõ phải đổi mới tư duy, hình thức hoạt động của các HTX mới có thể phát huy được hiệu quả sản xuất, do đó, trên địa bàn tỉnh, phong trào chuyển đổi mô hình sản xuất trong các HTX được thực hiện khá hiệu quả, đồng bộ. Từ các HTX cũ đã chuyển đổi sang mô hình HTX kiểu mới - nơi nông dân liên kết, hợp tác và chia sẻ rủi ro. Mô hình không còn nằm trên giấy mà đã thành hiện thực khi hàng trăm HTX trên địa bàn tỉnh trở thành điểm sáng được nhân rộng”.

Tại xã Hoa Lộc có hàng nghìn hộ nông dân tham gia phát triển sản xuất rau màu, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao... đạt hiệu quả hàng trăm triệu đồng/ha/năm ngay trên diện tích sản xuất lúa truyền thống. Mô hình sản xuất thành công là do có HTX dịch vụ nông nghiệp Phú Lộc đứng ra làm đầu mối liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cho nông dân. Theo đó, HTX bắt tay với doanh nghiệp đưa những giống cây trồng mới, hiệu quả kinh tế cao và có thị trường tiêu thụ sản phẩm vào sản xuất. Bình quân mỗi năm, HTX tổ chức liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cho khoảng 300ha cây trồng tại địa phương, tạo được sự tin tưởng, đồng thuận trong Nhân dân, đồng thời mang lại thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp.

“Trái ngọt” của sự đổi mới mô hình hoạt động còn được thể hiện rõ nét ở HTX dịch vụ nông nghiệp Thiệu Hưng, xã Thiệu Hóa. Cùng với đổi mới mô hình hoạt động HTX còn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất. Từ những thửa ruộng năng suất thấp, HTX đã mạnh dạn chuyển đổi, quy hoạch vùng sản xuất lớn, ứng dụng cơ giới hóa đồng bộ. Nhờ đó, doanh thu HTX đạt trên 10 tỷ đồng/năm, biến những nông dân thuần túy trở thành các “nhà đầu tư” nông nghiệp, nâng cao thu nhập rõ rệt cho Nhân dân.

Điều nhận thấy ở các HTX kiểu mới trên địa bàn tỉnh không chỉ làm dịch vụ đầu vào, mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc chuyển đổi tư duy sản xuất. Từ chỗ làm ăn “riêng lẻ - nhỏ lẻ”, người dân chuyển sang “liên kết - hợp tác - phát triển”. Thông qua các mô hình “hợp tác” HTX giúp nông dân tiếp cận kỹ thuật sản xuất sạch (VietGAP, hữu cơ), công nghệ số nhằm tạo ra những sản phẩm chất lượng theo tiêu chuẩn, thị hiếu của thị trường. Đồng thời xây dựng nên những chuỗi sản xuất bền vững, hiệu quả.

Đến nay, toàn tỉnh có 1.376 HTX, trong đó có 851 HTX nông nghiệp. Nhờ sát sao đồng hành của Liên minh HTX tỉnh và sự tích cực, linh hoạt của ban quản trị mỗi đơn vị, đến nay đã có 645 HTX nông nghiệp hoạt động hiệu quả và tham gia liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm cho người dân. Nhờ đó, doanh thu bình quân của các HTX đạt 7,1 tỷ đồng/HTX/năm, thu nhập bình quân của lao động thường xuyên trong các HTX đạt 52 triệu đồng/người/năm. Góp phần quan trọng trong nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và XDNTM ở mỗi địa phương.

HTX kiểu mới là “chìa khóa” then chốt để chuyển đổi từ sản xuất nhỏ lẻ sang nền kinh tế nông nghiệp bền vững, giúp người nông dân liên kết, tối ưu hóa giá trị và nâng cao thu nhập. Với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền và sự chủ động của người dân, các HTX trên địa bàn tỉnh đang từng bước khẳng định vị thế, hiện thực hóa khát vọng “nông dân giàu, nông nghiệp thịnh” trên vùng đất xứ Thanh.

Bài và ảnh: Lê Hòa