Nội các an ninh Israel mâu thuẫn về việc mở rộng hoạt động ở Gaza

Nội các an ninh Israel đang thảo luận về việc phê duyệt mở rộng các hoạt động quân sự ở Gaza trong bối cảnh có sự phản đối từ Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) và lo ngại về sự an toàn của các con tin.

Một phần Gaza nhìn từ trên cao. Ảnh: AP.

Nội các an ninh Israel đang họp để thảo luận về khả năng mở rộng hoạt động quân sự ở Gaza, một động thái đang vấp phải sự phản đối đáng kể, bao gồm cả IDF.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã gặp các cố vấn cấp cao và quan chức an ninh để thảo luận về những gì mà văn phòng của ông cho là cách thức để “đạt được nhiều mục tiêu hơn nữa của Israel ở Gaza” sau khi các cuộc đàm phán ngừng bắn đổ vỡ vào tháng trước.

Một quan chức Israel am hiểu vấn đề này cho biết nội các an ninh dự kiến sẽ tổ chức một cuộc tranh luận kéo dài và phê duyệt một kế hoạch quân sự mở rộng nhằm chiếm toàn bộ hoặc một phần Gaza chưa nằm dưới sự kiểm soát của Israel.

Một quan chức giấu tên cho biết bất cứ điều gì được chấp thuận sẽ thực hiện theo từng giai đoạn, với mục đích tăng cường áp lực lên Hamas.

Một bước đi như vậy có thể sẽ gây ra sự lên án mới của quốc tế đối với Israel vào thời điểm Gaza đang phải đối mặt với nạn đói lan rộng.

Điều quan trọng là đã có sự phản đối từ bên trong Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), khi Tổng tham mưu trưởng, Trung tướng Eyal Zamir cảnh báo kế hoạch này sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng của các con tin và làm căng thẳng thêm quân đội Israel.

Ông Zamir cho biết: “Văn hóa bất đồng là một phần không thể tách rời trong lịch sử của người dân Israel; đó là thành phần quan trọng trong văn hóa tổ chức của IDF, cả nội bộ lẫn bên ngoài”.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục bày tỏ quan điểm của mình một cách thực chất, độc lập và chuyên nghiệp mà không sợ hãi."

Trong những ngày gần đây, ông Zamir đã nhiều lần xung đột với nội các an ninh, đặc biệt là về đề xuất mở rộng hoạt động ở Gaza.

Điều đó khiến Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phải tuyên bố trong một bài đăng trên X rằng nếu ông Zamir phản đối các kế hoạch này, ông có thể từ chức.

“Chúng tôi không giải quyết vấn đề lý thuyết, chúng tôi giải quyết vấn đề sống còn, vấn đề bảo vệ đất nước”, Zamir, người tuyên bố IDF “hiện đang tiến đến giai đoạn cuối cùng” của cuộc chiến chống lại Hamas, cho biết.

"Chúng tôi dự định đánh bại và làm sụp đổ Hamas. Chúng tôi sẽ tiếp tục hành động vì các con tin và sẽ làm mọi cách để đưa họ trở về nhà", Zamir nói.

Gia đình các con tin ở Israel cũng bày tỏ lo ngại một cuộc tấn công mở rộng có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của những con tin còn lại.

Vào sáng 7/8, khoảng 20 người thân của các con tin đã lên đường từ miền nam Israel tới biên giới biển với Gaza, nơi họ phát đi thông điệp từ loa phóng thanh trên thuyền tới người thân của họ ở Dải Gaza, lên án kế hoạch mở rộng các hoạt động quân sự của Thủ tướng Netanyahu.

TD (theo Euronews)