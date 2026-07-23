Những ưu tiên của tân Thủ lĩnh Hamas

Tân Thủ lĩnh Phong trào Hồi giáo Hamas, ông Khalil al-Hayya vừa có bài phát biểu đầu tiên trên cương vị mới, trong đó nhấn mạnh các ưu tiên trước mắt là khôi phục đời sống cho người dân Dải Gaza, thúc đẩy công cuộc tái thiết, tăng cường đoàn kết dân tộc và phản đối mọi kế hoạch di dời người Palestine.

Tân Thủ lĩnh Phong trào Hồi giáo Hamas Khalil al-Hayya. Ảnh: Nguồn: Al Jazeera.

Trong thông điệp được công bố ngày 22/7, ông al-Hayya cho biết một trong những mục tiêu hàng đầu của Hamas là sớm khôi phục điều kiện sống bình thường và bảo đảm cuộc sống có phẩm giá cho người dân tại Dải Gaza sau nhiều tháng xung đột.

Ông khẳng định Hamas sẽ nỗ lực ngăn chặn mọi kế hoạch nhằm di dời người Palestine khỏi Gaza, đồng thời đẩy nhanh tiến trình tái thiết vùng lãnh thổ này. Theo ông, việc tái thiết là quyền chính đáng của người dân Palestine, không phải là sự ban phát hay nhượng bộ từ bất kỳ bên nào và không nên bị gắn với các điều kiện chính trị hoặc những sự đánh đổi.

Thủ lĩnh Hamas cũng nhấn mạnh rằng Dải Gaza là một phần không thể tách rời của lãnh thổ Palestine và sẽ giữ nguyên vị thế đó trong tương lai. Ông cho biết phong trào sẽ tiếp tục theo đuổi các mục tiêu tại Gaza, Bờ Tây và Đông Jerusalem song song, nhằm bảo vệ các quyền lợi của người Palestine.

Theo nhà lãnh đạo mới của Hamas, việc củng cố sự đoàn kết giữa các lực lượng và các thành phần trong xã hội Palestine cũng là một trong những mục tiêu trọng tâm trong thời gian tới, nhằm tăng cường tiếng nói chung của người Palestine trước những thách thức hiện nay.

Tân Thủ lĩnh Hamas nêu ưu tiên tái thiết Gaza và thúc đẩy đoàn kết Palestine. Ảnh: Reuters.

Bài phát biểu đầu tiên của tân Thủ lĩnh Hamas được đưa ra trong bối cảnh tình hình tại Dải Gaza vẫn hết sức phức tạp; các nỗ lực quốc tế nhằm đạt được một thỏa thuận ngừng bắn lâu dài và thúc đẩy viện trợ nhân đạo vẫn đang được xúc tiến, trong khi vấn đề tái thiết Gaza được xem là một trong những nội dung then chốt của các cuộc đàm phán hậu xung đột.

Ngọc Liên

Nguồn: Al Jazeera.