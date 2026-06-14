Nỗ lực bảo tồn chữ viết dân tộc Thái

Xã Bá Thước có gần 31% dân số là đồng bào dân tộc Thái. Cùng với việc nỗ lực vượt khó phát triển kinh tế, đồng bào dân tộc Thái luôn quan tâm đến việc gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, trong đó có chữ viết. Nhờ đó, số lượng người dân biết viết chữ Thái ngày càng tăng lên, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của Nhân dân.

Nhiều người cao tuổi ở xã Bá Thước am hiểu chữ viết của đồng bào dân tộc Thái đã tích cực truyền dạy cho thế hệ trẻ.

Thôn Chiềng Lau là thôn khó khăn của xã, người dân nơi đây chủ yếu là đồng bào dân tộc Thái. Nhận thức được tầm quan trọng của việc học chữ Thái, thôn đã tích cực vận động người dân tham gia học tập; tạo điều kiện thuận lợi cho các học viên, các lớp học chữ Thái được tổ chức linh hoạt, không ảnh hưởng đến công việc hằng ngày của bà con. Đến nay, thôn Chiềng Lau có nhiều người dân đã biết đọc, biết viết thành thạo ngôn ngữ của dân tộc mình. Thành quả này không chỉ góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống của người Thái nơi đây, mà còn góp phần thúc đẩy phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Ông Hà Văn Giáo (dân tộc Thái), thôn Chiềng Lau chia sẻ: "Tôi luôn khắc ghi trong tâm trí mình tâm nguyện của cha tôi đã dạy: Còn chữ viết là còn dân tộc. Vì vậy, tôi đã đăng ký tham gia lớp học tiếng Thái được mở ngay tại nhà văn hóa thôn. Được các nghệ nhân, người am hiểu chữ viết của dân tộc Thái tận tình hướng dẫn, cùng với sự nỗ lực của bản thân, tôi đã biết đọc, biết viết tiếng của dân tộc mình. Tôi sẽ tích cực truyền dạy lại cho các thành viên trong gia đình, anh em trong dòng họ cùng học chữ viết để gìn giữ bản sắc văn hóa".

Để gìn giữ và phát huy chữ viết của đồng bào, chính quyền địa phương đã xây dựng kế hoạch bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số nói chung và dân tộc Thái nói riêng. Phối hợp với các đơn vị chức năng mở lớp học tiếng Thái, khuyến khích nghệ nhân giảng dạy và vận động người dân tham gia. Vừa qua, UBND xã cùng với Hội Dân tộc học và Nhân học tỉnh Thanh Hóa đã mở 2 lớp dạy tiếng Thái tại thôn Chiềng Lau. Sau 3 tháng học tập, các học viên đã biết đọc, biết viết chữ Thái. Đây chính là lực lượng kế cận cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương bảo tồn tiếng nói, chữ viết của đồng bào dân tộc Thái.

Nghệ nhân Ưu tú Hà Công Mậu, người có nhiều đóng góp trong việc truyền dạy tiếng Thái ở xã Bá Thước chia sẻ: "Là người dân tộc Thái, tôi luôn muốn văn hóa, chữ viết của dân tộc mình được lưu truyền cho các thế hệ sau. Tôi đã sưu tầm các tài liệu về chữ Thái, mở lớp dạy chữ Thái miễn phí cho những người có nhu cầu học. Đồng thời, tôi còn tham gia giảng dạy các lớp học tiếng Thái do các cơ quan chức năng tổ chức. Thấy các học viên, đặc biệt là những học viên trẻ tuổi say sưa với chữ Thái, khiến tôi rất vui mừng và có thêm động lực truyền dạy".

Bà Nguyễn Thị Trang, Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã Bá Thước cho biết: Những năm qua, được sự quan tâm của Nhà nước, nhiều lớp học tiếng Thái được tổ chức tại xã, thu hút nhiều người dân tham gia học tập. Đây là một trong những điều kiện thuận lợi để địa phương gìn giữ và phát huy các giá trị truyền thống văn hóa dân tộc Thái. Thời gian tới, xã tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức nhiều lớp dạy chữ Thái nhằm bảo tồn và phát huy tiếng nói, chữ viết dân tộc Thái. Tổ chức các hội thi, giao lưu văn hóa nhằm khuyến khích thế hệ trẻ sử dụng và phát triển tiếng dân tộc Thái, góp phần gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa của các dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Bài và ảnh: Xuân Nguyễn