Quốc hội Mỹ công bố dự luật quốc phòng cao kỷ lục 901 tỷ USD

Ngày 7/12, Các nhà lập pháp Mỹ đã công bố dự luật quốc phòng thường niên với mức chi tiêu an ninh quốc gia 901 tỷ USD, con số kỷ lục trong lịch sử, cao hơn nhiều so với yêu cầu 892,6 tỷ USD mà Tổng thống Donald Trump đưa ra trước đó. Dự luật cũng bao gồm 400 triệu USD hỗ trợ quân sự cho Ukraine.

Quang cảnh mái vòm của Tòa nhà Quốc hội Mỹ trên Đồi Capitol ở Washington, DC. Ảnh: Reuters.

Dự luật dài khoảng 3.000 trang cũng quy định tăng lương 4% cho quân nhân nhập ngũ, nhưng không bao gồm đề xuất lưỡng đảng nhằm thúc đẩy xây dựng nhà ở - một sáng kiến mà một số nhà lập pháp hy vọng vẫn có thể được bổ sung vào văn bản cuối cùng.

Trong một tuyên bố, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson, nghị sĩ Đảng Cộng hòa đến từ bang Louisiana, cho biết đạo luật này sẽ thúc đẩy chương trình nghị sự của ông Trump bằng cách “chấm dứt tư tưởng thức tỉnh tại Lầu Năm Góc, bảo vệ biên giới, phục hồi cơ sở công nghiệp quốc phòng và khôi phục tinh thần chiến binh”.

Dự luật là thỏa hiệp giữa các phiên bản của Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng Quốc gia (NDAA) đã được Thượng viện và Hạ viện thông qua trước đó trong năm nay, trong bối cảnh cả hai viện đều do các đồng minh Đảng Cộng hòa của ông Trump kiểm soát. Hồi tháng 5, Tổng thống Trump đã yêu cầu Quốc hội thông qua ngân sách quốc phòng quốc gia là 892,6 tỷ đô la cho năm tài chính 2026, không đổi so với mức chi tiêu năm 2025. Khoản ngân sách này bao gồm kinh phí cho Bộ Quốc phòng, cũng như các cơ quan và chương trình khác liên quan đến an ninh và quốc phòng. Trong khi dự luật của Hạ viện đặt trần chi tiêu ở mức tương tự, Thượng viện lại ủy quyền mức cao hơn, lên tới 925 tỷ USD.

NDAA có chức năng ủy quyền các chương trình của Lầu Năm Góc, nhưng không trực tiếp cấp ngân sách. Quốc hội vẫn cần thông qua các khoản tài trợ riêng biệt trong một dự luật chi tiêu khác cho năm tài chính kết thúc vào tháng 9 năm 2026.

Dự luật còn bãi bỏ hai nghị quyết cho phép sử dụng lực lượng quân sự tại Iraq vào các năm 1991 và 2002. Ảnh: Atlanticcouncil.

Ngoài các điều khoản NDAA thông thường về việc mua sắm thiết bị quân sự và tăng cường khả năng cạnh tranh với các đối thủ như Trung Quốc và Nga, dự luật năm nay tập trung vào việc cắt giảm các chương trình bị ông Trump chỉ trích, bao gồm các sáng kiến về đa dạng, công bằng và hòa nhập (DEI). Dự luật cũng cho phép triển khai quân đội tới biên giới phía tây nam của Mỹ nhằm ngăn chặn nhập cư trái phép và buôn bán ma túy. Ngoài ra, văn bản này còn bãi bỏ hai nghị quyết cho phép sử dụng lực lượng quân sự tại Iraq vào các năm 1991 và 2002.

Được coi là một đạo luật “bắt buộc phải thông qua”, NDAA là một trong số rất ít các dự luật quy mô lớn được Quốc hội Mỹ thông qua hàng năm, và các nhà lập pháp vẫn tự hào rằng văn bản này đã được phê chuẩn liên tục trong hơn sáu thập kỷ.

Thông thường, dự luật được hoàn thiện sau nhiều tuần thương lượng kín giữa các nghị sĩ Cộng hòa và Dân chủ. Tuy nhiên, quá trình năm nay mang tính đảng phái cao hơn nhiều so với thông lệ. Một số nghị sĩ Dân chủ từng đe dọa trì hoãn dự luật do lo ngại về việc ông Trump triển khai lực lượng vệ binh quốc gia tới các thành phố của Mỹ, cho đến khi Thượng nghị sĩ Cộng hòa Roger Wicker, Chủ tịch Ủy ban Quân vụ, đồng ý tổ chức một phiên điều trần về vấn đề này.

Thanh Vân

Nguồn: Reuters