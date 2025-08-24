Như Xuân đảm bảo cơ sở vật chất cho năm học mới

Năm học 2025-2026, xã Như Xuân có 8 đơn vị trường học, với 117 nhóm lớp và trên 3.410 học sinh (HS). Đến thời điểm này các cơ sở giáo dục trên địa bàn xã đã cơ bản hoàn thiện các công trình trường lớp học, mua sắm trang thiết bị dạy và học, vệ sinh môi trường để đón HS tựu trường.

Trường THCS Dân tộc Nội trú Như Xuân được đầu tư xây dựng khang trang.

Bằng nguồn ngân sách của tỉnh, Trường THCS Dân tộc Nội trú Như Xuân đã được đầu tư xây mới, nâng cấp nhiều hạng mục trường lớp học, với tổng giá trị trên 20 tỷ đồng như: Xây dựng khu bán trú, bếp ăn cho HS, khuôn viên sân trường, nhà đa năng, nhà bảo vệ. Hiện nay, cơ sở vật chất cơ bản đáp ứng nhu cầu dạy và học 2 buổi/ngày của nhà trường. Nhà trường cũng đã rà soát các trang thiết bị dạy và học để sửa chữa, bổ sung, đồng thời huy động cán bộ, giáo viên nhà trường vệ sinh môi trường xung quanh trường học; cử cán bộ, giáo viên tham gia các lớp tập huấn do ngành tổ chức...

Những ngày này, Trường Tiểu học và THCS Tân Bình khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng học tập để sẵn sàng đón năm học mới. Nhà trường huy động giáo viên, nhân viên toàn trường lao động, quét toàn bộ sân trường, trang trí cây xanh, tạo môi trường xanh - sạch - đẹp. Thầy giáo Tô Quý Thanh, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Ngay từ những ngày đầu tháng 8 giáo viên đã có mặt tại trường để rà soát cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học cũng như dọn dẹp vệ sinh khuôn viên nhà trường. Đến thời điểm này, nhà trường đã chuẩn bị đủ các điều kiện để đón năm học mới”.

Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã Như Xuân Nguyễn Hữu Lợi cho biết: Để chuẩn bị cho năm học mới 2025-2026, xã đã đẩy mạnh công tác truyền thông, chỉ đạo các nhà trường tập trung rà soát lại cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học để có kế hoạch tu sửa, nâng cấp; tiếp tục tham mưu bố trí nguồn vốn đầu tư, lồng ghép các chương trình, dự án, huy động xã hội hóa giáo dục để đầu tư cơ sở vật chất, hỗ trợ hoạt động giáo dục - đào tạo; quan tâm, chỉ đạo đảm bảo đủ sách giáo khoa cho HS. Bồi dưỡng thường xuyên, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý và giảng dạy cho đội ngũ cán bộ, giáo viên đáp ứng yêu cầu chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên các cấp học mầm non, phổ thông và thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Cùng với đó, chỉ đạo thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh, an toàn trường học, thực hiện đầy đủ các nội dung, tiêu chí xây dựng trường học an toàn; tăng cường công tác phối hợp giữa gia đình - nhà trường - xã hội để tổ chức chăm sóc, nuôi dưỡng, quản lý giáo dục trẻ em, HS trong và ngoài trường học...

Đến nay, trên địa bàn xã Như Xuân có 7/8 trường đạt chuẩn quốc gia. Với hệ thống cơ sở vật chất trường lớp ngày càng được đầu tư nâng cấp, hy vọng ngành giáo dục xã Như Xuân sẽ có thêm động lực để vươn lên trong năm học mới 2025-2026.

Bài và ảnh: K. Công