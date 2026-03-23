Nhật - Đức thắt chặt hợp tác quân sự giữa bối cảnh an ninh toàn cầu bất ổn

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản và Đức đã nhất trí tăng cường hợp tác quân sự song phương, trong bối cảnh hai nước tìm cách thích ứng với môi trường an ninh toàn cầu ngày càng phức tạp.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Đức Boris Pistorius (trái) và Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi (phải). Ảnh: Japantimes

Trong cuộc gặp diễn ra tại căn cứ hải quân Yokosuka, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi và người đồng cấp Đức Boris Pistorius cam kết mở rộng và hợp tác giữa lực lượng vũ trang hai nước trên nhiều lĩnh vực. Các nội dung hợp tác bao gồm tăng cường trao đổi quân sự, phối hợp hoạt động và thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng.

Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì đối thoại thường xuyên về quốc phòng, cũng như phối hợp trong việc ứng phó với các tình huống khủng hoảng tiềm tàng. Theo giới chức Nhật Bản, việc tăng cường hợp tác với Đức sẽ góp phần củng cố năng lực răn đe và ổn định khu vực.

Bộ trưởng Nhật Bản, Shinjiro Koizumi nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động, việc tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa hai nước có ý nghĩa quan trọng trong ứng phó với các thách thức an ninh khu vực và toàn cầu. Bộ trưởng Đức, Boris Pistorius bày tỏ nhất trí với quan điểm này.

Nhật – Đức thắt chặt hợp tác quân sự. Ảnh: Reddit.

Động thái này nằm trong chiến lược rộng hơn của Đức nhằm gia tăng sự hiện diện tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, đồng thời phản ánh xu hướng các quốc gia châu Âu tăng cường hợp tác an ninh với các đối tác châu Á. Về phía Nhật Bản, nước này cũng đang mở rộng quan hệ quốc phòng với nhiều đối tác ngoài khu vực nhằm đa dạng hóa hợp tác và nâng cao năng lực phòng thủ.

Hai bộ trưởng cũng đề cập khả năng tiến tới một thỏa thuận về lực lượng thăm viếng, tạo cơ sở pháp lý cho việc triển khai và hoạt động của quân đội hai nước trên lãnh thổ của nhau trong các hoạt động huấn luyện và hợp tác.

Giới quan sát cho rằng, việc tăng cường hợp tác giữa Nhật Bản và Đức phản ánh xu hướng liên kết an ninh ngày càng chặt chẽ giữa các quốc gia có cùng lợi ích, trong bối cảnh môi trường chiến lược toàn cầu tiếp tục biến động.

Lê Hà.

Nguồn: japantimes