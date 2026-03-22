Niềm vui của Đỗ Hoàng Hên và nỗi lo chấn thương của Xuân Son; Nhật Bản lần thứ ba lên ngôi vô địch bóng đá nữ châu Á 2026

Thể Công Viettel vào bán kết Cúp Quốc gia: Tham vọng cú đúp danh hiệu; FIFA ASEAN Cup 2026: Bước ngoặt hay sự chồng chéo của bóng đá khu vực? Danny Welbeck rực sáng, Liverpool phơi áo trên sân Amex... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (22/3).

Tuyển Việt Nam hội quân: Niềm vui của Đỗ Hoàng Hên và nỗi lo chấn thương của Xuân Son

Chiều 21/3, đội tuyển Việt Nam đã có buổi tập khai quân tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF với những cung bậc cảm xúc trái ngược. Tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son gây lo lắng khi phải bỏ dở buổi tập chỉ sau 30 phút do gặp vấn đề ở đùi trái.

Xuân Son bất ngờ phải bỏ dở buổi tập (Ảnh: Mạnh Quân).

Hiện chưa rõ mức độ chấn thương của chân sút chủ lực thuộc biên chế Nam Định, nhưng đây là tín hiệu không vui cho HLV Kim Sang-sik trong bối cảnh chuẩn bị cho các trận gặp Bangladesh và Malaysia.

Ở chiều ngược lại, tân binh Đỗ Hoàng Hên bày tỏ niềm hạnh phúc vỡ òa khi lần đầu khoác áo đội tuyển. Tiền vệ sinh năm 1994 tiết lộ đã tập hát Quốc ca từ lâu và nhận được sự động viên lớn từ HLV trưởng để rũ bỏ áp lực.

Đỗ Hoàng Hên khao khát cống hiến cho đội tuyển Việt Nam.

Dù tuyển Việt Nam đã sớm giành vé dự Asian Cup 2027, bộ đôi cầu thủ nhập tịch này vẫn khẳng định quyết tâm thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo trong những trận cầu sắp tới.

Thể Công Viettel vào bán kết Cúp Quốc gia: Tham vọng cú đúp danh hiệu

Tối 21/3, CLB Thể Công Viettel đã ghi tên mình vào vòng bán kết Cúp Quốc gia 2025/26 sau chiến thắng sát nút 1-0 trước đại diện hạng Nhất Bắc Ninh.

Lucao sớm đưa Thể Công Viettel vượt lên dẫn trước - Ảnh: Minh Tuấn.

Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi do công của ngoại binh Lucao ngay ở phút 13 sau pha dứt điểm tinh tế. Dù Bắc Ninh đã chơi đầy nỗ lực, thậm chí tạo ra sức ép lớn ở đầu trận, nhưng tấm thẻ đỏ trực tiếp của trung vệ Lê Văn Hà cuối hiệp một đã dập tắt hy vọng lật ngược thế cờ của đội khách.

Với kết quả này, đoàn quân của HLV Velizar Popov chính thức tiến vào top 4 đội mạnh nhất để đối đầu với Ninh Bình tại bán kết. Chiến thắng này không chỉ giúp đội bóng áo lính duy trì phong độ ấn tượng mà còn khẳng định quyết tâm hướng tới cú đúp vô địch quốc nội (V.League và Cúp Quốc gia) ở mùa giải năm nay.

FIFA ASEAN Cup 2026: Bước ngoặt hay sự chồng chéo của bóng đá khu vực?

Việc FIFA bất ngờ công bố tổ chức FIFA ASEAN Cup vào tháng 9 và 10/2026 đang gây ra nhiều tranh luận trái chiều. Dù giúp các đội tuyển như Việt Nam tích lũy gấp đôi điểm số trên bảng xếp hạng FIFA so với giải truyền thống, sự xuất hiện của nó lại gây lo ngại về tình trạng quá tải và làm giảm uy tín của ASEAN Cup (tiền thân là AFF Cup).

Các đội tuyển Đông Nam Á sẽ có sân chơi mới do FIFA tổ chức. (Ảnh: Hiếu Lương).

Với lịch thi đấu gói gọn trong các đợt FIFA Days, giải đấu mới buộc phải áp dụng thể thức rút gọn như chia bảng nhỏ hoặc loại trực tiếp. Điều này tạo lợi thế lớn cho Indonesia khi có thể triệu tập dàn sao châu Âu, nhưng lại đặt ra bài toán khó về chiều sâu lực lượng cho các đội tuyển còn lại trong khu vực.

Nhật Bản lần thứ ba lên ngôi vô địch bóng đá nữ châu Á 2026

Chiều 21/3, đội tuyển nữ Nhật Bản đã đánh bại chủ nhà Australia với tỷ số sát nút 1-0 trong trận chung kết để chính thức đăng quang tại giải vô địch châu Á 2026.

Các cô gái Nhật Bản vô địch xứng đáng.

Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi do công của Maika Hamano ở phút 17 sau một pha dứt điểm hiểm hóc. Dù Australia nỗ lực dồn ép trong hiệp hai, hàng phòng ngự kiên cường và sự xuất sắc của thủ môn Yamashita đã giúp đại diện xứ sở mặt trời mọc bảo toàn lợi thế.

Đây là lần thứ ba Nhật Bản vô địch giải đấu (sau các năm 2014, 2018). Đáng chú ý, trong cả ba lần đăng quang này, họ đều vượt qua đối thủ Australia với tỷ số tối thiểu trong trận chung kết.