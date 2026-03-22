Niềm vui của Đỗ Hoàng Hên và nỗi lo chấn thương của Xuân Son; Nhật Bản lần thứ ba lên ngôi vô địch bóng đá nữ châu Á 2026

(Baothanhhoa.vn) - Thể Công Viettel vào bán kết Cúp Quốc gia: Tham vọng cú đúp danh hiệu; FIFA ASEAN Cup 2026: Bước ngoặt hay sự chồng chéo của bóng đá khu vực? Danny Welbeck rực sáng, Liverpool phơi áo trên sân Amex... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (22/3).

Thể Công Viettel vào bán kết Cúp Quốc gia: Tham vọng cú đúp danh hiệu; FIFA ASEAN Cup 2026: Bước ngoặt hay sự chồng chéo của bóng đá khu vực? Danny Welbeck rực sáng, Liverpool phơi áo trên sân Amex... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (22/3).

Tuyển Việt Nam hội quân: Niềm vui của Đỗ Hoàng Hên và nỗi lo chấn thương của Xuân Son

Chiều 21/3, đội tuyển Việt Nam đã có buổi tập khai quân tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF với những cung bậc cảm xúc trái ngược. Tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son gây lo lắng khi phải bỏ dở buổi tập chỉ sau 30 phút do gặp vấn đề ở đùi trái.

Xuân Son bất ngờ phải bỏ dở buổi tập (Ảnh: Mạnh Quân).

Hiện chưa rõ mức độ chấn thương của chân sút chủ lực thuộc biên chế Nam Định, nhưng đây là tín hiệu không vui cho HLV Kim Sang-sik trong bối cảnh chuẩn bị cho các trận gặp Bangladesh và Malaysia.

Ở chiều ngược lại, tân binh Đỗ Hoàng Hên bày tỏ niềm hạnh phúc vỡ òa khi lần đầu khoác áo đội tuyển. Tiền vệ sinh năm 1994 tiết lộ đã tập hát Quốc ca từ lâu và nhận được sự động viên lớn từ HLV trưởng để rũ bỏ áp lực.

Đỗ Hoàng Hên khao khát cống hiến cho đội tuyển Việt Nam.

Dù tuyển Việt Nam đã sớm giành vé dự Asian Cup 2027, bộ đôi cầu thủ nhập tịch này vẫn khẳng định quyết tâm thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo trong những trận cầu sắp tới.

Thể Công Viettel vào bán kết Cúp Quốc gia: Tham vọng cú đúp danh hiệu

Tối 21/3, CLB Thể Công Viettel đã ghi tên mình vào vòng bán kết Cúp Quốc gia 2025/26 sau chiến thắng sát nút 1-0 trước đại diện hạng Nhất Bắc Ninh.

Lucao sớm đưa Thể Công Viettel vượt lên dẫn trước - Ảnh: Minh Tuấn.

Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi do công của ngoại binh Lucao ngay ở phút 13 sau pha dứt điểm tinh tế. Dù Bắc Ninh đã chơi đầy nỗ lực, thậm chí tạo ra sức ép lớn ở đầu trận, nhưng tấm thẻ đỏ trực tiếp của trung vệ Lê Văn Hà cuối hiệp một đã dập tắt hy vọng lật ngược thế cờ của đội khách.

Với kết quả này, đoàn quân của HLV Velizar Popov chính thức tiến vào top 4 đội mạnh nhất để đối đầu với Ninh Bình tại bán kết. Chiến thắng này không chỉ giúp đội bóng áo lính duy trì phong độ ấn tượng mà còn khẳng định quyết tâm hướng tới cú đúp vô địch quốc nội (V.League và Cúp Quốc gia) ở mùa giải năm nay.

FIFA ASEAN Cup 2026: Bước ngoặt hay sự chồng chéo của bóng đá khu vực?

Việc FIFA bất ngờ công bố tổ chức FIFA ASEAN Cup vào tháng 9 và 10/2026 đang gây ra nhiều tranh luận trái chiều. Dù giúp các đội tuyển như Việt Nam tích lũy gấp đôi điểm số trên bảng xếp hạng FIFA so với giải truyền thống, sự xuất hiện của nó lại gây lo ngại về tình trạng quá tải và làm giảm uy tín của ASEAN Cup (tiền thân là AFF Cup).

Các đội tuyển Đông Nam Á sẽ có sân chơi mới do FIFA tổ chức. (Ảnh: Hiếu Lương).

Với lịch thi đấu gói gọn trong các đợt FIFA Days, giải đấu mới buộc phải áp dụng thể thức rút gọn như chia bảng nhỏ hoặc loại trực tiếp. Điều này tạo lợi thế lớn cho Indonesia khi có thể triệu tập dàn sao châu Âu, nhưng lại đặt ra bài toán khó về chiều sâu lực lượng cho các đội tuyển còn lại trong khu vực.

Nhật Bản lần thứ ba lên ngôi vô địch bóng đá nữ châu Á 2026

Chiều 21/3, đội tuyển nữ Nhật Bản đã đánh bại chủ nhà Australia với tỷ số sát nút 1-0 trong trận chung kết để chính thức đăng quang tại giải vô địch châu Á 2026.

Các cô gái Nhật Bản vô địch xứng đáng.

Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi do công của Maika Hamano ở phút 17 sau một pha dứt điểm hiểm hóc. Dù Australia nỗ lực dồn ép trong hiệp hai, hàng phòng ngự kiên cường và sự xuất sắc của thủ môn Yamashita đã giúp đại diện xứ sở mặt trời mọc bảo toàn lợi thế.

Đây là lần thứ ba Nhật Bản vô địch giải đấu (sau các năm 2014, 2018). Đáng chú ý, trong cả ba lần đăng quang này, họ đều vượt qua đối thủ Australia với tỷ số tối thiểu trong trận chung kết.

Danny Welbeck rực sáng, Liverpool phơi áo trên sân Amex

Tối 21/3, Liverpool tiếp tục lún sâu vào khủng hoảng khi để thua 1-2 trước Brighton tại vòng 31 Ngoại hạng Anh.

Welbeck ăn mừng bàn thắng mở tỷ số (Ảnh: Getty).

“Người cũ” của Man Utd là Danny Welbeck đã có một ngày thi đấu chói sáng với cú đúp bàn thắng, qua đó trở thành chân sút nội tốt nhất giải đấu hiện tại. Dù sớm có bàn gỡ hòa nhờ sai lầm của hàng thủ đối phương, đoàn quân của HLV Arne Slot vẫn thi đấu nhạt nhòa và thiếu sắc bén trong suốt hiệp hai.

Thất bại này khiến Liverpool đối mặt nguy cơ bị nhóm dự Champions League bỏ xa tới 5 điểm. Ngược lại, Brighton tiếp tục thăng hoa với chiến thắng thứ 4 trong 5 trận gần nhất.

Tin cùng chuyên mục

Đông Á Thanh Hoá chia điểm tiếc nuối trước SLNA

(Baothanhhoa.vn) - Việc 3 trụ cột Damoth, Ngọc Tân và Ngọc Hà bị treo giò buộc HLV Mai Xuân Hợp phải tung vào sân bộ ba tân binh gồm Văn Hoàn, Ngọc Quý và Văn Hưng ngay từ đầu. Trong bối cảnh đội hình sứt mẻ, Thanh Hóa đã trải qua 90 phút đầy nỗ lực trước SLNA, nhưng...
XMLS Thanh Hóa xếp thứ 6 sau vòng 1 Giải Bóng chuyền VĐQG năm 2026

(Baothanhhoa.vn) - Tại lượt trận thứ 7 vòng 1 Giải Bóng chuyền VĐQG các câu lạc bộ (CLB) năm 2026, đội bóng chuyền nữ Xi măng Long Sơn (XMLS) Thanh Hóa đã không thể tạo nên bất ngờ trước đội nhì bảng Hóa chất Đức Giang (HCĐG) Lào Cai khi để thua trắng 0-3, qua đó xếp thứ 6.
Wushu Thanh Hóa khởi đầu năm 2026 ấn tượng, hướng tới mục tiêu Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X

(Baothanhhoa.vn) - Sau 6 ngày tranh tài sôi nổi tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh Lạng Sơn, Giải vô địch Wushu các CLB quốc gia năm 2026 đã khép lại với nhiều dấu ấn chuyên môn đáng chú ý. Đội tuyển Wushu Thanh Hóa góp mặt với lực lượng VĐV trẻ và giàu tiềm năng, thi đấu...
Võ cổ truyền xây nền móng vững chắc cho tương lai

(Baothanhhoa.vn) - Từ việc tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện bài bản đối với các vận động viên (VĐV), đội tuyển Võ cổ truyền đang từng bước khẳng định vị thế trên đấu trường quốc nội, tạo tiền đề thuận lợi để hướng đến thành tích cao trong tương lai.
