Nỗ lực trong đêm, khẩn trương triển khai các phương án khống chế cháy rừng tại phường Hải Bình

Đến 21h30 phút tối 24/6, các lực lượng chức năng vẫn bám sát thực địa, nỗ lực triển khai các phương án khống chế, khoanh vùng vụ cháy rừng tại phường Hải Bình, tỉnh Thanh Hóa.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh Thanh Hóa) nỗ lực dập tắt đám cháy.

Vụ cháy rừng xảy ra vào đầu giờ chiều 24/6 tại khu vực Đồi 174, thuộc phường Hải Bình, trên địa bàn 2 tổ dân phố Hữu Tài và Hữu Nhân. Ngay sau khi nhận được tin báo, 500 người gồm các lực lượng công an, quân sự, kiểm lâm, dân quân tự vệ cùng chính quyền địa phương và người dân tham gia ứng cứu, khẩn trương triển khai các biện pháp chữa cháy.

Tuy nhiên, công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn do khu vực xảy ra hỏa hoạn nằm trên đồi cao, địa hình hiểm trở, chia cắt, diện tích cháy rộng và giao thông không thuận lợi, khiến các phương tiện chữa cháy chuyên dụng không thể tiếp cận hiện trường. Bên cạnh đó, thời tiết nắng nóng kéo dài, nhiệt độ ngoài trời cao kết hợp với sức nóng từ đám cháy khiến việc tiếp cận và triển khai các phương án dập lửa gặp nhiều trở ngại.

Khu vực rừng bị cháy chủ yếu là thông, bạch đàn và thảm thực vật khô dễ bắt lửa. Gió Tây Nam thổi mạnh đã làm ngọn lửa liên tục bùng phát và lan rộng. Trước tình hình đó, các lực lượng tham gia chữa cháy đã sử dụng cưa máy, máy thổi gió, dao phát cùng các phương tiện thủ công để mở đường băng cản lửa, khoanh vùng, ngăn cháy lan và từng bước khống chế đám cháy.

Tối 24/6, lực lượng chức năng vẫn đang bám sát hiện trường, nỗ lực khoanh vùng, khống chế đám cháy.

Đến 21 giờ 30 phút cùng ngày, các lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực bám sát hiện trường, tập trung triển khai các biện pháp khoanh vùng, khống chế những điểm cháy còn bùng phát mạnh. Mặc dù điều kiện trong đêm gặp nhiều khó khăn, cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng tham gia chữa cháy vẫn nỗ lực làm việc liên tục nhằm sớm kiểm soát hoàn toàn đám cháy.

Cảnh sát PCCC&CNCH bám sát hiện trường, nỗ lực khoanh vùng, khống chế đám cháy.

Trực tiếp chỉ huy công tác chữa cháy tại hiện trường, Thượng tá Lê Trọng Tài, Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương và người dân triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, quyết tâm khống chế đám cháy, không để lửa lan sang các khu vực lân cận, hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra.

Trong khi đó, tại những khu vực đã được dập tắt, các lực lượng vẫn duy trì trực gác, theo dõi chặt chẽ hiện trường, kịp thời xử lý các điểm phát sinh nhằm ngăn ngừa nguy cơ đám cháy bùng phát trở lại.

Tin liên quan: Cháy rừng tại phường Hải Bình Vụ cháy xảy ra vào đầu giờ chiều 24/6 trên địa bàn phường Hải Bình. Các lực lượng chức năng đang tức tốc triển khai phương án ứng cứu.

Hơn 500 người tham gia dập tắt đám cháy rừng tại phường Hải Bình Chiều 24/6, hơn 500 người thuộc các lực lượng công an, quân sự, dân quân tự vệ, kiểm lâm và người dân địa phương đã được huy động tham gia chữa cháy rừng tại phường Hải Bình.

Đức Hường