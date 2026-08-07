Chạy đua với thời gian hoàn thiện Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Bát Mọt

Chỉ còn gần 1 tháng nữa năm học 2026-2027 chính thức khai giảng, trên công trường xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Bát Mọt không khí thi công diễn ra khẩn trương. Gần 500 nhân công gồm kỹ sư, công nhân, người lao động cùng sự tăng cường của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 762 và nhiều máy móc, thiết bị được huy động làm việc liên tục, tranh thủ từng giờ, từng ngày để đẩy nhanh tiến độ.

Toàn cảnh công trường xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Bát Mọt nhìn từ trên cao.

Vượt qua điều kiện thời tiết thất thường và nhiều khó khăn về địa hình, đơn vị thi công là Tổng Công ty 789 đang đẩy nhanh tiến độ các hạng mục công trình, phấn đấu mang đến ngôi trường mới khang trang, an toàn, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh vùng biên ngay trong năm học 2026-2027.

Nhiều hạng mục đã hình thành, tạo diện mạo rõ nét của một ngôi trường mới giữa vùng biên.

Những ngày qua trên địa bàn xã Bát Mọt thường xuyên có mưa nên công nhân phải căng bạt để thi công.

Không khí lao động diễn ra khẩn trương từ sáng sớm đến chiều tối.

Máy móc hoạt động liên tục phục vụ vận chuyển vật liệu và lắp đặt các cấu kiện xây dựng.

Công nhân tỉ mỉ thi công các hạng mục.

Công nhân thực hiện lát nền gạch hành lang dãy phòng học.

Thực hiện ốp gạch tường nhà vệ sinh dãy phòng học.

Lắp đặt hệ thống đèn báo trong các phòng khu bán trú.

Tỉ mẫn hoàn thiện những mạch nối gạch bảo đảm chất lượng công trình.

Chiến sĩ Tiểu đoàn 40 thuộc Trung đoàn 762 được tăng cường để đẩy nhanh tiến độ công trình.

Các chiến sĩ Tiểu đoàn 40 thuộc Trung đoàn 762 dọn dẹp vệ sinh các phòng học, phòng nội trú khi đã hoàn thiện.

Ban Quản lý dự án, đơn vị tư vấn giám sát và nhà thầu thường xuyên kiểm tra hiện trường, rà soát tiến độ, chất lượng từng hạng mục, kịp thời tháo gỡ những khó khăn phát sinh.

Đơn vị thi công, Ban Quản lý dự án họp giao ban trao đổi công việc.

Thượng tá Nguyễn Văn Hải, Phó Trưởng phòng Kỹ thuật kinh doanh Tổng Công ty 789, Bộ Quốc phòng cho biết: Giá trị thực hiện công trình xây lắp đã đạt khoảng 80%.

Khi hoàn thành, Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Bát Mọt sẽ là nơi học tập, sinh hoạt và nuôi dưỡng ước mơ cho khoảng 750 em học sinh cấp tiểu học và trung học cơ sở vùng cao biên giới Bát Mọt.

Minh Hiếu - Đỗ Đức