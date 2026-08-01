Những triệu phú trồng rừng

Nhiều nông dân ở các xã miền núi đã biết phát huy tiềm năng, lợi thế, nỗ lực làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương, tích cực tham gia công tác bảo vệ và phát triển rừng.

Anh Bùi Văn Dũng, thôn Quý Thanh, xã Cẩm Tú chăm sóc diện tích rừng trồng của gia đình.

Được sự chỉ dẫn của cán bộ Hạt Kiểm lâm Cẩm Thủy, chúng tôi đến thăm gia đình anh Bùi Văn Dũng, thôn Quý Thanh, xã Cẩm Tú - một trong những gương nông dân điển hình làm giàu từ trồng rừng. Qua trao đổi được biết, sau khi xây dựng gia đình, năm 2009, vợ chồng anh Dũng được bố mẹ giao cho 10ha đất rừng sản xuất và 40ha rừng tự nhiên để chăm sóc, bảo vệ, phát triển kinh tế.

Những ngày đầu khởi nghiệp, anh Dũng đối mặt với nhiều khó khăn do thiếu cả vốn đầu tư lẫn kiến thức canh tác, chăm sóc rừng. Không lùi bước, với quyết tâm làm giàu trên chính mảnh đất quê hương, anh đã chủ động tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật lâm nghiệp để áp dụng vào thực tiễn. Nhờ vậy, mô hình trồng rừng ngày càng phát triển, mang lại hiệu quả kinh tế. Nhằm đa dạng hóa nguồn thu, anh còn mở rộng sang lĩnh vực chăn nuôi và kinh doanh vận tải. Sau nhiều năm nỗ lực, đến nay, mô hình kinh tế tổng hợp của gia đình anh Dũng đã mang lại doanh thu gần 400 triệu đồng/năm; tạo việc làm thời vụ cho nhiều lao động địa phương.

Cùng với phát triển kinh tế, anh Dũng luôn chú trọng quản lý, bảo vệ 40ha rừng tự nhiên. Định kỳ vài ngày một lần, anh cùng các thành viên trong gia đình đi kiểm tra để kịp thời phát hiện các dấu hiệu xâm hại hoặc nguy cơ cháy rừng, từ đó báo cáo cho chính quyền địa phương và kiểm lâm địa bàn. Bên cạnh đó, anh còn phối hợp với lực lượng chức năng tuyên truyền, vận động người dân trong xã cùng tham gia bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng.

Ông Hoàng Ngọc Đồng, Kiểm lâm viên, Hạt Kiểm lâm Cẩm Thủy, phụ trách địa bàn xã Cẩm Tú, cho biết: Anh Bùi Văn Dũng là nông dân nhạy bén trong phát triển kinh tế rừng, mang lại thu nhập cao. Ngoài phát triển kinh tế rừng, anh Dũng còn nhiệt tình hướng dẫn cho nhiều hộ dân về kỹ thuật trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng. Những việc làm của anh đã góp phần lan tỏa phong trào trồng rừng, phát triển kinh tế rừng tại địa phương.

Gia đình anh Hà Văn Dũng, thôn Nội Sơn, xã Quý Lương cũng là một trong những hộ nông dân tiêu biểu làm giàu từ kinh tế rừng. Theo anh Dũng, những năm trước làm nhiều công việc khác nhau nhưng cuộc sống vẫn trong tình trạng thiếu trước hụt sau. Nhận thấy cây keo mang lại hiệu quả kinh tế cao, anh đã mạnh dạn vay vốn để cải tạo diện tích đất lâm nghiệp của gia đình và thuê thêm đất của các hộ dân trong thôn để trồng.

Ngoài ra, anh Dũng còn mua xe tải để làm dịch vụ vận chuyển mía và lâm sản cho người dân trong xã và các vùng lân cận để nâng cao thu nhập. Hiện nay, nhờ phát triển kinh tế rừng và làm dịch vụ vận tải, mỗi năm mang lại lợi nhuận cho gia đình từ 500- 600 triệu đồng, tạo việc làm cho nhiều lao động với mức thu nhập 8 - 10 triệu đồng/người/tháng.

Ông Quách Văn Chương, Trưởng thôn Nội Sơn, nhận xét: "Anh Hà Văn Dũng không chỉ làm giàu cho gia đình, mà còn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, XDNTM tại địa phương. Đặc biệt, anh Dũng đã tự nguyện bỏ kinh phí để cải tạo nhiều đoạn đường vào khu sản xuất keo, mía của thôn, giúp việc vận chuyển nông, lâm sản của người dân được thuận lợi. Anh Dũng thực sự là tấm gương nông dân gương mẫu để bà con trong thôn, trong xã học tập”.

Trên đây là hai trong số hàng trăm hộ gia đình nông dân tiêu biểu tại miền Tây xứ Thanh đã nỗ lực vượt khó làm giàu từ kinh tế rừng. Họ không chỉ làm giàu cho gia đình mà còn tham gia bảo vệ và phát triển rừng, có nhiều đóng góp xây dựng quê hương. Những việc làm ý nghĩa này đã góp phần khơi dậy khát vọng làm giàu trên mảnh đất quê hương, biến những vùng đồi trọc thành những cánh rừng xanh trù phú, mở ra hướng đi bền vững cho kinh tế địa phương.

Bài và ảnh: Xuân Anh