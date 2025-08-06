Nội các Đức thông qua dự luật bãi bỏ thuế lưu trữ khí đốt cho người dân

Ngày 6/8, Nội các Đức đã thông qua các dự luật liên quan đến năng lượng nhằm hạ thấp chi phí cho người dân cũng như tăng cường các nguồn năng lượng bền vững khác.

Đường ống dẫn khí đốt tại Lubmin, đông bắc nước Đức. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Cụ thể, Nội các Đức đã thông qua dự luật bãi bỏ thuế lưu trữ khí đốt cho người tiêu dùng vốn được áp dụng từ năm 2022 để giúp chính phủ trang trải chi phí mua khí đốt giá cao do nguồn cung hạn chế từ Nga.

Theo ước tính, việc bãi bỏ thuế này sẽ tiết kiệm 3,4 tỷ euro (khoảng 3,93 tỷ USD) cho người tiêu dùng và trung bình một hộ gia đình gồm 4 người sẽ tiết kiệm được khoảng 30-60 euro/năm.

Ngoài ra, Nội các Đức cũng thông qua dự luật đẩy nhanh triển khai các dự án năng lượng địa nhiệt với mục tiêu loại bỏ hệ thống sưởi ấm bằng nhiên liệu hóa thạch vào năm 2045.

Luật đơn giản hóa quy trình phê duyệt cho các nhà máy địa nhiệt, máy bơm nhiệt, kho lưu trữ nhiệt và các đường ống sưởi ấm bằng cách xếp các công trình này vào nhóm dự án “lợi ích công cộng quan trọng,” tương tự như năng lượng gió và Mặt Trời.

Dự luật cũng giới hạn thời gian phê duyệt các dự án và nới lỏng hạn chế cho các hoạt động thăm dò địa nhiệt.

Dự kiến cả hai dự luật sẽ được trình lên Hạ viện (Bundestag) và Thượng viện (Bundesrat) chờ phê duyệt.

Theo một thống kê năm 2024, một hộ gia đình ở Đức hiện đang phải trả trung bình 5.306 euro/năm cho các dịch vụ điện, gas và sưởi ấm, tăng 41% so với 3 năm trước đó.

Mặc dù giá năng lượng đã giảm 1/3 kể từ mức đỉnh tháng 10/2022 nhưng các hộ gia đình vẫn phải chịu gánh nặng kinh tế khổng lồ do chi phí năng lượng ở mức cao./.

Theo TTXVN