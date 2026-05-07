Nợ toàn cầu lập kỷ lục gần 353.000 tỷ USD

Viện Tài chính Quốc tế (IIF) vừa công bố báo cáo Giám sát Nợ Toàn cầu cho biết tổng nợ toàn cầu đã tăng lên mức kỷ lục gần 353.000 tỷ USD vào cuối quý I/2026, trong bối cảnh giới đầu tư quốc tế bắt đầu có dấu hiệu đa dạng hóa danh mục, giảm phụ thuộc vào trái phiếu kho bạc Mỹ.

Theo báo cáo, nhu cầu quốc tế đối với trái phiếu chính phủ Nhật Bản và châu Âu gia tăng rõ rệt kể từ đầu năm, trong khi nhu cầu đối với trái phiếu kho bạc Mỹ nhìn chung duy trì ổn định. Viện Tài chính Quốc tế (IIF) nhận định xu hướng này cho thấy một bộ phận nhà đầu tư quốc tế đang tìm cách phân tán rủi ro khỏi tài sản nợ của Mỹ.

Viện Tài chính Quốc tế (IIF) cho rằng hiện chưa có rủi ro tức thời đối với thị trường trái phiếu kho bạc Mỹ trị giá khoảng 30.000 tỷ USD. Tuy nhiên, về dài hạn, nợ công của Mỹ đang có dấu hiệu đi theo “quỹ đạo khó duy trì” nếu các chính sách hiện tại không thay đổi. Báo cáo của IIF dự báo tỷ lệ nợ trên GDP của Mỹ sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới, trong khi tỷ lệ này tại Khu vực đồng euro và Nhật Bản đang dần giảm xuống.

IIF cho biết đà vay mượn mạnh của Washington là một trong những nguyên nhân chính khiến nợ toàn cầu tăng thêm hơn 4.400 tỷ USD trong quý I, đánh dấu quý tăng thứ năm liên tiếp và là mức tăng nhanh nhất kể từ giữa năm 2025. Bên cạnh đó, thị trường trái phiếu doanh nghiệp Mỹ tiếp tục tăng trưởng mạnh nhờ các đợt phát hành liên quan trí tuệ nhân tạo (AI) và dòng vốn nước ngoài.

Tại Trung Quốc, nợ của các doanh nghiệp phi tài chính, chủ yếu là doanh nghiệp nhà nước, tăng mạnh trong những tháng đầu năm và vượt xa tốc độ vay nợ của chính phủ.

Ngoài hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, tổng nợ tại các nền kinh tế phát triển nhìn chung giảm nhẹ, trong khi các thị trường mới nổi, không bao gồm Trung Quốc, ghi nhận mức tăng khiêm tốn lên kỷ lục 36.800 tỷ USD, chủ yếu do vay nợ chính phủ.

IIF nhận định các áp lực cơ cấu như già hóa dân số, gia tăng chi tiêu quốc phòng, bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh mạng và đầu tư cho AI có thể tiếp tục đẩy nợ chính phủ và doanh nghiệp tăng trong trung và dài hạn.

Lê Hà.

Nguồn: Reuters