Nhật Bản tổ chức tập trận đa quốc gia ‘Pacific Shield 25’

Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết nước này sẽ đăng cai tổ chức cuộc tập trận mang tên “Lá chắn Thái Bình Dương 25 - Pacific Shield 25” tại Tokyo cùng vùng biển và không phận ngoài khơi Bán đảo Boso từ ngày 2 đến 4/12.

Nhật Bản đăng cai tổ chức tập trận ngăn chặn hàng hải “Pacific Shield 25”. Ảnh: Yonhap.

Hoạt động này là một bộ phận của Chương trình diễn tập luân phiên Châu Á - Thái Bình Dương ra đời năm 2013 tại Hội nghị Kỷ niệm 10 năm thành lập Sáng kiến An ninh Chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (PSI).

Tham gia tập trận, ngoài Nhật Bản còn có Australia, New Zealand, Hàn Quốc, Singapore và Mỹ. Ngoài ra, các quốc gia chủ yếu ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương cũng được mời tham dự với tư cách quan sát viên. Tập trận sẽ bao gồm các cuộc trao đổi học thuật, diễn tập thực địa, huấn luyện tại các cảng biển và trên biển.

Hoạt động này có ý nghĩa quan trọng, không chỉ nhằm tăng cường hợp tác giữa các nước tham gia và các tổ chức liên quan mà còn thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế trong việc ngăn chặn phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Sau tập trận, cuộc họp của Nhóm chuyên gia điều hành Sáng kiến an ninh chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (OEG) sẽ được tổ chức tại Tokyo vào ngày 5/12.

Sáng kiến An ninh Chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt là một nỗ lực quốc tế nhằm ngăn chặn sự phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, tên lửa đạn đạo cùng các vật liệu, vũ khí, khí tài đe dọa hòa bình và ổn định quốc tế, trong phạm vi luật pháp quốc tế cùng luật pháp của các quốc gia và không nhằm vào bất kỳ quốc gia hoặc chủ thể phi quốc gia cụ thể nào.

Sáng kiến này cũng hướng tới tăng cường năng lực và nhận thức quốc gia, tạo điều kiện trao đổi thông tin và tiếp cận các nước không tham gia Sáng kiến An ninh Chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, thông qua các khóa đào tạo, hội nghị, hội thảo và các hoạt động khác. Nhật Bản luôn tích cực tham gia kể từ khi Sáng kiến này ra đời vào năm 2003.

Thanh Giang

Nguồn: Arab News, NewsTodayForYou.