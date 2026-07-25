Người phụ nữ gieo sinh kế

Giữa những cánh đồng quê yên bình của xã Ba Đình, chị Trần Thị Dung, hội viên phụ nữ thôn Trung Điền, đang lặng lẽ viết nên câu chuyện đẹp về tinh thần vượt khó, dám nghĩ, dám làm và sẻ chia với cộng đồng.

Chị Trần Thị Dung (thứ 2 từ phải sang) giới thiệu sản phẩm với lãnh đạo Hội LHPN xã Ba Đình.

Sinh ra và lớn lên trong gia đình thuần nông, chị Dung hiểu rõ những khó khăn, vất vả của người phụ nữ nông thôn. Nhiều năm trước, chứng kiến không ít chị em sau mùa vụ lại loay hoay tìm kế sinh nhai, nhất là phụ nữ trung niên, phụ nữ có con nhỏ, người lớn tuổi không thể đi làm xa. Chị Dung đau đáu câu hỏi: Làm thế nào để chị em có việc làm ổn định ngay trên quê hương mình?.

Từ trăn trở đó, chị Dung đã trực tiếp tìm đến các cơ sở sản xuất có tiếng ở Ninh Bình, Nga Sơn để học hỏi kinh nghiệm, tìm nguồn nguyên liệu và kết nối đầu ra cho sản phẩm. Năm 2021, được hội LHPN các cấp hỗ trợ, chị mạnh dạn vay vốn, thành lập tổ hợp tác sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ từ cây cói. Những ngày đầu khởi nghiệp vô cùng gian truân, tổ hợp tác chỉ có 15 thành viên, đơn hàng ít, thị trường chưa ổn định, nhưng chị vẫn quyết tâm duy trì nghề. Mỗi chuyến đi, chị Dung mang về những nguyên liệu, kiến thức, kỹ năng và niềm tin để truyền lại cho chị em trong thôn. Chị nhận nguyên liệu về và hướng dẫn kỹ thuật, phân công cho các thành viên sản xuất theo mẫu mã đơn đặt hàng. Theo thời gian, những chiếc giỏ cói và sản phẩm thủ công được làm từ đôi bàn tay khéo léo của các thành viên trong tổ hợp tác từng bước khẳng định chỗ đứng trên thị trường.

Cùng với đó, thông qua tổ chức Hội LHPN xã, chị Dung được vay vốn của Tổ chức Tài chính vi mô Thanh Hóa - Phòng giao dịch Nga Sơn để đầu tư sản xuất. Không chỉ được tiếp cận vốn, chị Dung còn được Hội LHPN xã kết nối tham gia các lớp tập huấn về quản lý tài chính, điều hành tổ hợp tác, phát triển kinh doanh và nâng cao kỹ năng khởi nghiệp. Qua đó, chị từng bước thay đổi tư duy, biết cách tổ chức sản xuất, quản lý đơn hàng, kết nối thị trường và phát triển mô hình ngày càng hiệu quả. Đến nay, tổ hợp tác đang tạo việc làm cho từ 50 đến 60 lao động. Mỗi lao động có thêm thu nhập từ 2,5 đến 3 triệu đồng/tháng.

Lãnh đạo Hội LHPN xã Ba Đình thăm tổ hợp tác của chị Trần Thị Dung.

Điều đáng quý là chị Dung không giữ thành công cho riêng mình. Chị luôn mong muốn nhiều phụ nữ có cơ hội việc làm, có thêm nguồn thu nhập và tự tin khẳng định giá trị bản thân, giảm bớt gánh nặng kinh tế, có điều kiện chăm lo cho con cái học hành và ổn định cuộc sống. Vừa qua, chị Dung được vinh danh tại hội nghị toàn quốc tổng kết Dự án “Tăng trưởng doanh nghiệp của tôi” ở hạng mục “Ứng dụng hiệu quả kiến thức của dự án vào hoạt động kinh doanh” với mô hình sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ từ cây cói, do Trung tâm Hỗ trợ phụ nữ phát triển (CWD) phối hợp với Quỹ Châu Á tại Việt Nam tổ chức. Với chị, đây không chỉ là niềm vinh dự của cá nhân mà còn là sự ghi nhận dành cho những người phụ nữ nông thôn đã bền bỉ lao động, vượt qua khó khăn để vươn lên trong cuộc sống.

Chị Dung xúc động chia sẻ: “Tôi mong muốn sẽ tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất, tạo thêm nhiều việc làm để ngày càng có nhiều phụ nữ được cải thiện thu nhập ngay trên chính quê hương mình”.

Câu chuyện khởi nghiệp của chị Trần Thị Dung là minh chứng sinh động cho ý chí, nghị lực và khát vọng vươn lên của phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ mới. Từ những trăn trở rất đời thường, chị đã xây dựng được mô hình kinh tế hiệu quả, tạo việc làm cho nhiều lao động nữ tại địa phương, góp phần lan tỏa tinh thần vượt khó, khởi nghiệp và sẻ chia trong cộng đồng.

Bài và ảnh: Minh Trang