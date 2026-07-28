Những con chữ mở lối hoàn lương

Mỗi tối, khi nhịp sống bên ngoài dần lắng xuống, tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 Thanh Hóa (xã Trung Chính), tiếng đọc bài từ lớp học xóa mù chữ dành cho học viên lại vang lên. Với họ, lớp học đặc biệt này có ý nghĩa vô cùng quan trọng, không chỉ mở ra cánh cửa đến với tri thức mà còn thắp lên niềm tin, khát vọng làm lại cuộc đời của những người từng lầm lỗi.

Cán bộ công an tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 Thanh Hóa (xã Trung Chính) hướng dẫn học viên tập đọc, tập viết.

Đều đặn 4 buổi trong tuần, vào lúc 19h, học viên T.Đ.Q, xã Thiệu Hóa lại chuẩn bị sách vở, miệt mài đến lớp. Ở tuổi 60, ông Q chưa từng nghĩ có ngày mình cầm bút học những nét chữ đầu tiên ở trong một không gian đặc biệt này. Nhắc lại quãng thời gian đã qua, ông Q cho biết, vì nhà nghèo, đông anh em, bản thân ham chơi, đua đòi nên bị bạn bè xấu lôi kéo vào ma túy. Thứ bột trắng đã khiến ông mất đi tất cả, không chỉ hủy hoại bản thân mà còn mất niềm tin từ gia đình cùng với sự xa lánh của nhiều người xung quanh. Lần này, ông đặt quyết tâm vào đây cai nghiện, cố gắng thay đổi để làm lại cuộc đời.

Cùng với việc điều trị, cai nghiện ma túy, biết cơ sở tổ chức lớp học xóa mù chữ, ông Q đã đăng ký tham gia và trở thành học viên lớn tuổi nhất. Ông Q cho biết: “Không biết chữ khổ lắm, thế nhưng từ khi vào học lớp xóa mù chữ, được các cán bộ quan tâm, giúp đỡ, cầm tay hướng dẫn từng nét chữ, đánh vần từng câu, sau 6 tháng tôi đã viết được tên của mình và đọc được chữ, phấn khởi vô cùng. Sau này hòa nhập cộng đồng, tôi sẽ tự tin hơn, cũng không còn cảm giác mặc cảm, e ngại nữa”.

Cùng chung quyết tâm thay đổi, học viên Đ.V.T, xã Vạn Lộc cũng luôn xem lớp học như cơ hội quý giá để bản thân bắt đầu làm lại cuộc đời. “Tôi luôn xác định, bản thân còn trẻ, vì vậy việc biết đọc, biết viết là vô cùng quan trọng, tôi sẽ cố gắng đọc thông, viết thạo hơn trước khi kết thúc thời gian cai nghiện để sau này có thêm sự hiểu biết để xây dựng cuộc sống của mình tốt hơn”, anh T chia sẻ.

Mỗi người có hoàn cảnh riêng, nhưng đều có điểm chung là không biết đọc, biết viết hoặc đã quên những kiến thức đã học. Tại đây, họ không chỉ được điều trị, cai nghiện mà còn được thực hiện ước mơ giản dị của mình, đó là biết viết tên mình và biết đọc chữ. Thiếu tá Lê Đình Ninh, Phó trưởng Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 Thanh Hóa, cho biết: “Cơ sở đang quản lý 560 học viên, qua rà soát có 18 học viên chưa biết đọc, biết viết hoặc tái mù chữ. Xuất phát từ tình hình thực tế và nhiệm vụ được giao, cơ sở đã mở lớp xóa mù chữ cho các đối tượng này. Trực tiếp tham gia giảng dạy là các cán bộ công an tốt nghiệp đại học chính quy. Cùng với dạy chữ, các cán bộ công an còn linh hoạt lồng ghép tuyên truyền đến các học viên về giáo dục pháp luật, kỹ năng sống, văn hóa, đạo đức cũng như định hướng nghề nghiệp, giúp học viên có thêm hành trang tái hòa nhập cộng đồng".

Lớp học xóa mù chữ tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 Thanh Hóa được thực hiện theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo, mục tiêu 3 tháng thuộc bảng chữ cái, 6 tháng đọc viết cơ bản và biết làm những phép tính đơn giản. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu này cần cả một quá trình. Là người trực tiếp giảng dạy lớp xóa mù chữ, thiếu tá Nguyễn Quang Long chia sẻ: “Khó khăn ban đầu là lớp có nhiều học viên, với nhiều độ tuổi khác nhau. Tuy nhiên, do nhiều người sử dụng ma túy trong thời gian dài nên ảnh hưởng tới khả năng tiếp thu kiến thức, cán bộ lên lớp phải kiên trì với từng con chữ, dạy đi dạy lại nhiều lần để học viên nhớ mặt chữ cái và biết viết".

Bên cạnh đó, việc bố trí học viên đã tốt nghiệp THPT kèm cặp thêm để những người chưa biết đọc, biết viết là cách làm hiệu quả giúp họ tiến bộ hơn. Cũng từ đó, giúp khoảng cách giữa người quản lý và học viên gần gũi hơn, học viên xóa bỏ mặc cảm và có thêm động lực, quyết tâm từ bỏ ma túy, nỗ lực học nghề, lao động, hòa nhập cộng đồng. Đến nay, sau 9 tháng thực hiện, các học viên đã cơ bản biết viết tên mình và đọc những dòng chữ đơn giản, thậm chí có người còn viết thư về gia đình bày tỏ sự quyết tâm cai nghiện ma túy để làm lại cuộc đời.

Chính sự tận tâm, trách nhiệm của các chiến sĩ công an đã và đang tiếp tục gieo mầm tri thức, thắp lên niềm tin, giúp những người từng lầm lỗi có thêm động lực viết tiếp cuộc đời mình bằng những trang mới tươi sáng hơn.

Bài và ảnh: Trung Hiếu