Quốc hội Mỹ cân nhắc luật chính sách quốc phòng với mức chi kỷ lục

Reuters đưa tin các nghị sỹ Mỹ ngày 7/12 đã công bố dự luật chính sách quốc phòng hằng năm, cho phép chi 901 tỷ USD cho an ninh quốc gia trong năm tới - mức kỷ lục và cao hơn đề xuất của Tổng thống Donald Trump - đồng thời dành 400 triệu USD viện trợ quân sự cho Ukraine.

Reuters đưa tin các nghị sỹ Mỹ ngày 7/12 đã công bố dự luật chính sách quốc phòng hằng năm, cho phép chi 901 tỷ USD cho an ninh quốc gia trong năm tới - mức kỷ lục và cao hơn đề xuất của Tổng thống Donald Trump - đồng thời dành 400 triệu USD viện trợ quân sự cho Ukraine.

Quang cảnh một phiên họp Hạ viện Mỹ ở Washington, DC. (Nguồn: THX/TTXVN)

Dự luật dài 3.000 trang này bao gồm mức tăng 4% lương cho binh sỹ nhập ngũ, nhưng loại bỏ nỗ lực lưỡng đảng nhằm thúc đẩy xây dựng nhà ở, vốn được một số nghị sỹ kỳ vọng đưa vào văn bản cuối cùng.

Văn bản là thỏa hiệp giữa hai phiên bản Đạo luật Ủy quyền quốc phòng (NDAA) được Thượng viện và Hạ viện - đều do đảng Cộng hòa của ông Trump kiểm soát - thông qua trước đó trong năm.

Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson, nghị sỹ Cộng hòa bang Louisiana, cho biết dự luật sẽ thúc đẩy chương trình nghị sự của Tổng thống Trump bằng cách bảo đảm an ninh biên giới, hồi sinh nền công nghiệp quốc phòng và khôi phục tinh thần chiến binh.

Hồi tháng Năm, ông Trump đề nghị Quốc hội thông qua ngân sách quốc phòng ở mức 892,6 tỷ USD cho năm tài khóa 2026, tương đương mức chi tiêu năm 2025.

Ngân sách này bao gồm kinh phí cho Bộ Quốc phòng cùng các cơ quan và chương trình khác liên quan an ninh-quốc phòng.

Dự luật của Hạ viện ấn định chi tiêu đúng mức đó, trong khi Thượng viện cho phép 925 tỷ USD.

Ngoài các nội dung thường niên liên quan mua sắm khí tài và tăng cường cạnh tranh với các đối thủ như Trung Quốc và Nga, dự luật năm nay tập trung cắt giảm các chương trình bị ông Trump phản đối, như các sáng kiến về đa dạng, bình đẳng và hòa nhập; đồng thời triển khai binh sỹ tới biên giới Tây Nam nước Mỹ để ngăn chặn người nhập cư không có giấy tờ và ma túy.

Văn bản cũng bãi bỏ hai nghị quyết cho phép sử dụng vũ lực tại Iraq vào các năm 1991 và 2002./.

Theo TTXVN

