Những tín hiệu mới cải thiện quan hệ Trung - Ấn

Chuyến thăm sắp tới của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Ấn Độ để tham dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS diễn ra từ ngày 11 đến 13/9 đang thu hút sự quan tâm lớn của quốc tế. Đây sẽ là chuyến thăm Ấn Độ đầu tiên của ông Tập kể từ năm 2019, trong bối cảnh New Delhi và Bắc Kinh đang từng bước hàn gắn và thúc đẩy quan hệ song phương.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có cuộc gặp tại Thiên Tân, Trung Quốc vào năm 2025. Ảnh: PIB/Anadolu/Getty.

Theo Financial Times, Ấn Độ và Trung Quốc đang phát đi những tín hiệu mới về quyết tâm cải thiện quan hệ. Chủ tịch Tập Cận Bình và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đều thúc đẩy các hoạt động tiếp xúc ngoại giao, trong khi hai bên từng bước nối lại đối thoại kể từ năm 2020. Những nỗ lực này được thể hiện qua các cuộc gặp và trao đổi bên lề những diễn đàn khu vực tại Nga, Kyrgyzstan và Trung Quốc.

Cùng với đó, quan hệ kinh tế giữa hai nước cũng có dấu hiệu khởi sắc. Kim ngạch thương mại song phương năm ngoái tăng 12,4%, lên mức kỷ lục 155 tỷ USD, cao hơn gấp đôi so với mức 71,6 tỷ USD của một thập kỷ trước.

Đà tăng tiếp tục được duy trì trong năm nay. Trong 7 tháng đầu năm, thương mại song phương tăng 23% so với cùng kỳ năm 2025. Các doanh nghiệp Trung Quốc trong lĩnh vực công nghệ, năng lượng cũng đang tích cực tìm kiếm cơ hội tại thị trường Ấn Độ. Đáng chú ý, Chính phủ Ấn Độ đã nới lỏng việc xem xét một số khoản đầu tư của Trung Quốc trong lĩnh vực năng lượng mặt trời và điện tử.

Ở lĩnh vực giao lưu, hai nước đã nối lại các chuyến bay thẳng sau thời gian gián đoạn kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát. Hoạt động thương mại biên giới cũng được khôi phục tại ba cửa khẩu ở khu vực Himalaya.

Ông Anup Wadhawan, cựu quan chức cấp cao phụ trách thương mại của Ấn Độ, nhận định bất kỳ cuộc gặp nào giữa lãnh đạo cấp cao hai nước “đều mở ra cơ hội để tăng cường sự đồng thuận về các lợi ích chính trị và kinh tế”. Theo ông, quan hệ thương mại về cơ bản vẫn được thúc đẩy bởi lợi ích kinh tế chung của người dân hai nước. Tuy nhiên, các cuộc thảo luận song phương có thể góp phần tạo điều kiện để những tiềm năng hợp tác này được hiện thực hóa.

Thúy Hà

Nguồn: The Print/Reuters