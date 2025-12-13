Hotline: 0822.173.636   |

Những khoảnh khắc đầy cảm xúc của nữ võ sĩ Jujitsu xứ Thanh trong ngày giành HCB lịch sử

Hoàng Sơn (từ Bangkok, Thái Lan)
Chiều 13/12, đội tuyển Jujitsu Việt Nam đã xuất sắc giành Huy chương Bạc nội dung đồng đội hỗn hợp. Với riêng Nguyễn Thị Thanh Trúc - nữ võ sĩ đầu tiên của Jujitsu Thanh Hóa tham dự SEA Games, tấm huy chương này là kết tinh của mồ hôi, của những tiếc nuối và cả niềm tự hào về tinh thần đồng đội.

Lần đầu tiên tham dự SEA Games, Nguyễn Thị Thanh Trúc mang theo khát khao cháy bỏng. Dù không được thi đấu ở hạng cân sở trường, cô gái xứ Thanh đã biến nỗi buồn đó thành sức mạnh và sự quyết tâm trên thảm đấu.

“Không được tham gia hạng cân cá nhân của mình em rất buồn và tiếc nuối, nhưng đó chính là động lực để em dồn hết tâm sức, ý chí vào các nội dung ngày hôm nay” - Thanh Trúc chia sẻ sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Ngày 13/12, Thanh Trúc và 15 đồng đội bước vào loạt trận nội dung đồng đội hỗn hợp. Tại bán kết, dù đội Jujitsu Việt Nam thắng áp đảo Philippines, Thanh Trúc vẫn là điểm sáng rực rỡ khi một mình “gánh” hai bài thi: Newaza Gi và Fighting.

Sự tự tin giúp võ sĩ trẻ xứ Thanh áp đảo hoàn toàn đối phương ở cả hai ván đấu.

Tuy nhiên, thử thách thực sự chỉ đến ở chung kết khi đối thủ là chủ nhà Thái Lan cực mạnh. Liên tiếp những ván đấu đầu tiên, các võ sĩ Việt Nam gần như “trắng tay” trước sức mạnh của đội bạn.

Nội dung đồng đội hỗn hợp là một thử thách tâm lý cực lớn. Thanh Trúc cho biết cô rất bỡ ngỡ và hồi hộp trong lần đầu thi đấu thể thức này.

"Khi chờ đợi đồng đội đấu ở bên ngoài, cảm giác rất nóng lòng, bởi trận đấu nào cũng căng thẳng. Em tin tưởng mọi người nhưng cũng không tránh khỏi lo lắng" - nữ võ sĩ bộc bạch. Mỗi giây phút trôi qua bên ngoài thảm đấu cũng “nghẹt thở” không kém lúc thi đấu trực tiếp.

Trong bối cảnh khó khăn đó, Thanh Trúc đã lên tiếng đúng lúc. Ở lượt đấu nội dung Newaza Gi, cô mang về điểm số đầu tiên cho Jujitsu Việt Nam tại chung kết.

Không lâu sau đó, ở nội dung Fighting, Thanh Trúc một lần nữa áp đảo đối thủ Thái Lan, giành chiến thắng thứ hai. Đó là những khoảnh khắc hiếm hoi mà Việt Nam vượt lên trước người Thái trong trận này.

Dù để thua chung cuộc trước chủ nhà, nhưng hình ảnh đẹp nhất lại là lúc cả đội cùng nhau vui mừng với chiến thắng của Trúc, và sự đồng lòng, đoàn kết sau thất bại trước người Thái.

Với Trúc, sự ghi nhận của tập thể là điều quý giá nhất: "Tuy không giành được chiến thắng chung cuộc nhưng cả đội vẫn ăn mừng sau những chiến thắng của em ở trận chung kết. Sự động viên ấy rất có ý nghĩa với em".

“Tuy nhiên, điều khiến em cảm thấy tiếc nuối nhất là không giành được HCV", Thanh Trúc tâm sự.

Cô ý thức rất rõ trách nhiệm của mình: "Ở phần thi đồng đội, em cảm thấy mình phải luôn cố gắng thắng để mang về điểm số. Dù kết quả chung cuộc đã an bài, nhưng cá nhân mình vẫn phải chiến đấu hết sức vì màu cờ sắc áo".

Khép lại ngày thi đấu 13/12, Nguyễn Thị Thanh Trúc...

...và Lê Đức Cường đã đi vào lịch sử thể thao tỉnh nhà khi là những VĐV Jujitsu Thanh Hóa đầu tiên giành huy chương tại đấu trường SEA Games.

Tấm Huy chương Bạc này không chỉ là thành tích, mà còn là bước đệm vững chắc để các võ sĩ trẻ tiếp tục phấn đấu, hiện thực hóa giấc mơ đổi màu huy chương trong tương lai.

Hoàng Sơn (từ Bangkok, Thái Lan)

