Trắng đêm thi công trường học ở xã biên giới Yên Khương

Với tinh thần quyết tâm cao đưa công trình về đích đúng hẹn, trong điều kiện thời tiết bất lợi, thời hạn bàn giao đang được đếm ngược từng ngày, nhà thầu đã huy động nhân lực thi công xuyên ngày đêm dự án Trường nội trú liên cấp TH&THCS Yên Khương.

Quang cảnh công trường thi công dự án Trường nội trú liên cấp TH&THCS Yên Khương vào ban đêm.

Màn đêm trùm xuống cũng là lúc công trường thi công Trường nội trú liên cấp TH&THCS Yên Khương sáng rực ánh điện. Tốp thợ này nghỉ, tốp thợ khác vào thay. Trên công trường không lúc nào ngơi âm thanh của tiếng máy, tiếng công nhân. Mồ hôi ướt lưng áo công nhân, thấm đẫm quyết tâm đưa công trình về đích đúng hẹn khi năm học mới đã cận kề.

Dự án Trường nội trú liên cấp TH&THCS Yên Khương do Ban Quản lý đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa làm chủ đầu tư, Tổng Công ty CP Công trình Viettel thi công. Dự án được đầu tư đồng bộ các hạng mục công trình nhà hiệu bộ, nhà nội trú, bán trú, nhà lớp học, đáp ứng nhu cầu học tập, nội trú, bán trú cho trên 900 học sinh trên địa bàn.

Nhà thầu tổ chức thi công hạ tầng sân trường.

Với quyết tâm hoàn thành công trình theo kế hoạch đã cam kết, từ ngày 5/8, nhà thầu thi công đã huy động thêm công nhân, nâng tổng số người làm việc trên công trường hiện có lên hơn 300 người, chia ca, kíp thi công xuyên đêm, ngày. Các phương án, giải pháp thi công công trình trong điều kiện thời tiết bất lợi, mưa liên tục nhiều ngày cũng đã được triển khai.

Theo ông Lê Tuấn Đạt, Phó Giám đốc Chi nhánh Thanh Hóa, Tổng Công ty CP Công trình Viettel: “Đơn vị đã tổ chức thành nhiều mũi công nhân và tổ chức chia ca đảm bảo thi công liên tục các hạng mục công trình. Đồng thời tổ chức che bạt ngoài trời để thi công các hạng mục phía bên ngoài. Đơn vị phấn đấu hoàn thành công trình vào ngày 15/8 theo kế hoạch của tỉnh”.

Những người thợ làm việc xuyên đêm để công trình sớm hoàn thành.

Tại phòng điều hành dự án, cán bộ Chi nhánh Thanh Hóa, Tổng Công ty CP Công trình Viettel làm việc, đánh giá tiến độ công việc hàng ngày, hàng giờ.

Những ngày qua, trên địa bàn xã biên giới Yên Khương liên tục có mưa to, khiến việc thi công gặp nhiều bất lợi, trong khi thời hạn hoàn thành và bàn giao công trình đang được đếm ngược từng ngày. Do vậy cả chủ đầu tư và nhà thầu đã đặt tinh thần quyết tâm rất cao, tổ chức các hướng, mũi thi công công trình cả ngày, đêm, ngày nghỉ cuối tuần.

Video: Quang cảnh công trình dự án Trường nội trú liên cấp TH&THCS Yên Khương trưa 8/8.

Ông Đoàn Khả Phú, Phó Giám đốc Ban Quản lý đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa cho biết: “Ngày 6/8, nhà thầu đã cam kết với chủ đầu tư về thi công 3 ca trong ngày, đảm bảo hoàn thành công trình trước ngày 15/8/2026. Chúng tôi đặt mục tiêu phấn đấu hoàn thành công trình, phục vụ năm học mới đang đến gần”.

Theo báo cáo của Ban Quản lý đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa, đến ngày 8/8, dự án Trường nội trú liên cấp TH&THCS Yên Khương đã hoàn thành trên 80% khối lượng công trình. Các khu nhà đã cơ bản hoàn thành xây thô. Đơn vị thi công đang hoàn thiện các công trình còn lại và lắp đặt thiết bị bên trong.

Video: Công trình dự án Trường nội trú liên cấp TH&THCS Yên Khương trong giai đoạn nước rút.

Cùng với đó, đơn vị thi công nội thất cũng đang gấp rút vận chuyển vật liệu, vật tư, trang thiết bị đến chân công trình để tổ chức lắp đặt. Không khí thi công trên công trường đang diễn ra khẩn trương, nghiêm túc cho năm học mới đang đến gần.

Đỗ Đức - Minh Hiếu