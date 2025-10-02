Những chuyến xe "0 đồng” đến và đi từ tâm lũ!

Những ngày cuối tháng 9, lũ cuồn cuộn dâng, nhấn chìm hàng nghìn nóc nhà ở các xã Nông Cống, Tượng Lĩnh, Thắng Lợi... của tỉnh Thanh Hóa. Giữa khốn khó, những chuyến xe "0 đồng” vẫn miệt mài lăn bánh, mang cơm nóng, nhu yếu phẩm vào vùng cô lập, rồi lại đưa bà con ra khỏi tâm lũ đến nơi an toàn, bằng tất cả tấm lòng sẻ chia.

Các thành viên “Đội xe 0 đồng” vận chuyển những suất cơm miễn phí cùng nhu yếu phẩm vào cứu trợ bà con thôn Tường Loan, xã Nông Cống bị cô lập do nước lũ.

Từ ngày 29/9, "Đội xe 0 đồng” Thanh Hóa huy động toàn bộ 26 thành viên, cùng 8 xe bán tải và xuồng phao, liên tục vận chuyển hàng nghìn suất cơm, nước uống, nhu yếu phẩm đến những vùng bị chia cắt.

Anh Lê Mạnh Điệp, Đội trưởng chia sẻ: "Đội mới thành lập chưa đầy một năm, các thành viên đều là lao động tự do, thợ xây, tài xế... Khi lũ về, các thành viên tự nguyện gác việc riêng, góp tiền, góp công, góp cả phương tiện để lao vào tâm lũ giúp bà con. Đơn giản họ tâm niệm, thấy bà con cần thì mình đến giúp!".

Bà con vùng lũ thôn Tân Lược mong chờ nước rút để được trở về nhà.

Anh Điệp Đội trưởng “Đội xe 0 đồng” bên những suất cơm miễn phí chờ vận chuyển vào cho bà con vùng lũ.

Trong vùng nước còn ngập trắng, những ánh mắt mong chờ thấp thỏm. Khi tiếng máy xuồng rẽ sóng vang lên, vào đến vùng cô lập, bà con ấm lên niềm tin và hy vọng giữa nơi khó khăn nhất. Hộp cơm nóng được trao tận tay, chai nước suối nhỏ bé bỗng thành sức mạnh để bà con tiếp tục bám trụ.

Ở thôn Tiên Lược, bà Lê Thị Tặng vui khi nhận suất cơm miễn phí ấm nóng tình người. Đến giờ bà vẫn chưa hết bàng hoàng kể về dòng nước lũ: “Nước lên quá nhanh, căn nhà tôi ngập sâu, 2 tấn lúa, hàng trăm con gà vịt và cả đống xi măng chuẩn bị dựng nhà... tất cả mất trắng". Vậy nhưng, với bà Tặng, thì của cải rồi còn làm lại được, giữ được tính mạng mới là quý!

Cố giấu sự xót xa trong đôi mắt hoe đỏ, ông Lê Đình Đáng, nói: “Lũ về chỉ kịp mang vài vật dụng, còn thóc lúa, đồ đạc đều ngập. Không biết bao giờ mới gượng dậy nổi!”.

Bà con vùng lũ vui mừng đón nhận những nghĩa tình từ đoàn thiện nguyện.

Riêng xã Nông Cống thời điểm lũ về, đã có hơn 11 nghìn nhân khẩu, ở 30/44 thôn chìm trong biển nước. Nhiều hộ dân phải dựng lán tạm di dời lên tuyến đường Nghi Sơn - Sao Vàng, với ánh mắt thất thần hướng về vùng lũ, chờ nước rút. Ở đó, bao mồ hôi, của cải tích cóp cả đời đang bị nhấn chìm.

Trong cảnh ngổn ngang ấy, hình ảnh những tình nguyện viên với chiếc áo ướt sũng không kịp thay, tay ôm thùng cơm, chai nước đến trao từng bà con ai cũng cảm động. Bà Đỗ Thị Minh, ở thôn Tiên Lược, nghẹn ngào: “Nhờ có cơm, có nước của các tổ chức thiện nguyện, chúng tôi không đói. Chỉ lo không biết bao giờ nước mới rút để được về nhà!”.

Ở thôn Cao Nhuận, cụ Đào Xuân Trường, vừa thoát khỏi vùng ngập, tay run run cầm suất cơm nóng, xúc động: “Nếu không có các anh cứu hộ, không có những suất cơm miễn phí này, chúng tôi không biết phải xoay xở thế nào!”.

Những suất cơm được trao tận tay bà con.

Không chỉ phát cơm, những ngày qua, “Đội xe 0 đồng” còn chạy xuyên đêm đưa người dân ra khỏi vùng lũ, đưa bệnh nhân đi cấp cứu... Anh Nguyễn Văn Tiến, một thành viên trong đội nhớ: "4h sáng hôm lũ về, anh em vượt qua dòng nước sâu, đưa một cụ già ra điểm cạn để kịp chở đến bệnh viện tuyến tỉnh. Có hôm, gần chục chuyến xe nối nhau, vận chuyển cả nghìn suất cơm miễn phí đến với bà con". Anh Tiến bảo: “Mệt thì có, nhưng nghĩ đến cảnh bà con mong ngóng mình, lại không thấy mệt nữa”.

Trước mắt tôi, tất cả anh chị em đang rất tất bật, họ vốn là những con người bình thường, thợ xây, tài xế, thợ cắt tóc... đã trở thành “điểm tựa” vững vàng cho đồng bào giữa thiên tai, bão lũ; là niềm tin cho những người nghèo, người yếu thế giữa gian khó.

Anh Tiến bộc bạch: "Ban đầu tham gia đội, vợ con của các thành viên ai cũng lo lắng, có người ngăn cản; còn người ngoài thì cho là “dại”, là “trời hành”... Nhưng rồi, nhìn những chuyến xe nối nhau, những việc làm ý nghĩa mà hiệu quả, ai cũng hiểu: Đây không chỉ là việc cứu trợ, mà là một lẽ sống".

Với anh Điệp, đội trưởng thì: “Lạ lắm, làm từ thiện không thấy mệt, mà không làm thì bồn chồn, day dứt trong lòng. Nó như lực hút khiến mình phải đi, phải lên đường vì bà con và những người yếu thế ấy!”.

Không quản ngại, việc gì người dân cần các thành viên “Đội xe 0 đồng” sẵn sàng có mặt.

Từ khi thành lập, “Đội xe 0 đồng” đã tham gia nhiều việc làm ý nghĩa như di chuyển hài cốt liệt sĩ, chở bệnh nhân nghèo miễn phí, tìm kiếm cứu nạn, phát cơm trong bão lũ...

Trong trận lũ dữ này, vai trò của họ càng rõ ràng hơn: Vừa là cánh tay nối dài của lực lượng chức năng, vừa là ngọn lửa sưởi ấm lòng người.

Nước vẫn chưa rút hết, hàng nghìn hộ dân trên địa bàn tỉnh và khu vực các xã thuộc huyện Nông Cống (cũ) mà chúng tôi đang có mặt vẫn bị cô lập. Các thành viên trong “Đội xe 0 đồng” ai cũng thấm mệt, nhưng vẫn cố phát nhu yếu phẩm xuyên đêm. Tôi tin, những chuyến xe “0 đồng” với những con người nghĩa tình ấy sẽ giúp bà con đứng vững trước bão lũ dữ dằn!

Đình Giang