Nhiều công trình, phần việc chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XIX

Hưởng ứng “Đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2025-2030” được Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa phát động, các cấp Hội LHPN trong tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực, tạo sự lan toả sâu rộng.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lương Thị Hạnh và lãnh đạo xã Lương Sơn trò chuyện với hội viên được Hội hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở.

Đợt thi đua đặc biệt nhằm triển khai thực hiện tốt các quan điểm chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Tổng Bí thư về “Kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam”; phát huy nội lực, trí tuệ, bản lĩnh, tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới...

Đặc biệt, trong đợt thi đua này, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh sẽ triển khai thực hiện nhiều công trình, phần việc, phấn đấu ít nhất 60% xã, phường thành lập 1 mô hình thu hút phụ nữ trên không gian mạng, gắn biển 500 mô hình liên quan đến xây dựng NTM, đô thị văn minh, trao 1.000 suất quà cho hội viên, phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn...

Sau gần 1 tháng phát động, đến nay Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo thành lập và ra mắt 2 mô hình kinh tế tập thể do phụ nữ làm chủ; ra mắt app “Trợ lý AI” ; tặng 150 suất quà cho phụ nữ, trẻ em nghèo, hỗ trợ xây dựng 3 “Mái ấm tình thương”; bồi dưỡng nâng cao năng lực cho hội viên, phụ nữ về xây dựng đời sống văn hoá, phòng chống bạo lực...

Hội LHPN phường Hạc Thành ra mắt mô hình “Gia đình 5 có, 3 sạch” chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XIX.

Phụ nữ xã Quảng Ninh gắn biển công trình chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XIX.

Các cấp hội sôi nổi tổ chức thăm hỏi tặng quà, trao mô hình sinh kế, hướng dẫn hội viên sử dụng app “Trợ lý AI”, tổng vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp; thu gom phế liệu thực hiện chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”, gắn biển các công trình đường cây xanh, “nhà sạch, vườn đẹp”...

Phụ nữ phường Bỉm Sơn dùng làn nhựa đi chợ, lan toả hành động hạn chế sử dụng túi nilon.

Đợt thi đua đặc biệt được thực hiện sâu rộng trên quy mô toàn tỉnh, góp phần lan toả ý nghĩa nhân văn và trách nhiệm của tổ chức Hội Phụ nữ với hội viên, phụ nữ, góp phần xây dựng hình ảnh phụ nữ Thanh Hoá tự tin, tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên.

Lê Hà