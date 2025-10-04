Nhiều hoạt động trải nghiệm trong dịp Tết Trung thu tại các trường học

Những ngày này, không khí Trung thu rộn ràng tràn ngập khắp các trường học tại tỉnh Thanh Hoá. Từ sân trường đến lớp học, đâu đâu cũng vang lên tiếng trống múa lân, ánh sáng lung linh của những chiếc đèn lồng và nụ cười hồn nhiên của trẻ nhỏ. Năm nay, tại nhiều trường, Tết Trung thu không chỉ là ngày hội của tuổi thơ, mà còn trở thành những bài học ý nghĩa về văn hóa, kỹ năng sống và ý thức bảo vệ môi trường.

Chương trình “Trung thu xanh – Thắp sáng ước mơ” tại hệ thống giáo dục Nobel School với sự tham gia đông đảo của học sinh, phụ huynh và thầy cô.

Tại hệ thống giáo dục Nobel School, chương trình Trung thu được tổ chức với chủ đề “Trung thu xanh – Thắp sáng ước mơ”. Đây là dịp để học sinh vừa vui chơi, vừa học hỏi thêm nhiều kiến thức bổ ích. Thông qua các hoạt động, các em được tìm hiểu về văn hóa của nhiều quốc gia trong khu vực châu Á như Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Hàn Quốc, Nhật Bản.

Hoạt động này giúp học sinh thêm hiểu biết về sự phong phú, đa dạng trong cách các dân tộc đón Tết Trung thu. Các em không chỉ được tiếp cận thêm tri thức văn hóa thế giới mà còn thêm tự hào về những giá trị truyền thống của dân tộc mình.

Những chiếc đèn Trung thu do chính các em học sinh của hệ thống giáo dục Nobel School hoàn thiện bằng những nguyên vật liệu tái chế.

Đặc biệt, hoạt động triển lãm Đèn Trung thu của Nobel School với chủ đề “Trung thu xanh – Thắp sáng ước mơ” đã thu hút đông đảo học sinh tham gia. Hàng trăm chiếc đèn truyền thống như đèn ông sao, đèn kéo quân, đèn cá chép, đèn thỏ, đèn rồng... được trưng bày rực rỡ. Những chiếc đèn lồng “xanh” làm từ vật liệu tái chế như chai nhựa, lon kim loại, giấy bìa cứng, không chỉ mang lại vẻ đẹp mới lạ mà còn gửi gắm thông điệp ý nghĩa về bảo vệ môi trường, tiết kiệm tài nguyên và hướng tới lối sống bền vững. Hoạt động này đã khuyến khích học sinh phát huy khả năng sáng tạo, khéo léo, đồng thời rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm khi cùng nhau lên ý tưởng và hoàn thiện sản phẩm.

Các em học sinh của Trường mầm non Tân Sơn hào hứng với những chiếc đèn lồng do chính tay mình làm ra.

Không chỉ ở các bậc phổ thông, không khí Trung thu tại Trường mầm non Tân Sơn cũng diễn ra sôi động. Mỗi lớp học trở thành một “không gian sáng tạo” khi các cô giáo và học sinh cùng nhau tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa. Các em nhỏ được tham gia vẽ tranh Trung thu bằng nhiều chất liệu độc đáo như cành cây khô, đất nặn, giấy màu. Mỗi bức tranh không chỉ thể hiện sự hồn nhiên, ngộ nghĩnh của trẻ mà còn phản ánh trí tưởng tượng phong phú, tình yêu của các em dành cho ngày Tết trăng rằm. Bên cạnh đó, học sinh còn được tự tay làm những chiếc đèn lồng nhỏ để mang về nhà, vừa vui chơi, vừa lưu giữ kỷ niệm đẹp trong tuổi thơ.

Tết Trung thu tại các trường học năm nay không chỉ rộn ràng tiếng cười, ánh sáng lung linh của những chiếc đèn lồng, mà còn là những bài học nhẹ nhàng, sâu sắc. Từ việc tìm hiểu phong tục các nước, sắp mâm ngũ quả, làm đèn tái chế đến vẽ tranh, rước đèn, tất cả đều hướng đến mục tiêu giúp học sinh trưởng thành hơn trong tư duy, kỹ năng và nhân cách.

Vì vậy, Trung thu không chỉ là dịp để các em vui chơi, mà còn là cơ hội để nhà trường và thầy cô gieo vào lòng học trò những hạt giống nhân văn: biết yêu thương, chia sẻ, biết trân trọng văn hóa truyền thống và có trách nhiệm với cộng đồng.

Phương Đỗ