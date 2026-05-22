Công đoàn hai xã phối hợp tổ chức hội thao dành cho đoàn viên, người lao động

Ngày 22/5, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao xã Hoằng Hóa, Công đoàn hai xã Hoằng Hóa, Hoằng Lộc tổ chức hội thao công nhân, viên chức, lao động hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2026.

Các đoàn vận động viên tham gia hội thao.

Tham gia hội thao có gần 200 vận động viên (VĐV) là đoàn viên, viên chức, người lao động đang làm việc tại các đơn vị, doanh nghiệp có tổ chức công đoàn thuộc Công đoàn xã Hoằng Hóa và Công đoàn xã Hoằng Lộc.

Diễn ra trong thời gian 1 ngày, các VĐV thi đấu hai bộ môn gồm bóng chuyền hơi nam, nữ và pickleball.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh và các xã Hoằng Hóa, Hoằng Lộc trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia hội thao.

Hội thao là sự kiện thiết thực kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước; chào mừng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2026. Từ đó khơi dậy niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của dân tộc, giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn; giúp người lao động nâng cao sức khỏe để phục vụ sản xuất; tạo không khí thi đua sôi nổi, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của đơn vị trong năm 2026.

Đây cũng là dịp để công nhân viên chức, người lao động các đơn vị giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, thắt chặt tình đoàn kết và sự hiểu biết lẫn nhau; đẩy mạnh công tác xã hội hóa các hoạt động thể dục, thể thao của công đoàn hai xã.

Nội dung bóng chuyền hơi diễn ra sôi nổi, quyết liệt.

Ngay sau lễ khai mạc, các VĐV đã thi đấu hết mình, cống hiến cho người xem những màn tranh tài hồi hộp, gay cấn.

Không khí rộn ràng và sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả đã tạo nên ngày hội thể thao đúng nghĩa, nơi sức khỏe, niềm vui và tinh thần đoàn kết được lan tỏa mạnh mẽ.

Anh Tuân