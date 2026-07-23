Nông dân chuyển mình từ những bước đi số hóa

Từ quản lý sản xuất bằng điện thoại thông minh, truy xuất nguồn gốc bằng mã QR đến đưa nông sản lên các sàn thương mại điện tử, chuyển đổi số đang từng bước làm thay đổi phương thức sản xuất và kinh doanh của nhiều nông dân Thanh Hóa. Không chỉ nâng cao giá trị nông sản, những bước đi số hóa còn mở ra cơ hội mở rộng thị trường và thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững.

Mô hình trồng dưa vàng công nghệ cao của HTX nông nghiệp Mai An Tiêm được quản lý bằng phần mềm tự động giúp theo dõi nhiệt độ, độ ẩm và điều khiển tưới tiêu từ xa.

Tại HTX nông nghiệp Mai An Tiêm, xã Nga Thắng, việc ứng dụng công nghệ đã dần trở thành một phần quan trọng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Nếu trước đây, việc theo dõi mùa vụ, ghi chép sản xuất chủ yếu được thực hiện thủ công thì nay, HTX từng bước sử dụng các công cụ số để quản lý quy trình sản xuất, cập nhật thông tin và kết nối với khách hàng.

Theo đó, sau khi hoàn thiện hệ thống nhà màng, nhà lưới, HTX tiếp tục áp dụng công nghệ tưới nhỏ giọt tự động của Israel nhằm kiểm soát tốt hơn lượng nước, dinh dưỡng cung cấp cho cây trồng. Điểm nổi bật của mô hình là việc vận hành hệ thống được thực hiện thông qua ứng dụng trên điện thoại thông minh. Nhờ đó, các thành viên HTX có thể chủ động theo dõi, điều chỉnh quá trình chăm sóc cây trồng ngay cả khi không trực tiếp có mặt tại khu sản xuất. Ông Nguyễn Văn Nam, Giám đốc HTX nông nghiệp Mai An Tiêm cho biết: “Việc ứng dụng công nghệ không chỉ giúp tiết kiệm nhân công, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nước, vật tư mà còn góp phần kiểm soát chất lượng, tạo ra sản phẩm an toàn, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường. Cùng với việc hiện đại hóa quy trình canh tác, HTX còn chú trọng xây dựng thương hiệu, mở rộng đầu ra cho sản phẩm thông qua các nền tảng số. Những hình ảnh về quy trình sản xuất, sản phẩm rau, củ, quả của HTX được thường xuyên cập nhật trên các trang mạng xã hội, đồng thời được giới thiệu, kinh doanh trên nhiều sàn thương mại điện tử. Việc kết hợp giữa sản xuất công nghệ cao và quảng bá trực tuyến đã giúp sản phẩm của HTX tiếp cận thêm nhiều khách hàng, mở rộng hệ thống phân phối tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Hiện nay, mỗi tháng HTX nông nghiệp Mai An Tiêm cung cấp ra thị trường khoảng 30 - 40 tấn rau, củ, quả các loại”.

Không chỉ riêng HTX nông nghiệp Mai An Tiêm, ngày càng nhiều mô hình sản xuất của nông dân Thanh Hóa đang từng bước tiếp cận với chuyển đổi số, từ ứng dụng khoa học - công nghệ trong sản xuất đến xây dựng thương hiệu, truy xuất nguồn gốc và tiêu thụ sản phẩm trên môi trường trực tuyến.

Nhận thức rõ chuyển đổi số là yêu cầu quan trọng trong quá trình đổi mới, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, thời gian qua, Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đào tạo, nâng cao năng lực cho cán bộ, hội viên nông dân. Trong năm qua, hơn 1.250 hội nghị, lớp tập huấn đã được tổ chức với sự tham gia của trên 85.000 lượt cán bộ, hội viên. Nội dung tập trung vào phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa, xây dựng liên kết chuỗi giá trị, ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số và phát triển các mô hình nông nghiệp hiện đại.

Bên cạnh đó, gần 600 lớp chuyển giao kỹ thuật sản xuất được triển khai, giúp nông dân tiếp cận các phương pháp canh tác mới, áp dụng quy trình sản xuất an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ, sinh học. Thông qua quá trình này, nhiều hội viên đã từng bước tiếp cận các giải pháp quản lý sản xuất bằng nền tảng số, thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm và đưa nông sản lên các kênh bán hàng trực tuyến.

Công tác hỗ trợ khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp cũng được chú trọng. Gần 2.000 hội viên có ý tưởng phát triển sản xuất, kinh doanh đã được tư vấn, kết nối nguồn lực và hỗ trợ quảng bá sản phẩm. Qua đó, nhiều mô hình kinh tế mới được hình thành, phù hợp với xu hướng phát triển hiện nay, nhất là các lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp hữu cơ và kinh tế số.

Song song với đào tạo nghề cho lao động nông thôn, các cấp hội còn tích cực hỗ trợ hội viên xây dựng thương hiệu, hoàn thiện bao bì, nhãn mác, đăng ký mã QR phục vụ truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Đến nay, hơn 70 sản phẩm nông nghiệp đã từng bước được kết nối với các kênh phân phối hiện đại. Cùng với hơn 40 chương trình xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu được tổ chức, nhiều sản phẩm nông sản của Thanh Hóa đã có cơ hội tiếp cận các sàn thương mại điện tử, mở rộng thị trường tiêu thụ trong và ngoài tỉnh. Mỗi sản phẩm nông nghiệp được đưa lên môi trường số không chỉ mở rộng cơ hội kinh doanh mà còn góp phần quảng bá hình ảnh, thương hiệu nông sản quê hương, tạo thêm động lực để người nông dân tự tin hội nhập trong thời kỳ mới.

Bài và ảnh: Tuấn Khoa