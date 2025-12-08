Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 37, HĐND tỉnh Thanh Hóa, khóa XVIII

Sáng 8/12, tại Trung tâm hội nghị 25B (phường Hạc Thành), HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 37 - kỳ họp thường lệ cuối năm 2025.

Toàn cảnh kỳ họp.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại kỳ họp.

Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tham dự kỳ họp.

Các đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cùng các đại biểu dự kỳ họp.

Xem xét, quyết định nhiều vấn đề lớn

Đồng chí Lê Tiến Lam, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh nêu rõ: Kỳ họp thứ 37 diễn ra trong thời điểm có ý nghĩa hết sức quan trọng, là năm cuối nhiệm kỳ và cũng là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Do đó, tại thời điểm này, sự thống nhất cao và hành động quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị là hết sức cần thiết để đề ra các quyết sách đúng đắn góp phần xây dựng tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững.

Tại kỳ họp cuối năm quan trọng này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, quyết định những vấn đề lớn thuộc thẩm quyền, đó là: Xem xét các báo cáo của UBND tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; các báo cáo về tài chính, ngân sách, đầu tư công năm 2025 và kế hoạch năm 2026; đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025) và dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2026-2030).

Các đại biểu dự kỳ họp.

HĐND tỉnh sẽ xem xét, thảo luận và thông qua 27 dự thảo Nghị quyết do UBND tỉnh trình tại kỳ họp này, đó là: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2026; phân bổ thu chi ngân sách địa phương năm 2026; cùng nhiều nội dung khác đã được thông qua trong chương trình kỳ họp.

HĐND tỉnh sẽ nghe Thông báo của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp; thảo luận, quyết định một số nội dung khác thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Các đại biểu dự kỳ họp.

Thực hiện chức năng giám sát, HĐND tỉnh sẽ nghiên cứu, cho ý kiến đối với các báo cáo năm 2025 của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh; các báo cáo của UBND tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Thi hành án dân sự tỉnh. Đặc biệt, HĐND tỉnh sẽ xem xét báo cáo kết quả giám sát chuyên đề về thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh đối với các nội dung chất vấn tại kỳ họp cuối năm 2024. Đây là hoạt động giám sát quan trọng của HĐND tại kỳ họp, thể hiện vai trò, trách nhiệm của HĐND và các vị đại biểu trước cử tri và Nhân dân trong tỉnh.

Với trách nhiệm trước cử tri và Nhân dân trong tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, tích cực tham gia thảo luận, góp phần vào thành công chung của kỳ họp. Trong thời gian diễn ra kỳ họp, HĐND tỉnh tổ chức đường dây điện thoại trực tuyến để tiếp nhận các kiến nghị, phản ánh của cử tri.

Tạo nền tảng vững chắc hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số

Đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp.

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ: Năm 2025 có nhiều thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen; đặc biệt là có nhiều điểm mới, điểm khác so với các năm trước. Trong bối cảnh đó, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các cấp, các ngành đã đoàn kết, thống nhất, bám sát sự chỉ đạo của Trung ương và tình hình thực tiễn, tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra; cùng với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực cố gắng của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân nên kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển, quốc phòng - an ninh được đảm bảo, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt được kết quả tích cực.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh nhấn mạnh: Năm 2026 là năm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, cũng là năm đầu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2026-2030), nhiệm vụ chính trị là rất lớn. Theo dự báo, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Tình hình trong nước, trong tỉnh có nhiều thời cơ, thuận lợi nhưng vẫn tiếp tục phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức từ bên ngoài và cả những vấn đề bất cập, hạn chế nội tại.

Các đại biểu dự kỳ họp.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026, tạo nền tảng vững chắc hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số và các chỉ tiêu, nhiệm vụ 5 năm giai đoạn 2026-2030, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh đề nghị: Các đại biểu tập trung nghiên cứu, đánh giá một cách khách quan, toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tài chính ngân sách và đầu tư công năm 2025; phân tích, dự báo và lượng hóa đầy đủ các yếu tố tác động và ảnh hưởng đến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư công năm 2026; kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2026-2030 của tỉnh. Trên cơ sở đó thảo luận và thống nhất các biện pháp, giải pháp, cơ chế, chính sách thực hiện phù hợp với thực tiễn, có tính đột phá, tính hiệu quả và tính khả thi cao.

Tập trung thảo luận các giải pháp triển khai hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương và của tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là 7 Nghị quyết trụ cột, chiến lược của Bộ Chính trị (gồm các nghị quyết số 57, 59, 66, 68, 70, 71, 72) và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, lần thứ XX; làm rõ các giải pháp đột phá trong đổi mới mô hình tăng trưởng, tăng năng suất, phát triển công nghiệp chế biến - chế tạo, dịch vụ giá trị gia tăng cao; phát triển các mô hình kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ; phát triển hạ tầng chiến lược, nhất là giao thông, logistics, hạ tầng số và hạ tầng năng lượng. Mục tiêu cao nhất là phải giữ vững tốc độ tăng trưởng GRDP ở mức cao (khoảng 11% trở lên) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã xác định và chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ.

Các đại biểu dự kỳ họp.

Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; tập trung giải quyết dứt điểm các điểm nghẽn về thủ tục hành chính, mặt bằng, vật liệu, hạ tầng... Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là sự gương mẫu và trách nhiệm người đứng đầu trong phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Tập trung phát triển văn hóa - xã hội hài hòa với phát triển kinh tế; nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, chăm sóc sức khỏe Nhân dân; triển khai xây dựng các đề án, dự án nhằm thực hiện hiệu quả các nghị quyết số 71, số 72 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và y tế. Nghiên cứu có chính sách tốt để thu hút và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Các đại biểu dự kỳ họp.

Để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ nêu trên, vai trò của HĐND tỉnh và các vị đại biểu HĐND tỉnh là hết sức quan trọng. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị HĐND tỉnh và các vị đại biểu HĐND tỉnh cần tiếp tục đổi mới hoạt động, nâng cao chất lượng giám sát một cách thực chất, hiệu quả, gắn với việc nắm bắt kịp thời những vấn đề xã hội và Nhân dân quan tâm, kiến nghị. Chủ động làm tốt công tác tham mưu chuẩn bị và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 2031, bảo đảm dân chủ, đúng luật, chất lượng và đúng định hướng chỉ đạo của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh và Ủy ban bầu cử tỉnh.

Nhiều chỉ tiêu quan trọng đạt và vượt kế hoạch đề ra

Đồng chí Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trình bày báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2025, kế hoạch năm 2026.

Dưới sự điều hành của các đồng chí: Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, tại kỳ họp, đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trình bày báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2025, kế hoạch năm 2026.

Báo cáo tóm tắt nêu rõ: Năm 2025, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, kịp thời, hiệu quả của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh; sự nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân, cùng với các cơ chế, chính sách đặc thù Trung ương hỗ trợ, kinh tế - xã hội của tỉnh đạt được nhiều kết quả quan trọng và khá toàn diện trên các lĩnh vực, với 21/25 chỉ tiêu chủ yếu được HĐND tỉnh quyết nghị hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch.

Nổi bật là tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) ước đạt 8,27%, xếp thứ 15/34 tỉnh, thành phố của cả nước. Quy mô GRDP ước đạt 333.617 tỷ đồng, cao nhất các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ.

Nông nghiệp phát triển bền vững; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 15,8% so với cùng kỳ; thương mại - dịch vụ hoạt động sôi động, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 226.664 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ. Các cân đối lớn được đảm bảo, khẳng định khả năng thích ứng linh hoạt, điều hành hiệu quả và mở ra dư địa thuận lợi cho phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn tới.

Thu ngân sách nhà nước tăng trưởng tích cực, vượt tiến độ Trung ương giao và đứng đầu các tỉnh Bắc Trung Bộ, ước đạt 54.952 tỷ đồng. Số lượng doanh nghiệp thành lập mới ước đạt 3.510 doanh nghiệp, vượt 17% kế hoạch. Hoạt động đối ngoại, xúc tiến đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đạt kết quả tích cực; các dự án đầu tư tồn đọng, kéo dài được quan tâm chỉ đạo quyết liệt.

Thể chế tiếp tục được hoàn thiện, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được triển khai quyết liệt, đồng bộ gắn với đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tạo tiền đề cho tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) được cải thiện; đột phá về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số chuyển biến tích cực.

Chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội tiếp tục được nâng lên. Giáo dục mũi nhọn, thể thao thành tích cao duy trì trong nhóm dẫn đầu cả nước; y tế cơ sở, y tế dự phòng, phát triển y tế chuyên sâu đạt nhiều kết quả nổi bật; an sinh xã hội đảm bảo, đời sống Nhân dân được cải thiện. Toàn tỉnh hoàn thành mục tiêu cơ bản xóa nhà tạm, nhà dột nát trước thời hạn. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo chỉ rõ những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế; đồng thời nêu mục tiêu và các chỉ tiêu chủ yếu; những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của năm 2026.

Giải quyết kịp thời nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri

Đồng chí Lê Quang Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Tiếp đó, đồng chí Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 31, HĐND tỉnh khóa XVIII. Theo đó, tổng số kiến nghị của cử tri đã trả lời là 60 kiến nghị. Số kiến nghị đã được giải quyết, trả lời dứt điểm là 47 kiến nghị (chiếm 78,33%); số kiến nghị đang được giải quyết là 13 kiến nghị (chiếm 21,67%)

Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 7, 11, 14, 17, 20 và 24, HĐND tỉnh khóa XVIII: Tổng số các kiến nghị đang trong quá trình giải quyết (tính đến Kỳ họp thứ 24) là 86 kiến nghị. Trong đó, tổng số kiến nghị đã được giải quyết, trả lời dứt điểm là 41 kiến nghị (chiếm 47,67%); số kiến nghị đang được giải quyết là 45 kiến nghị (chiếm 52,33%).

Gửi gắm niềm tin vào kỳ họp

Đồng chí Nguyễn Thị Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trình bày Thông báo của Ủy ban MTTQ tỉnh về công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp.

Tiếp theo chương trình, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thị Phương đã trình bày Thông báo của Ủy ban MTTQ tỉnh về công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thường lệ cuối năm 2025, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Theo đó, MTTQ các cấp đã phối hợp với chính quyền cùng cấp chủ trì tổ chức 7.872 hội nghị để đại biểu dân cử tiếp xúc cử tri theo quy định của pháp luật tại các đơn vị bầu cử; tiếp 102 lượt công dân, tiếp nhận 244 đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. Hoạt động giám sát của MTTQ các cấp được triển khai thực hiện nền nếp, có chất lượng; đã chủ trì tổ chức 134 cuộc giám sát; tham gia phối hợp 98 cuộc giám sát với các cơ quan có thẩm quyền.

Cử tri và Nhân dân đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, sáng tạo, đồng bộ và hiệu quả của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự vào cuộc tích cực, có hiệu quả của MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh. Nhờ đó, tình hình kinh tế - xã hội năm 2025 của tỉnh tiếp tục có bước phát triển, đạt nhiều kết quả tích cực.

Đại biểu tham dự kỳ họp.

Gửi ý kiến, kiến nghị đến Kỳ họp này, cử tri đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo ngành nông nghiệp hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nhất là các mô hình nông nghiệp công nghệ cao, thích ứng với biến đổi khí hậu. Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, nhất là dịch tả lợn Châu Phi và dịch bệnh tai xanh diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến chăn nuôi và đời sống người dân.

Cử tri đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công các dự án trên địa bàn tỉnh; kiên quyết thu hồi đối với các dự án không triển khai, chậm triển khai theo kế hoạch và tiến độ cam kết; tháo gỡ khó khăn về khan hiếm nguồn cung vật liệu xây dựng...

Đại biểu tham dự kỳ họp.

Cử tri là cộng đồng doanh nghiệp kiến nghị tỉnh triển khai quyết liệt Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân để truyền cảm hứng, tạo động lực cho doanh nghiệp phát triển. Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, giải quyết dứt điểm các vướng mắc về tiếp cận đất đai, vật liệu xây dựng; hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn khi tiếp cận nguồn vốn, không gây phiền hà, nhũng nhiễu, không tạo rào cản...

Đồng chí Hoàng Anh Tuấn, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh trình bày báo cáo kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về nội dung chất vấn tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2024, HĐND tỉnh khóa XVIII”.

Tại kỳ họp, thường trực HĐND tỉnh đã báo cáo kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về nội dung chất vấn tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2024, HĐND tỉnh khóa XVIII”.

Ban Pháp chế HĐND tỉnh báo cáo tổng hợp kết quả thẩm tra kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến các kỳ họp thứ 7, 11, 14, 17, 20, 24 và 31 HĐND tỉnh khóa XVIII của UBND tỉnh.

Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh báo cáo về tình hình tội phạm và công tác kiểm sát năm 2025, phương hướng nhiệm vụ năm 2026.

Tòa án Nhân dân tỉnh báo cáo về công tác xét xử, thi hành án hình sự năm 2025, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Thi hành án Dân sự tỉnh báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2025, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2026.

Thu Vui - Lê Hợi