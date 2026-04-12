Những người “đi trước, làm trước”

Gương mẫu, trách nhiệm với việc chung, người có uy tín (NCUT) trên địa bàn xã Như Thanh đang phát huy vai trò cầu nối, vận động Nhân dân hưởng ứng các phong trào thi đua, tích cực lao động sản xuất, xóa đói, giảm nghèo, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh ở địa phương.

Ông Lục Văn Thành (thứ 3 từ trái sang), NCUT ở thôn Vĩnh Lợi vận động Nhân dân XDNTM, thực hiện nếp sống văn minh.

Con đường bê tông bao quanh những khu vườn xanh mướt đưa chúng tôi vào thôn Kim Sơn, xã Như Thanh. Ít ai biết rằng trước đây đường vào thôn tuy đổ bê tông nhưng nhỏ và xuống cấp. Là trưởng thôn, NCUT tại địa phương, ông Lê Văn Khoan, 60 tuổi, dân tộc Kinh đã cùng ban vận động thôn gặp gỡ các hộ có nhà ở hai bên tuyến đường để tuyên truyền, vận động người dân hiến đất mở đường. Nhờ sự tích cực của ông cùng các tổ chức đoàn thể, đã có 15 hộ dân tham gia hiến hơn 2.000m2 đất, 85 hộ phá dỡ tường rào để thôn mở rộng đường.

Ông Khoan chia sẻ: “Những hộ dân nằm trong diện mở rộng đường có đến 1/3 số hộ ban đầu còn băn khoăn, nghi ngại. Tôi cùng các tổ chức đoàn thể đến từng hộ lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của họ. Mưa dầm thấm lâu, nhận thức của người dân từng bước được nâng lên, nhiều hộ tự nguyện đóng góp tiền của, ngày công lao động, hiến đất, tháo dỡ vật kiến trúc để xây dựng các công trình trên địa bàn”.

Thôn Vĩnh Lợi hiện có 178 hộ với khoảng 600 nhân khẩu, trong đó 95% là đồng bào dân tộc Thái, còn lại là người Kinh, Mường và Ê Đê. Trước đây, một số hủ tục tồn tại, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống người dân như tảo hôn, thách cưới. Đặc biệt, trong việc tang nhiều gia súc bị mổ thịt, để lại gánh nặng nợ nần cho gia đình... Được Nhân dân tín nhiệm bầu là NCUT từ năm 2015, ông Lục Văn Thành (70 tuổi), người dân tộc Thái luôn coi đó là vinh dự, đồng thời là trách nhiệm lớn lao đối với sự phát triển của địa phương.

Ông Thành xác định, muốn nâng cao đời sống người dân thì trước hết phải xóa bỏ hủ tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh. Cùng với chính quyền và các tổ chức đoàn thể, ông kiên trì tuyên truyền, vận động. Nhờ đó, đến nay, tình trạng tảo hôn ở Vĩnh Lợi đã được xóa bỏ; hủ tục trong việc cưới, việc tang dần chấm dứt. Không chỉ vậy, ông còn là điển hình trong vận động Nhân dân XDNTM; đồng thời là người “giữ lửa”, dẫn dắt xây dựng dòng họ Lục trở thành dòng họ kiểu mẫu về an ninh trật tự. Bên cạnh đó, ông luôn trăn trở với việc khôi phục và gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào Thái trên địa bàn.

Ông Khoan, ông Thành là 2 trong số 34 NCUT trên địa bàn xã Như Thanh. Trong bối cảnh sau sáp nhập, cơ cấu dân cư của xã khá đa dạng, với 14,6% là người Mường, 11,97% người Thái, 72,92% người Kinh, còn lại là các dân tộc khác. Chính vì vậy, tiếng nói của những NCUT không chỉ dừng lại ở lời khuyên bảo, mà còn mang sức nặng của niềm tin và sự kính trọng trong cộng đồng. Họ là những người “ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng”, lặng thầm cống hiến, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phó Chủ tịch UBND xã Như Thanh Đinh Xuân Thắng khẳng định: “Không chỉ dừng ở vận động, NCUT còn là những người “đi trước, làm trước”, tiên phong trong nhiều lĩnh vực của đời sống. Những NCUT đã có nhiều đóng góp trong việc xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; tích cực vận động Nhân dân thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; xây dựng và thực hiện quy ước, hương ước ở thôn, xây dựng thôn, gia đình văn hóa, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Nhờ đó, đến cuối năm 2025 tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm 0,9%, vượt kế hoạch đề ra. Đời sống người dân khởi sắc với con số thu nhập bình quân đầu người chạm mốc 68,8 triệu đồng/năm”.

Nhằm tiếp tục phát huy vai trò của NCUT, thời gian tới xã sẽ tham mưu cho tỉnh tiếp tục quan tâm, thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với NCUT trong đồng bào dân tộc thiểu số, bảo đảm đầy đủ, kịp thời, đúng quy định. Đổi mới nội dung, phương pháp tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức đối với NCUT, thực hiện tốt công tác quản lý, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá và tổ chức thực hiện chính sách đối với NCUT vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời tạo điều kiện để NCUT tham gia sâu hơn vào các chương trình mục tiêu quốc gia, các phong trào thi đua yêu nước, giảm nghèo bền vững, XDNTM và bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc. Công tác khen thưởng, tôn vinh cũng sẽ tiếp tục được chú trọng nhằm tạo động lực tinh thần, khích lệ NCUT phát huy vai trò, lan tỏa ảnh hưởng tích cực trong cộng đồng.

Bài và ảnh: Anh Tuân