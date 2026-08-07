Cần nâng cấp tuyến đường kết nối du lịch

Từ bản Năng Cát, xã Linh Sơn sang xã Yên Thắng, tuyến đường Thanh Niên kết nối hai điểm du lịch chỉ dài gần 3km nhưng lại là hành trình không thuận lợi. Tuyến đường nhỏ hẹp, nhiều khúc cua khuất tầm nhìn, việc tránh nhau giữa các phương tiện gặp không ít khó khăn...

Tuyến đường Thanh Niên nhỏ hẹp khiến cho việc kết nối du lịch từ bản Năng Cát (xã Linh Sơn) với xã Yên Thắng gặp khó khăn.

“Điểm nghẽn” kết nối du lịch

Chúng tôi bắt đầu hành trình từ bản Năng Cát. Con đường bê tông len giữa núi rừng khá nhỏ hẹp, càng đi sâu càng cảm nhận rõ sự chật chội. Cây cối, cỏ dại hai bên mọc lấn vào lòng đường, trong khi những khúc cua tay áo liên tiếp che khuất tầm nhìn. Mỗi khi có phương tiện đi ngược chiều, việc tránh nhau trở nên khó khăn, nhất là tại những đoạn cua hẹp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Với xe máy, tuyến đường này vẫn có thể đáp ứng nhu cầu đi lại. Nhưng với ô tô, đặc biệt là xe chở khách du lịch lại là câu chuyện khác. Chỉ cần hai phương tiện lớn gặp nhau, một xe phải giảm tốc, thậm chí phải lùi xe cả một quãng dài tìm vị trí thuận lợi để tránh. Trưởng bản Năng Cát Vi Văn Đạt, cho biết: “Tuyến đường đã được bê tông hóa, rộng khoảng 3m, đầu tư từ hơn 10 năm trước. Nhiều vị trí hiện xuống cấp, hư hỏng, sụt lún nền đường, gây khó khăn cho các phương tiện lưu thông. Trước thực tế trên, người dân đã nhiều lần kiến nghị đầu tư mở rộng tuyến đường để thuận tiện đi lại, vận chuyển hàng hóa và phát triển du lịch”.

Theo trưởng bản Năng Cát, nếu không đi theo tuyến này, người dân phải di chuyển đường vòng xa hơn hàng chục km. Trong khi đó, từ bản Năng Cát sang xã Yên Thắng không chỉ là nhu cầu đi lại đơn thuần. Hai địa phương đang có những lợi thế để bổ trợ cho nhau trong phát triển du lịch. Điều này có thể cảm nhận rõ ngay tại bản Năng Cát. Bản nằm nép mình dưới chân núi Chí Linh, có thác Ma Hao nổi tiếng, những nếp nhà sàn, văn hóa ẩm thực đặc trưng và đời sống cộng đồng của người Thái. Từ đầu năm 2026 đến nay, bản Năng Cát đã đón gần 20.000 lượt khách tham quan, trải nghiệm.

Lượng khách ngày càng tăng cũng khiến nhu cầu mở rộng không gian trải nghiệm trở nên rõ hơn. Từ bản Năng Cát, nhiều du khách muốn tiếp tục hành trình sang xã giáp biên Yên Thắng, nơi có những bản làng, ruộng bậc thang và không gian văn hóa Thái Đen mang sắc thái riêng. Chị Nguyễn Thị Hiền, một du khách chúng tôi gặp trên hành trình từ Năng Cát sang Yên Thắng, cho biết: “Nhóm của tôi đến từ Hà Nội, sau khi nghe người dân giới thiệu về một số điểm đến ở xã Yên Thắng nên muốn tiếp tục khám phá. Tuy nhiên, do xe khách khó di chuyển trên tuyến đường nhỏ, cả nhóm phải thuê xe máy”.

Một chuyến đi của du khách cho thấy khoảng cách giữa hai điểm đến có thể không lớn, nhưng hạ tầng giao thông lại đang trở thành rào cản đối với việc kết nối. Ở xã Yên Thắng, những giá trị có thể tạo thành sản phẩm du lịch cũng đang dần được nhận diện. Địa phương hiện có những thửa ruộng bậc thang đẹp tại các bản Peo, Tráng và Vặn; những guồng nước trên sông và đời sống văn hóa của đồng bào Thái Đen tạo nên một không gian trải nghiệm khác với Năng Cát. Đặc biệt, lễ hội Chá Mùn của đồng bào Thái nơi đây đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Mong sớm đầu tư nâng cấp

Nghệ nhân Lò Viết Lâm, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Văn hóa dân gian xã Yên Thắng, cho rằng: “Giao thông đang là một trong những trở ngại đối với phát triển du lịch tại hai địa phương. Xã Yên Thắng có cảnh quan, bản làng và những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc, song lượng du khách đến địa phương còn rất hạn chế. Nguyên nhân không phải ở dư địa, tiềm năng mà ở hạ tầng giao thông kết nối còn nhiều trở ngại”.

Để các điểm đến có thể kết nối thành tour, tuyến, trước hết cần một hạ tầng giao thông thuận lợi. Khi tuyến đường kết nối với xã Linh Sơn được nâng cấp, mở rộng, du khách sẽ dễ dàng tiếp cận các bản làng, điểm trải nghiệm; người dân cũng có thêm điều kiện phát triển giao thương, đưa nông sản và các sản phẩm đặc trưng đến thị trường.

Theo Chủ tịch UBND xã Yên Thắng Vũ Thế Vinh: “Tuyến đường từ bản du lịch Năng Cát sang xã Yên Thắng cùng với đường tỉnh 530 là những tuyến giao thông quan trọng, tạo kết nối giữa hai địa phương và các điểm du lịch trong khu vực. Tuy nhiên, hạ tầng chưa đồng bộ đang hạn chế khả năng kết nối, ảnh hưởng đến việc hình thành các tour, tuyến và thu hút du khách”.

Thực tế cho thấy, hiệu ứng từ hạ tầng giao thông không chỉ được tính bằng lượng khách du lịch. Đây còn là tuyến phục vụ trực tiếp đời sống người dân. Khi được nâng cấp, mở rộng, việc đi lại, vận chuyển nông sản, hàng hóa sẽ thuận lợi hơn; các sản phẩm đặc trưng của địa phương có thêm cơ hội tiếp cận thị trường, trong khi các dịch vụ ăn uống, lưu trú và trải nghiệm cũng có điều kiện phát triển khi lượng khách tăng.

Theo ông Hà Văn Hoài, Phó Chủ tịch UBND xã Linh Sơn thì địa phương đã đưa tuyến đường Thanh Niên kết nối bản Năng Cát với xã Yên Thắng vào danh mục đầu tư nâng cấp, mở rộng trong lộ trình đầu tư trung hạn. Với đường tỉnh 530, nhiều vị trí cũng đã xuống cấp, tuy nhiên đây là tuyến đường thuộc danh mục quản lý, đầu tư của Sở Xây dựng. Nếu được triển khai đầu tư hai tuyến giao thông này, các công trình không chỉ góp phần tháo gỡ “điểm nghẽn” về giao thông, mà còn mở thêm không gian, dư địa để hai địa phương khai thác tiềm năng du lịch, mở rộng giao thương và đáp ứng tốt hơn nhu cầu đi lại của người dân.

Bài và ảnh: Đình Giang