Người nâng tầm cây dược liệu bản địa

Từ các bài thuốc dân gian và các cây thuốc quý ở địa phương, chị Phạm Thị Hậu, 36 tuổi, dân tộc Mường ở thôn Xanh, xã Cẩm Thạch đã nghiên cứu, pha chế thành công nhiều loại trà thảo mộc được cơ quan chuyên môn và thị trường đánh giá cao. Không những phát triển kinh tế gia đình, mô hình sản xuất của chị còn tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương.

Chị Phạm Thị Hậu giới thiệu các loại trà thảo mộc.

Năm 2024, được sự động viên, hỗ trợ từ Đoàn xã Cẩm Thạch, chị cùng một số đoàn viên, thanh niên thành lập HTX Nông dược Sống Hạnh Phúc do chị làm giám đốc. Đúng như tên gọi, chị Hậu mong muốn xây dựng một mô hình sản xuất dược liệu gắn với bản sắc địa phương, nơi mỗi sản phẩm không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn mang theo câu chuyện của cộng đồng. Từ định hướng đó, HTX lựa chọn phát triển dược liệu gắn với cộng đồng người dân tộc thiểu số. Toàn bộ thành viên HTX là các thanh niên người dân tộc Mường, Dao. Họ là những người hiểu cây thuốc không chỉ bằng kiến thức, mà còn bằng trải nghiệm sống.

Những ngày đầu khởi nghiệp với nguồn vốn ít ỏi, HTX đối mặt với muôn vàn khó khăn từ quy trình canh tác cho đến tìm đầu ra. Không nản chí, chị Hậu trực tiếp lặn lội đến từng nhà, vận động các hộ dân tộc thiểu số liên kết trồng dược liệu sạch theo hướng chuẩn hữu cơ. HTX tập trung vào các cây thế mạnh địa phương như: xạ đen, cà gai leo, giảo cổ lam, thìa canh, tía tô. Để có kiến thức, chị Hậu tham gia các lớp học về đông y do Hội Đông y tỉnh Thanh Hóa tổ chức và đi tham quan các mô hình sản xuất thành công để học hỏi kinh nghiệm.

HTX đã đầu tư máy móc, công nghệ chế biến sâu để sản xuất các dòng trà thảo dược túi lọc tiện lợi, như: xạ đen, cà gai leo, trà lá ổi, trà tía tô, trà dây thìa canh... Mặc dù đầu tư kỹ lưỡng về kiến thức song đã không ít lần HTX thất bại. Sự đột phá đã đến khi dòng sản phẩm trà xạ đen Happy Life (kết hợp lá xạ đen và cà gai leo) ra đời phục vụ chăm sóc sức khỏe được cơ quan chuyên môn chứng nhận chất lượng. Thông qua các kênh phân phối, sản phẩm được thị trường, người tiêu dùng đánh giá cao. Nhận thấy phương thức bán hàng truyền thống gặp nhiều giới hạn ở vùng cao, chị đã chủ động đưa HTX tham gia vào làn sóng chuyển đổi số. Hình ảnh cô gái Mường trẻ trung, duyên dáng tự tin ngồi trước ống kính thực hiện các video ngắn giới thiệu sản phẩm và tổ chức các phiên livestream bán hàng trên tiktok, facebook, zalo đã trở nên quen thuộc. Chị Hậu cũng cho tích hợp mã QR truy xuất nguồn gốc lên toàn bộ bao bì các sản phẩm. Nhờ cách làm này, kênh trực tuyến trở thành đầu ra chủ lực, góp phần đưa sản phẩm của HTX từng bước khẳng định vị thế trên thị trường.

Nhờ chủ động được nguồn nguyên liệu, hoạt động sản xuất ngày càng ổn định, mỗi tháng HTX cung ứng ra thị trường từ 5.000 đến 6.000 hộp trà các loại, trong đó sản phẩm trà xạ đen, cà gai leo được công nhận chuẩn OCOP 3 sao năm 2024. Doanh thu mỗi năm ước đạt 1 tỷ đồng, tạo việc làm thường xuyên cho 5 lao động và hàng chục lao động vùng nguyên liệu.

Bài và ảnh: Thiện Nhân