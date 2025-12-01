Nhật Bản xem xét xuất khẩu tên lửa cho Philippines, Trung Quốc cảnh báo căng thẳng khu vực

Nhật Bản đang cân nhắc xuất khẩu hệ thống tên lửa phòng không Type-03 cho Philippines, trong bối cảnh chính phủ Thủ tướng Sanae Takaichi nỗ lực nới lỏng hạn chế chuyển giao trang bị quốc phòng. Động thái này đã vấp phải phản ứng mạnh từ Trung Quốc, lo ngại làm gia tăng căng thẳng và ảnh hưởng đến hòa bình khu vực.

Tên lửa đất đối không tầm trung Type-03 của Lực lượng Phòng vệ Mặt đất. Ảnh: Kyodo

Type-03, hay Chu-SAM, là tên lửa tầm trung có khả năng bắn hạ máy bay và tên lửa hành trình, hiện phục vụ trong Lực lượng Phòng vệ Đất liền của Nhật. Nhật Bản và Philippines đã trao đổi về khả năng xuất khẩu, với phía Philippines bày tỏ quan tâm mua hệ thống này cho quân đội. Một phiên bản nâng cấp, có thể đánh chặn tên lửa đạn đạo và phương tiện siêu thanh, dự kiến hoàn thành vào năm 2028.

Chính phủ Nhật có thể thực hiện xuất khẩu sau khi loại bỏ quy định giới hạn việc chuyển giao thiết bị quốc phòng chỉ cho năm mục đích phi chiến đấu, bao gồm cứu hộ, giám sát, vận chuyển và rà phá mìn. Quyết định này sẽ được thông qua tại cuộc họp Hội đồng An ninh Quốc gia do Thủ tướng Takaichi chủ trì.

Việc nới lỏng này, nếu bao gồm vũ khí sát thương như tên lửa, có thể gây ra quan ngại trong công chúng về việc đi ngược lại tinh thần hòa bình trong Hiến pháp Nhật. Tuy nhiên, dưới chính quyền Takaichi – được biết đến là nhà bảo thủ và quan điểm an ninh mạnh mẽ – các thay đổi chính sách an ninh đang được thúc đẩy nhanh chóng.

Nhật Bản đang cân nhắc xuất khẩu hệ thống tên lửa cho Philippines. Ảnh chụp màn hình

Tuy nhiên, động thái này đã vấp phải phản ứng từ Trung Quốc. Bộ Quốc phòng Trung Quốc cũng nhấn mạnh: “Hợp tác quốc phòng không được nhắm vào bên thứ ba hay làm suy yếu lợi ích của nước khác. Nhật đang phá bỏ các nguyên tắc hòa bình và ‘phòng vệ duy nhất’, xuất khẩu vũ khí và tìm cách hình thành liên minh nhỏ gây rối ở Biển Đông, làm mất ổn định khu vực.”

Ngoài Type-03, Nhật Bản cũng đang tăng cường quan hệ an ninh với Philippines nhằm đối phó với sự quyết đoán trên biển của Trung Quốc. Hai nước đã thảo luận về việc xuất khẩu các tàu khu trục Abukuma đã qua sử dụng của Lực lượng Phòng vệ Hàng hải Nhật Bản cho Philippines, như một phần hợp tác an ninh khu vực.

Các chuyên gia Trung Quốc kêu gọi Nhật: “Nhìn nhận sâu sắc lịch sử, hành xử thận trọng trong quân sự và an ninh, góp phần bảo vệ hòa bình và ổn định khu vực.”

Bích Hồng

Nguồn: Kyodo, Global Times, China Central Television.