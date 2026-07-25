Tỏa sáng giữa đời thường

Mạnh dạn trong suy nghĩ, sáng tạo trong cách làm, cùng sự hỗ trợ từ nguồn vốn vay ưu đãi của các cấp hội, nhiều cựu chiến binh (CCB) trong tỉnh đã vượt khó vươn lên, trở thành những tấm gương điển hình trong sản xuất, kinh doanh, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Mô hình kinh tế của cựu chiến binh Nguyễn Hữu Thạo, phố Đại Khối, phường Hàm Rồng.

Dáng người gầy nhưng nhanh nhẹn và hoạt bát. Đó là ấn tượng đầu tiên khi chúng tôi gặp CCB Nguyễn Hữu Thạo, phố Đại Khối, phường Hàm Rồng. Mở đầu câu chuyện với chúng tôi, CCB Nguyễn Hữu Thạo chia sẻ: “Sau khi hoàn thành nhiệm vụ bên nước bạn Lào và hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu ở tỉnh Nghệ An, tôi trở về lập nghiệp tại địa phương. Bám vào cái gốc rễ nông nghiệp cha ông để lại, tôi đã nhận thầu hơn 7.000m2 đất nông nghiệp để phát triển kinh tế gia đình. Sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng, tôi dành một phần đất trồng hoa để lấy ngắn nuôi dài, rồi đào ao nuôi cá kết hợp trồng các loại cây ăn quả và nuôi ong lấy mật. Từ vườn bưởi trĩu quả, tôi học thêm kỹ thuật chiết cành để bán bưởi bonsai với giá cao hơn”.

Ở tuổi xế chiều, dù có kinh tế dư dả nhưng CCB Nguyễn Hữu Thạo vẫn không nghỉ ngơi. Đều đặn mỗi ngày, vợ chồng ông vẫn cần mẫn, chăm chỉ với công việc đồng ruộng. Từ lao động chuyên cần, mô hình kinh tế tổng hợp của CCB Nguyễn Hữu Thạo đã cho quả ngọt với lợi nhuận từ 300 - 400 triệu đồng/năm. Ngoài làm giàu cho gia đình, trong vai trò là chi hội phó Chi hội CCB phố Đại Khối, CCB Nguyễn Hữu Thạo thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm cho hội viên có nhu cầu để cùng nhau phát triển sản xuất.

CCB Nguyễn Hữu Thạo là tấm gương điển hình trong phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo làm kinh tế giỏi” của Hội CCB Thanh Hóa. Từ phong trào này đã lan tỏa tinh thần tự lực, ý chí vượt khó vươn lên trong nhiều hội viên CCB. Tiêu biểu như mô hình trồng lúa chất lượng cao của CCB Nguyễn Hữu Lựu (xã Hà Long); trồng khoai tây sản lượng cao của CCB Chu Văn Kim (xã Hoằng Thanh); nuôi cá tầm và du lịch sinh thái của CCB Hà Khắc Sâm (xã Linh Sơn); trồng dưa trong nhà lưới của CCB Nguyễn Như Lai (xã Nga Sơn) và CCB Trịnh Văn Thành (xã Thường Xuân)...

Đằng sau những mô hình kinh tế cho “quả ngọt” ấy, có vai trò quan trọng của các cấp hội CCB trong việc định hướng, hỗ trợ, khuyến khích và nhân rộng phong trào. 5 năm qua (2021-2026), các cấp hội CCB trong tỉnh đã nhận ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội gần 3.700 tỷ đồng cho hội viên vay vốn. Nguồn lực này đã trở thành “đòn bẩy” giúp nhiều CCB đầu tư phát triển kinh tế hiệu quả. Không chỉ nhận ủy thác của các ngân hàng, từ mô hình “3+1” - mỗi hội viên tiết kiệm 3 ngày 1.000 đồng, một tháng 10.000 đồng, một năm 120.000 đồng xây dựng nguồn quỹ nội bộ được 198 tỷ đồng cho hội viên vay với lãi suất thấp. Từ những đồng vốn nhỏ mỗi tháng, một câu chuyện đẹp về sự sẻ chia, tiếp sức cùng vươn lên vẫn đang được viết tiếp từng ngày.

Ông Lê Văn Hùng, Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh, cho biết: Nếu nguồn vốn được ví như “cú hích” ban đầu thì điều khiến nhiều mô hình phát triển bền vững lại nằm ở cách hội CCB đồng hành cùng hội viên sau khi vay vốn. Những người làm công tác hội hiểu rằng, chỉ có tiền thôi chưa đủ. Nên thay vì “trao tiền rồi để tự xoay sở”, Hội CCB tỉnh lựa chọn cách hỗ trợ dài hơi hơn đó là tập huấn kỹ thuật và kết nối kinh nghiệm giúp nhau cùng phát triển bền vững”. Vì thế, được sự giúp đỡ của Trung ương Hội CCB Việt Nam, Hội CCB tỉnh đã phối hợp với các sở, ngành tổ chức tập huấn cho hàng nghìn lượt hội viên CCB kiến thức về chuyển giao công nghệ trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, đặc biệt là phát triển nông, lâm, ngư nghiệp, nghề truyền thống... Với những người lính năm xưa, sự đủ đầy của riêng mình chỉ thực sự có ý nghĩa khi đồng đội cùng phát triển. Bởi thế, toàn tỉnh đã thành lập 259 “Câu lạc bộ CCB giúp nhau phát triển kinh tế”, với gần 4.000 hội viên tham gia. Với tinh thần “người biết nhiều giúp người biết ít, người đi trước dìu người đi sau”, các câu lạc bộ ra đời vừa lan tỏa tinh thần hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, vừa thắt chặt hơn nữa nghĩa tình đồng đội trên mặt trận mới.

Với quyết tâm không để hội viên nghèo phải ở trong những căn nhà tạm bợ, dột nát, mỗi cán bộ, hội viên CCB đã đóng góp 24.000 đồng/năm để xây dựng nhà “Nghĩa tình đồng đội” tặng hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Chỉ trong 5 năm, đã có 298 căn nhà được làm mới và sửa chữa với tổng số tiền hơn 16 tỷ đồng. Những ngôi nhà được bàn giao không chỉ là nơi an cư mà còn thắp sáng nghĩa tình đồng đội của cán bộ, hội viên CCB. “Sự trợ giúp về vật chất tuy chưa nhiều, nhưng cái được hơn cả là tình đồng chí, đồng đội luôn được gắn kết, sẻ chia, nhân rộng. Đặc biệt, điều quý giá nhất trong miền ký ức của những cán bộ hội khi dự lễ bàn giao nhà tình nghĩa là nụ cười, ánh mắt cảm động của hội viên nghèo lúc đón nhận sự sẻ chia. Niềm vui ấy lan tỏa, tiếp lửa để cán bộ, hội viên CCB trong tỉnh tiếp tục nhân lên những hành động đẹp vì đồng đội”, ông Lê Văn Hùng, Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh, chia sẻ.

Với sự giúp đỡ của tổ chức hội, cùng sự nỗ lực vươn lên của mỗi hội viên, giai đoạn 2021-2026, toàn tỉnh đã giảm được 5.816 hộ CCB nghèo; hộ khá và giàu tăng lên 121.130 hộ (chiếm 60%). Hiện nay, toàn tỉnh có 709 doanh nghiệp nhỏ và vừa, 269 HTX, 335 tổ hợp tác, 4.274 gia trại, 6.650 hộ kinh doanh dịch vụ do CCB làm chủ, tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động địa phương và con em CCB. Kết quả ấy cho thấy, dù trong thời chiến hay giữa thời bình, những người CCB vẫn luôn phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, nêu cao tinh thần đoàn kết, ý chí vươn lên, đóng góp những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng và xã hội.

Bài và ảnh: Tố Phương