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Kiểm tra các điều kiện phòng, chống thiên tai tại 3 xã Vĩnh Lộc, Tây Đô và Biện Thượng

Trịnh Tuấn Anh
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(Baothanhhoa.vn) - Làm việc với các xã Vĩnh Lộc, Tây Đô và Biện Thượng tại buổi kiểm tra phòng, chống thiên tai năm 2026 sáng 7/8, các thành viên Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh đề nghị các địa phương chủ động đảm bảo an toàn các trọng điểm xung yếu trên địa bàn, chuẩn bị các điều kiện, phương án di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn khi xảy ra tình huống thiên tai nghiêm trọng.

Kiểm tra các điều kiện phòng, chống thiên tai tại 3 xã Vĩnh Lộc, Tây Đô và Biện Thượng

Làm việc với các xã Vĩnh Lộc, Tây Đô và Biện Thượng tại buổi kiểm tra phòng, chống thiên tai năm 2026 sáng 7/8, các thành viên Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh đề nghị các địa phương chủ động đảm bảo an toàn các trọng điểm xung yếu trên địa bàn, chuẩn bị các điều kiện, phương án di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn khi xảy ra tình huống thiên tai nghiêm trọng.

Kiểm tra các điều kiện phòng, chống thiên tai tại 3 xã Vĩnh Lộc, Tây Đô và Biện Thượng

Đoàn công tác của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh làm việc với 3 xã.

Trên cơ sở kiểm tra thực tế và nghe báo cáo, các thành viên Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh đã tiếp thu, ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của các địa phương; đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục.

Kiểm tra các điều kiện phòng, chống thiên tai tại 3 xã Vĩnh Lộc, Tây Đô và Biện Thượng

Đoàn công tác của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh kiểm tra trọng điểm kè Long Vân, đê tả Sông Mã (xã Vĩnh Lộc).

Đoàn công tác đề nghị các địa phương chủ động nắm bắt diễn biến thời tiết, xây dựng chi tiết kịch bản các tình huống thiên tai sát với thực tế; chuẩn bị các loại vật tư phòng, chống bão lụt đầy đủ; thuận lợi trong vận chuyển, đảm bảo sẵn sàng; điều phối lực lượng linh hoạt, hiệp đồng chặt chẽ và hiệu quả, đảm bảo thông tin liên lạc liên tục, thông suốt khi xảy ra thiên tai nghiêm trọng...

Kiểm tra các điều kiện phòng, chống thiên tai tại 3 xã Vĩnh Lộc, Tây Đô và Biện Thượng

Đoàn công tác của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh kiểm tra kho vật tư “4 tại chỗ” của xã Tây Đô.

Cùng với đó, các địa phương quan tâm dành nguồn lực nạo vét kênh mương, vớt bèo mảng, giải toả cây cối, bụi rậm trong khu vực bãi sông, lòng sông, khơi thông dòng chảy, đảm bảo phát huy tối đa khả năng tiêu thoát lũ của hệ thống kênh mương, sông ngòi.

Trịnh Tuấn Anh

Từ khóa:

#Xã Vĩnh Lộc #Phòng chống thiên tai #Địa phương #Kiện #biện thượng #Nghiêm trọng #Triển khai #Thanh hóa #Phòng thủ #Kiểm tra

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