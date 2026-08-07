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Sạt lở đất sau mưa lớn, ảnh hưởng tới một nhà máy tại xã Luận Thành

Đình Hà
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(Baothanhhoa.vn) - Do ảnh hưởng của các đợt mưa lớn kéo dài trong thời gian qua, khu vực taluy dương tiếp giáp Nhà máy Giày da, may mặc và dụng cụ thể thao Luận Thành, xã Luận Thành đã xảy ra sạt lở đất gây thiệt hại về cơ sở vật chất của nhà máy. Hiện tình trạng sạt lở tiếp tục diễn biến phức tạp.

Sạt lở đất sau mưa lớn, ảnh hưởng tới một nhà máy tại xã Luận Thành

Do ảnh hưởng của các đợt mưa lớn kéo dài trong thời gian qua, khu vực taluy dương tiếp giáp Nhà máy Giày da, may mặc và dụng cụ thể thao Luận Thành, xã Luận Thành đã xảy ra sạt lở đất gây thiệt hại về cơ sở vật chất của nhà máy. Hiện tình trạng sạt lở tiếp tục diễn biến phức tạp.

Sạt lở đất sau mưa lớn, ảnh hưởng tới một nhà máy tại xã Luận Thành

Đoạn sạt có chiều dài 150m.

Chiều dài đoạn sạt lở khoảng 150m với khối lượng hàng nghìn m3 đất, đá đã vùi lấp, gây hư hỏng 1/2 diện tích nhà nồi hơi và công trình bể xử lý nước thải của nhà máy.

Tại cung sạt xuất hiện nhiều vết nứt, hàm ếch khoét sâu vào chân đồi, gây nguy cơ cao tiếp tục sạt trượt khoảng hơn 2.000m3 đất đá xuống khu vực công trình xử lý môi trường của nhà máy, đe dọa trực tiếp đến khu vực xưởng sản xuất và các công trình phụ trợ khác.

Sau khi xảy ra sự cố, nhà máy đã tạm dừng hoạt động tại khu vực nguy hiểm, thực hiện khoanh vùng, cắm biển cảnh báo, bố trí lực lượng trực theo dõi diễn biến sạt lở 24/24 giờ.

Đồng thời, phối hợp với UBND xã Luận Thành phủ bạt chống thấm trên bề mặt mái taluy nhằm hạn chế nước mưa thấm vào cung sạt; gia cố tạm thời chân taluy bằng bao tải đất, đá để hạn chế cung sạt tiếp tục phát triển...

Đình Hà

Từ khóa:

#Nhà máy #khu vực #xã Luận Thành #Sạt lở đất #Thể thao #Mưa lớn kéo dài #Cơ sở vật chất #Công trình #Thiệt hại #Xử lý môi trường

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