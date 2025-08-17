Nhiều khu vực trên cả nước mưa lớn

Ngày 17/8, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia phát đi cảnh báo mưa lớn ở phía Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Quảng Trị; mưa dông, mưa lớn cục bộ, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh ở phía Tây Bắc Bộ, TP Huế, duyên hải Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ.

Ảnh minh họa (Hoàng Đông).

Đêm qua và sáng sớm nay (17/8), khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 16/8 đến 3h ngày 17/8 có nơi trên 70mm.

Dự báo từ ngày 17/8 đến đêm 18/8, phía Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông (50-120mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm; riêng vùng núi phía Bắc 30-80mm, có nơi trên 150mm).

Ngày và đêm 17/8, Hà Tĩnh và Quảng Trị có mưa vừa, mưa to (40-90mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm).

Ngoài ra, ngày và đêm 17/8 phía Tây Bắc Bộ, TP Huế, duyên hải Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to (10-30mm, cục bộ có nơi trên 80mm).

Nguy cơ mưa cường suất lớn >100mm/3h tại một số nơi.

Cảnh báo ngày và đêm 19/8, phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to (30-80mm, cục bộ có nơi trên 150mm).

Dự báo diễn biến mưa lớn tại khu vực tỉnh Thanh Hóa như sau:

