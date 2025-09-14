Những chính sách BHYT hộ gia đình theo quy định mới

Chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình có mức đóng, phương thức đóng phù hợp, linh hoạt, đem lại nhiều giá trị, quyền lợi thiết thực cho người tham gia BHYT khi đi khám chữa bệnh (KCB). Một số nội dung quy định hiện hành về chính sách BHYT hộ gia đình cần lưu ý.

Cụ thể, nhóm tự đóng BHYT bao gồm:

- Người thuộc hộ gia đình tham gia BHYT theo hình thức hộ gia đình;

- Người sinh sống và làm việc, người được nuôi dưỡng, chăm sóc trong các tổ chức, cơ sở từ thiện, tôn giáo;

- Người lao động trong thời gian nghỉ không hưởng lương hoặc tạm hoãn hợp đồng lao động;

- Người không thuộc các trường hợp quy định nêu trên.

Trong đó, hộ gia đình tham gia BHYT là những người cùng đăng ký thường trú hoặc cùng đăng ký tạm trú tại một chỗ ở hợp pháp theo quy định của pháp luật về cư trú.

Mức đóng hàng tháng:

- Đặc biệt, thành viên hộ gia đình cùng tham gia BHYT trong năm tài chính được giảm trừ mức đóng như sau:

Phương thức đóng:

Người tham gia được lựa chọn đóng định kỳ 03 tháng, 06 tháng hoặc 12 tháng một lần qua các cách thức sau:

- Đóng trực tiếp tại cơ quan BHXH tỉnh/cơ sở hoặc các tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT.

- Đóng trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam.

- Đóng qua ứng dụng của Ngân hàng.

Thủ tục đi khám chữa bệnh BHYT

Người tham gia BHYT khi đi khám bệnh, chữa bệnh (KCB) phải xuất trình một trong các giấy tờ sau:

- Thẻ BHYT còn hạn sử dụng hoặc Hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số và giấy tờ chứng minh nhân thân có ảnh.

- Căn cước hoặc căn cước công dân hoặc tài khoản định danh điện tử (VNeID) mức độ 2 đã tích hợp thông tin về thẻ BHYT.

Theo Báo Tin tức và Dân tộc