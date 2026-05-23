CLB Thanh Hóa tiếp tục bị FIFA cấm chuyển nhượng lần thứ 5 trong năm 2026; Carrick chính thức được bổ nhiệm làm HLV trưởng MU

Công Phượng tỏa sáng giúp Đồng Nai chiến thắng, ghi điểm trước thềm tuyển Việt Nam hội quân; Danh sách tuyển Anh dự World Cup 2026: HLV Tuchel gây tranh cãi lớn; Pep Guardiola chia tay Man City sau một thập kỷ huyền thoại... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (23/5).

Đội bét bảng PVF-CAND cầm hòa Thể Công - Viettel đầy kịch tính

Trong trận đấu sớm vòng 24 V.League 2025/26 tối 22/5, đội cuối bảng PVF-CAND đã tạo nên bất ngờ lớn khi sớm vươn lên dẫn trước Thể Công - Viettel nhờ pha lập công trên chấm phạt đền của Reynolds Alastair ở phút 20.

PVF-CAND tạo bất ngờ trước Thể Công Viettel.

Dù bị đối thủ dồn ép dữ dội trong suốt thời gian còn lại, đội bóng ngành công an vẫn phòng ngự kiên cường. Phải đến phút 76, Đinh Xuân Tiến mới có thể tỏa sáng ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Thể Công - Viettel.

Bảng xếp hạng V.League 2025/2026 sau ngày thi đấu 22/5.

Trận hòa quý giá này giúp PVF-CAND tạm thoát khỏi vị trí cuối bảng với 18 điểm. Ở chiều ngược lại, việc đánh rơi 2 điểm khiến Thể Công - Viettel (50 điểm) gặp bất lợi lớn trong cuộc đua giành vị trí á quân khi các đối thủ phía sau đang bám đuổi quyết liệt.

CLB Thanh Hóa tiếp tục bị FIFA cấm chuyển nhượng lần thứ 5 trong năm 2026

Ngày 21/5, FIFA chính thức áp đặt lệnh cấm đăng ký cầu thủ mới trong 3 kỳ chuyển nhượng liên tiếp đối với CLB Thanh Hóa do chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính với cầu thủ.

CLB Thanh Hóa bị kiện lên FIFA lần thứ 5.

Đây là lần thứ 5 chỉ trong 5 tháng đầu năm 2026 đội bóng xứ Thanh bị kiện lên FIFA, nghi vấn liên quan đến việc tiền đạo Rimario Gordon vừa rời đi.

Rimario vừa rời đi, CLB Thanh Hóa liền bị kiện.

Dù đã từng thành công xóa 4 án phạt trước đó, tình trạng nợ lương và phí “lót tay” đang khiến thầy trò HLV Mai Xuân Hợp rơi vào khủng hoảng lực lượng trầm trọng. Với 24 điểm sau 23 vòng đấu, đội bóng đang đứng thứ 9 và nỗ lực trụ hạng thành công, nhưng lệnh cấm này đặt ra thách thức lớn cho việc chuẩn bị lực lượng cho mùa giải mới 2026-2027.

Công Phượng tỏa sáng giúp Đồng Nai chiến thắng, ghi điểm trước thềm tuyển Việt Nam hội quân

Trong trận đấu thuộc vòng 20 giải Hạng Nhất quốc gia chiều 22/5, Công Phượng tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi ghi bàn thắng duy nhất giúp CLB Trường Tươi Đồng Nai đánh bại TP.HCM 1-0. Dù chỉ vào sân từ băng ghế dự bị ở hiệp hai, chân sút người Nghệ An đã tận dụng sai lầm của hàng thủ đối phương để thực hiện cú tâng bóng kỹ thuật, mang về 3 điểm quý giá cho đội nhà.

Công Phượng ghi bàn hai trận liên tiếp sau khi hồi phục chấn thương. Ảnh: CLB Đồng Nai

Đây là pha lập công thứ hai của Công Phượng chỉ sau 3 trận đấu kể từ khi trở lại sau chấn thương. Màn trình diễn chói sáng này tiếp tục đặt HLV Kim Sang-sik vào thế khó khi danh sách hội quân của tuyển Việt Nam vào cuối tháng 6 đang tới gần, đồng thời thắp lên hy vọng về sự trở lại của anh trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Danh sách tuyển Anh dự World Cup 2026: HLV Tuchel gây tranh cãi lớn

HLV Thomas Tuchel đã chính thức công bố danh sách 26 tuyển thủ Anh dự World Cup 2026 với những quyết định gây “sốc”, khi gạch tên hàng loạt ngôi sao như Harry Maguire, Phil Foden, Cole Palmer và đặc biệt là Trent Alexander-Arnold.

Không có Trent Alexander-Arnold, tuyển Anh sẽ giải quyết bài toán tấn công hành lang biên phải ra sao?

Sự thiếu vắng các trụ cột này đã tạo ra làn sóng phản ứng dữ dội từ người hâm mộ và các huyền thoại, tiêu biểu là Wayne Rooney - người công khai bày tỏ sự thất vọng trước việc loại bỏ một chân chuyền đẳng cấp như Trent.

Thay thế cho các tên tuổi lớn, ông Tuchel ưu tiên những nhân tố trẻ trung, giàu tốc độ và đáp ứng tốt triết lý pressing cá nhân. Với cuộc “cách mạng” nhân sự táo bạo này, tuyển Anh dưới thời HLV người Đức sẽ mang diện mạo hoàn toàn mới tại bảng L, nơi họ chạm trán Croatia, Ghana và Panama.

Pep Guardiola chia tay Man City sau một thập kỷ huyền thoại

Chiều 22/5, HLV Pep Guardiola chính thức thông báo rời Manchester City vào mùa hè này, khép lại hành trình 10 năm đầy vinh quang tại Etihad. Kể từ khi dẫn dắt đội bóng năm 2016, chiến lược gia người Tây Ban Nha đã tạo ra cuộc cách mạng với 20 danh hiệu lớn nhỏ, bao gồm 6 chức vô địch Premier League và cú ăn ba lịch sử mùa giải 2022/23.

Guardiola khép lại hành trình 10 năm với Man City.

Dù rời ghế nóng, ông sẽ tiếp tục gắn bó với City Football Group trong vai trò đại sứ toàn cầu và cố vấn kỹ thuật. Guardiola ra đi với tư cách HLV thành công nhất lịch sử CLB. Những di sản chiến thuật và hàng loạt kỷ lục vô tiền khoáng hậu mà ông để lại sẽ mãi là di sản vĩ đại tại Etihad.

Michael Carrick chính thức được bổ nhiệm làm HLV trưởng Manchester United

Manchester United đã chính thức bổ nhiệm Michael Carrick vào vị trí HLV trưởng với bản hợp đồng có thời hạn đến năm 2028. Quyết định này được đưa ra sau chuỗi thành tích ấn tượng của Carrick trong vai trò tạm quyền từ tháng 1, khi ông giúp “Quỷ đỏ” thắng 11 trong 16 trận và giành vé dự Champions League mùa tới.

Michael Carrick chính thức trở thành HLV trưởng MU.

Với hơn 20 năm gắn bó cùng đội bóng trên nhiều vai trò từ cầu thủ đến huấn luyện viên, Carrick nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ ban lãnh đạo. Sự bổ nhiệm này mang đến kỳ vọng về một giai đoạn ổn định dài hạn cho Old Trafford sau nhiều năm biến động, giúp đội bóng tái thiết vị thế và hướng tới những tham vọng lớn hơn trong tương lai dưới triều đại mới.

HS